تطويل الشعر للركب ضعيها علي شعرك الخشن والجاف سيصبح كالحرير وينمو شعرك بغزارة وينبت الفراغات

تطويل الشعر للركب ضعيها علي شعرك الخشن والجاف سيصبح كالحرير الشعر الخشن أو الشعر الجاف يعاني صاحبة من العديد من الاضطرابات النفسية، والمشاكل بسبب الشكل العام مما يؤثر على وجود فراغات عديدة و تساقطه بشكل مستمر، لذا نجد أن الشعر الناعم او الخالي من هذه المشاكل يعتبر الشعر الصحي التي نبحث عنه في العديد من الوصفات الطبيعية، والوصفات الجاهزة و من أكثر الاشياء المفيده للشعر هي اتباع الوصفات الطبيعية التي نقوم باستخدامها من داخل المنزل لأنها لا تسبب ضرر لفروة الرأس.

البيض لنعومة الشعر وتطويله

البيض من أكثر الأشياء المهمة والمفيدة، التي يحتاجها الشعر وذلك لاحتوائه على البروتين التي يساعد شعرك الخشن والجاف على نعومته و تقليل التساقط.

المكونات:-

ملعقة زيت الزيتون.

2 بيضة.

ملعقة كبيرة من المايونيز.

الطريقة هي:-

في البداية عليك عزيزتي أن تقومي بتحضير أناء ونضع فيه البيض، وقومي بخفقه جيدا. ونقوم باضافة المايونيز تدريجياً ومعها زيت الزيتون. ونستمر فى دمج هذه الوصفة بشكل جيدا. نقوم بوضع هذه الوصفة على فروة الرأس. ونقوم بتدليك لمدة دقيقتين. يترك هذا الماسك على الشعر لمدة ما بين 20 دقيقة إلى 30 دقيقة. نقوم بغسيل الشعر.

هذه الوصفة من الوصفات الفعالة التي تساعد على تنعيم فروة الشعر في وقت قياسي وتخلصنا من خشونة الشعر كما يمكن أن نقوم باستخدامها مرتين في الأسبوع للحصول على النتائج المبهرة.

العسل وزيت جوز الهند لتنعيم الشعر المجعد

بدلا من استخدام بعض أدوات التجميل الضارة للشعر إذا كان البروتين او الكيراتين، أو كريمات فرد الشعر، كما ط يمكن أن نقوم باستخدام زيت جوز الهند التي يستطيع على تنعيم الشعر وإعطائه المعلن ونعومة بالكامل بالإضافة إلى العسل المفيد لبصيلات الشعر والتي يعمل على فرد الشعر المجعد والقضاء على الخشونة الموجودة به.

المكونات:-

معلقة من العسل ولابد ان يكون دافئ.

2 ملعقة من زيت جوز الهند.

ربع كوب من زيت الزيتون للقضاء على تساقط.

طريقة تطبيق الوصفة:-