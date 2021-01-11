وصفة معجزة لتنعيم وفرد الشعر أقوى بروتين طبيعي لإصلاح الشعر الجاف والمتضرر

وصفة معجزة لتنعيم وفرد الشعر أقوى بروتين طبيعي للشعر الجاف والمتضرر، خلطة اليوم مضمونة النتائج وتعتبر اقوي وصفة بروتين لإصلاح الشعر المتضرر والشعر الجاف وفقا لتجربة العديد من الفتيات، وهي ليست متداولة كثيرا ويمكنك تحضيرها بمكونات طبيعية بسيطة وسهلة متوفرة بسهولة في المنزل أو لدى محلات العطارة، تقوم بشكل فوري بتنعيم الشعر الخشن وعلاج تلف أطراف الشعر وتقصفه وحمايته من التساقط، كما أن لها لها فاعلية شديدة في ترطيب وتلميع الشعر بشكل عام وتعطي الشعر مظهر جذاب ولامع.

وصفة تنعيم وفرد الشعر الجاف والمتضرر

المكون الأساسي في وصفة تنعيم وتلميع الشعر هي زبدة اليايورت، حيث نقوم بتجهيز ملعقتين كبيرتين منها وصفار بيضة واحدة وملعقتين كبيرتين من الزبادي الطبيعي، بالاضافة إلى ملعقة كبيرة من زيت السمسم وملعقة كبيرة من زيت الخروع، بالطبع كلها مكونات مغذية للشعر وتعمل على تقويته، ولكن ما إذا قمنا بإضافتها معاً لصنع بروتين طبيعي معالج لتلف الشعر، صدقيني سوف تجدين نتيجة مدهشة مهما كانت درجة خشونة شعرك أو تقصفه.

يتم تحضير وعاء ويتم مزج المكونات السابق ذكرها جيدا باستخدام المضرب اليدوي الكهربائي، وذلك من أجل الحصول على قوام كريمي متجانس ثم يتم استخدام الوصفة بعدها، يتم تقسيم الشعر إلى خصلات ويتم توزيع الخلطة على الشعر بالكامل مع القيام بعملية التدليك والتمشيط لتعميق الاستفادة من الخلطة، ويتم وضع طبقة أخرى من الخلطة للتأكد من وصولها لكل أجزاء الشعر ثم يتم لف الشعر ببلاستيك غذائي ويترك لمدة ساعتين، بعد ذلك يتم غسل الشعر بالشامبو الخاص ويفضل أن يكون خالي من المواد الصناعية الضارة، يمكنك استخدام هذا الخليط مرتين في الأسبوع للحصول على أروع النتائج.

وصفة أخرى لتنعيم الشعر الخشن

هذه الخلطة أيضا مجربة ومضمونة لتنعيم الشعر وتتكون من ملعقتين كبيرتين من نشا الذرة أو الكورن فلاور، ملعقتين كبيرتين من الزبادي الطبيعي، معلقة كبيرة من زيت الزيتون البكر، بالاضافة إلى ربع كوب صغير من الماء الساخن، ويتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه مقدار نشاء الذرة والزبادي الطبيعي وزيت الزيتون، ثم يتم مزج المكونات جيدا حتى يتم الحصول علي قوام كريمي، ثم يتم اضافة مقدار الماء الساخن ويتم التقليب مرة أخرى جيدا ليتم الحصول علي قوام سائل نوعا ما.

يتم استخدام تلك الخلطة على الشعر وهو نظيف تماما خالي من أي زيوت، وذلك حتى تستطيع المواد الفعالة في الخلطة القيام بعملها واختراق الشعرة لفردها، يتم توزيع الخلطة علي الشعر بالكامل من الجذور وحتي الأطراف، ثم يلف الشعر ببلاستيك غذائي ثم فوطة مبللة بماء ساخن ثم يترك الشعر لمدة ساعة علي الأقل، بعد ذلك يغسل الشعر بالشامبو الخاص بك بعد تخفيفه بالماء الدافئ، ويفضل استخدام غسول طبيعي للشعر، تُستخدم الوصفة مرة واحدة أسبوعيا.