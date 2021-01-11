طريقة عمل عجينة البيتزا السائلة الهشة بدون عجن أو فرن اعملي أحل بيتزا

طريقة عمل عجينة البيتزا السائلة، البيتزا السائلة هي التي لا تحتاج إلى فرن لخبزها وهناك من يسميها ببيتزا المقلاة السريعة أو بيتزا الطاسة، فإذا كنتِ تواجهين مشكلة في عمل المعجنات والمخبوزات فحتمًا إذا قومتي بتجريب طريقة عمل البيتزا السائلة فإنها ستنجح معك وستذهلين من طعمها الرائع وسهولة تحضيرها، وبمكونات موجودة داخل مطبخك، فهى سريعة التحضير ولذيذة المذاق، وإليكي الآن طريقة عمل عجينة البيتزا السائلة. طريقة عمل عجينة البيتزا السائلة طريقة عمل عجينة البيتزا السائلة هي طريقة لعمل البيتزا قوامها أقرب للسائل ويتم طهيها على عين البوتجاز بهذه الطريقة: مقادير بيتزا الطاسة 2 كوب من الدقيق.

3 ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

1\2 ملعقة كبيرة من السكر.

1\2 ملعقة صغيرة من الملح.

1\4 كوب زيت.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من كلاً من الخميرة والزعتر. مكونات صلصة البيتزا 3 حبات متوسطة الحجم من الطماطم.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

2 ملعقة كبيرة من الكاتشب.

ثوم بودرة.

بصل بودرة.

ملعقة صغيرة من كلاً من الملح والفلفل.

حبة فلفل حار. خطوات عمل عجينة البيتزا السائلة داخل وعاء اخلطي المكونات الجافة والتوابل مع بعضها جيدًا.

أضيفي الماء الدافئ إليهم تدريجيًا مع التقليب بالمضرب اليدوي حتى تحصلي على عجينه قوامها سائل، قومي بإضافة الزيت لتحصلي على عجينة ناعمة وهشة.

أحضري مقلاة مقاس 22 وضعيها على نار البوتجاز لكي تسخن ثم صبي بها جزء من الخليط وقومي بتهدئة النار، مع بداية نضج العجينة، أضيفي صلصة البيتزا بواسطة ملعقة، ثم أضيفي الحشو الذي ترغبين فيه، بعد نضج العجين تماماً أضيفي عليهم الجبن الموتزاريلا.

بعد ذلك قومي بتغطيتها وتركها على نار هادئة لمدة 2 دقيقة تقريبًا أو إلى أن تذوب الجبن وضعيها في طبق للتقديم.

قدمي البيتزا مع الكاتشب والصوصات المفضلة لديكي ولدى أفراد أسرتك. خطوات عمل عجينة البيتزا السائلة الوسوم

طريقة عمل عجينة البيتزا السائلة، البيتزا السائلة هي التي لا تحتاج إلى فرن لخبزها وهناك من يسميها ببيتزا المقلاة السريعة أو بيتزا الطاسة، فإذا كنتِ تواجهين مشكلة في عمل المعجنات والمخبوزات فحتمًا إذا قومتي بتجريب طريقة عمل البيتزا السائلة فإنها ستنجح معك وستذهلين من طعمها الرائع وسهولة تحضيرها، وبمكونات موجودة داخل مطبخك، فهى سريعة التحضير ولذيذة المذاق، وإليكي الآن طريقة عمل عجينة البيتزا السائلة. طريقة عمل عجينة البيتزا السائلة طريقة عمل عجينة البيتزا السائلة هي طريقة لعمل البيتزا قوامها أقرب للسائل ويتم طهيها على عين البوتجاز بهذه الطريقة: مقادير بيتزا الطاسة 2 كوب من الدقيق.

3 ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

1\2 ملعقة كبيرة من السكر.

1\2 ملعقة صغيرة من الملح.

1\4 كوب زيت.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من كلاً من الخميرة والزعتر. مكونات صلصة البيتزا 3 حبات متوسطة الحجم من الطماطم.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

2 ملعقة كبيرة من الكاتشب.

ثوم بودرة.

بصل بودرة.

ملعقة صغيرة من كلاً من الملح والفلفل.

حبة فلفل حار. خطوات عمل عجينة البيتزا السائلة داخل وعاء اخلطي المكونات الجافة والتوابل مع بعضها جيدًا.

أضيفي الماء الدافئ إليهم تدريجيًا مع التقليب بالمضرب اليدوي حتى تحصلي على عجينه قوامها سائل، قومي بإضافة الزيت لتحصلي على عجينة ناعمة وهشة.

أحضري مقلاة مقاس 22 وضعيها على نار البوتجاز لكي تسخن ثم صبي بها جزء من الخليط وقومي بتهدئة النار، مع بداية نضج العجينة، أضيفي صلصة البيتزا بواسطة ملعقة، ثم أضيفي الحشو الذي ترغبين فيه، بعد نضج العجين تماماً أضيفي عليهم الجبن الموتزاريلا.

بعد ذلك قومي بتغطيتها وتركها على نار هادئة لمدة 2 دقيقة تقريبًا أو إلى أن تذوب الجبن وضعيها في طبق للتقديم.

قدمي البيتزا مع الكاتشب والصوصات المفضلة لديكي ولدى أفراد أسرتك. خطوات عمل عجينة البيتزا السائلة

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