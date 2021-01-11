طريقة عمل روج طبيعي باللون المفضل بمكونين فقط

طريقة عمل روج طبيعي ، تسعي العديد من النساء إلى الحصول على منتجات طبيعية لكي تحمي الشفايف من التشقق والجفاف الناتج عن استخدام مستحضرات التجميل، لذا تبحث عن طريقة عمل روج طبيعي فمن ناحية يستخدم للغرض التجميلي ومن ناحية أخرى يغذي الشفايف ويرطبها فى فصل الشتاء وغيره، وسوف نتناول من خلال هذه المقالة طريقة عمل الروج بمكونات طبيعية موجودة لديكي.

طريقة عمل روج طبيعي

يُمكنك استخدام الفازلين والشوكولاته في الحصول على روج طبيعي، كما يلي:

المكونات:

كمية من الفازلين.

كمية من زيت جوز الهند النقي.

أي نوع شيكولاته.

يتم تسييح الشوكولاته عن طريق عمل حمام مائي أو ضعيها في الميكرويف لمدة بضع دقائق.

احضري علبة بلاستيكية صغيرة، وضيفي بها خليط الفازلين وزيت جوز الهند والشيكولاته الذائبة بعد أن تمزجيهم ببعض جيدًا.

ضعيها في الثلاجة إلى أن تتماسك مع بعضها، وبهذا نكون قد حضرنا روج بني طبيعي.

كما يمكن صبها فى قالب روج قديم لأخذ شكل الروج الجاهز.

خطوات عمل الروج في البيتطريقة عمل روج بالفازلين وظلال العيون

إذا كسرت منكِ علبة ظلال العيون الخاصة بكِ فلا داعي للحزن، فيُمكنك استخدامها لعمل روج طبيعي بجميع الألوان التي تُحبيها سواء كانت فاتحة أو غامقة بالطريقة التالية:

المكونات:

فازلين طبيعي.

ظلال عيون باللون الذي تفضليه.

خطوات التحضير:

