طريقة عمل كيكة الكوكيز بطريقة سهلة وبسيطة وبمذاق مختلف ولذيذ

تعد كيكة الكوكيز من الحلويات اللذيذة والشهية الشهيرة المحببة لدى الصغار والكبار. وتتميز بسهولة التحضير وبالمذاق الرائع واللذيذ، لذا تلجأ ربة المنزل إلى إعدادها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتها أو تقدمها لضيوفها. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكوناتها وطريقة تحضيرها بأسهل وألذ طريقة.

مكونات كيكة الكوكيز

تتكون كيكة الكوكيز من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وهي كالاتي:

• 113 جم زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

• 150 جم دقيق.

• رشة ملح.

• بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

• نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

• 50 جم سكر أبيض.

• 100 جم سكر بني.

• ملعقة صغيرة بيكينج صودا.

• نصف كوب قطع شوكولاتة.

• كوب نوتيلا.

للتزيين

• قطع شوكولاتة.

• آيس كريم.

• حلويات.

• بسكوت.

طريقة التحضير

يتم تحضير كيكة الكوكيز بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

الطريقة الأولى:

• نحضر إناء ونضيف إليه السكر الأبيض والسكر البني والزبدة ونخلطهم بالملعقة، ثم نخفق بالمضرب الكهربائي.

• ثم نضيف البيضة والفانيليا ونخفق بالمضرب.

• ثم نضيف الدقيق والملح والبيكينج صودا ونخلطهم بالملعقة.

• ثم نضيف قطع الشوكولاتة ونخلطهم بالملعقة.

• ثم نحضر صينية مقاسها من 20 إلى 25 سم، وندهنها بالزيت، ثم نسكب فيها الكوكيز.

• ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية في الرف الأوسط، لمدة ما بين 25 إلى 35 دقيقة.

• ثم نخرج الصينية من الفرن، ونزينها وهي سخنة بقطع شوكولاتة وآيس كريم على الوجه.

• ثم تقدم وبالهنا والشفا.

الطريقة الثانية :

• بعدما نحضر صينية مقاسها من 20 إلى 25 سم وندهنها بالزيت، نسكب نصف كمية الكوكيز في الصينية، ثم نفرد عليها طبقة نوتيلا ونوزعها جيدا، ثم نسكب الكمية المتبقية من الكوكيز ونرش قطع شوكولاتة على الوجه.

• ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية في الرف الأوسط، لمدة ما بين 25 إلى 35 دقيقة.

• ثم نخرج الصينية من الفرن، ونزينها وهي سخنة بقطع شوكولاتة وحلويات وبسكوت على الوجه.

• ثم تقدم وبالهنا والشفا.