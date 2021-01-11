طريقة عمل الكورن دوج الكوري Corn Dogs بالخطوات والفيديو

الكورن دوج الكوري او الهوت دوج ، من اشهر اكلات الشوارع او الاكلات السريعة الكورية ومنه وصل لامريكا ، وهو من الوصفات السريعة واللذيذة جدا ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على طريقته بالخطوات والفيديو.

طريقة عمل الكورن دوج الكوري:

مكونات الكورن دوج:

– 6 هوت دوج, او سجق, او صوابع جبنة موتزاريلا.

– 1 كوباية خبز او بقسماط مطحون “بانكو”.

– زيت للقلي.

– 2 معلقة كبيرة سكر (للتغطية اختياري).

– كاتشب, مسطردة, مايونيز سبايسي (اختاري اي نوع صوص تفضليه).

مكونات الخليط:

– 1 ¼ كوباية دقيق.

– 2 معلقة كبيرة سكر.

– ½ معلقة صغيرة ملح.

– 2 معلقة صغيرة بيكنج بودر.

– 125 مل لبن بارد (حوالي ¾ كوباية).

– 1 بيضة كبيرة باردة لسه خارجة من التلاجة.

طريقة التحضير:

1- هاتي اسياخ الشيش طاووق الخشب ، حطي فيها الهوت دوج او السجق او صوابع الجبنة ، ممكن تعملي تشكيلة شوية هوت دوج, وشوية جبنة, او نص السيخ هوت دوج ونصه جبنة ، كل واحدة حسب اختيارها.

2- نشفي الهوت دوج والجنبة كويس بمناديل المطبخ ، وحطيها في التلاجة عشان تحافظي عليها باردة اثناء عمل الخليط.

3- دلوقتي خطوة تحضير الخليط ، في طبق كبير ضيفي الدقيق, السكر, الملح والبيكنج بودر ، قلبيهم مع بعض ، وبعدين ضيفي اللبن والبيض ، قلبي كل المكونات مع بعض لحد ما يبقى خليط ناعم ، ولازم الخليط يكون سميك ولزج جدا ، بحيث انك لما ترفعي معلقة التقليب الخليط مينزلش منها ، لان لو الخليط سائل مش هيثبت على الهوت دوج ومش هيغطيه كويس ، واتأكدي انك تستخدمي اللبن والبيض بارد بعد ما تطلعيه من التلاجة على طول ، ولو مطبخك دافي هتحتاجي انك تبردي الخليط شوية في التلاجة قبل استخدامه لانه لو الخليط مش بارد كفاية مش هيمسك كويس في الهوت دوج.

4- صبي الخليط في قالب غويط شوية او ممكن تحطيه في كوباية طويلة عشان هيبقى اسهل انك تغطي الهوت دوج كله بالخليط وفي طبق حطي البقسماط المطحون “البانكو”.

5- في طاسة غويطة حطي زيت للقلي بكمية كافية تغطي الهوت دوج ، سخني الزيت لحد ما يوصل لدرجة حرارة 176 درجة مئوية تقريبا.

6- طلعي الاسياخ من التلاجة ، حطيها في الخليط كذا مره لحد ما الهوت دوج يتغطي بالكامل بالخليط ، وتقدري بعد كده تساوي الخليط بايدك او تشيلي شوية من الخليط لو لقتيه سميك اوي ، وحطي في اعتبارك ان الخليط هيتمدد بمجرد قليه في الزيت ، فعشان ميبقاش الخليط فوق الهوت دوج سميك اوي ، اتأكدي انك تغطي على قد حجم الهوت دوج بالظبط.

7- بعد ما تغطيه كويس بالخليط ، غطيه بالبقسماط المطحون كويس وخدي بايدك ورشي عليه واضغطي عليه بايدك عشان تتأكدي ان متغطي كله كويس جدا.

8- كرري نفس الخطوات مع باقي الهوت دوج ، وحاولي انك تشتغلي بسرعة ولو حسيتي انك بتاخدي وقت اللي تخلصيه حطيه في التلاجة لحد ما تبدأي في القلي ، وخصوصا الجبنة لازم تفضل في التلاجة لحد ما تيجي تقليها واتأكدي انك تستخدمي نوع جبنة موتزاريلا تكون الرطوبة فيها قليلة عشان متسيحش اثناء القلي.

9- حطي من 2 – 3 هوت دوج في الزيت السخن في المرة الواحدة ، اقليه لمدة دقايق من كل الجوانب ، لحد ما يتحول للون البني الدهبي الغامق ويستوي تماما.

10- بعد ما تطلعيه من الزيت رشيه بالسكر وده اختياري ، ورشي عليه بهارات من اختيارك اي انواع تفضليها ، وحطي عليه اي نوع صوص تحبيه كاتشب, مسطردة, او مايونيز سبايسي.

الطريقة بالفيديو:

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