المكرونة البشاميل المصرية حضريها على أصولها بالخلطة السرية وهتشرفك في العزومات

خطوات تحضير المكرونة البشاميل المصرية، تعتبر المكرونة البشاميل من أكثر المأكولات المفضلة عند الأشخاص فقد تتعدد النكهات التي يتم تحضير المكرونة البشاميل بها سواء كانت باللحمة أو الفراخ أو السجق، فتعتبر البشاميل من المأكولات المنتشرة في العالم بصورة كبيرة سواء في العالم العربي أو العالم الغربي وذلك نظراً لمذاقها الجيد وطريقة تحضيرها السهلة والبسيطة ونظراً لرغبة الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضيرها سنقدم إليكم في السطور الآتية خطوات تحضير المكرونة والبشاميل. المقادير ومكونات مكرونة البشاميل: نصف كيلو من المكرونة.

مياه مغلي.

ملعقتين كبيرتين من الزيت.

كمية قليلة من الملح. مكونات صوص البشاميل: أربعة ملاعق من الدقيق.

كأس من الجبن الشيدر.

كأس من الجبن الموزاريلا.

نصف كأس من الكريمة.

نصف لتر من اللبن.

بيتضان.

مكعب مرقة دجاج.

كمية قليلة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة الطرية. مقادير عصاج اللحم للحشو: ربع كيلو من اللحم المفروم.

بصلتان بحجم متوسط.

كمية قليلة من زيت الطعام.

ملعقتان من الصلصة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملح طعام.

رشة من جوزة الطيبة.

بهارات لحمة.

كمية قليلة من الحبهان.

بابريكا.

فلفل أخضر حار. خطوات تحضير المكرونة بالبشاميل: المقادير ومكونات مكرونة البشاميل:مكونات صوص البشاميل:مقادير عصاج اللحم للحشو:خطوات تحضير المكرونة بالبشاميل: في بداية الأمر يتم سلق المكرونة في المياه الغلي ثم يتم إضافة كمية من الملح والزيت لحين أن تنضج بصورة تامة ثم يتم تصفيتها في مصفاة واسعة وغسلها جيداً بالمياه البارد حتى لا يحدث لها تعجن. يتم إحضار إناء ووضع فيه الزبدة ورفعه على النار ثم إضافة الدقيق ويتم التقليب ثم يتم إضافة اللبن ويتم التقليب جيداً باستخدام مضرب السلك اليدوي لحين أن يصبح قوامه متجانس. إضافة نصف كميات الجبن إلى الخليط ثم المرق الدجاج الاستمرار في تقليب الخليط وبعد ذلك يتم كلاً من الفلفل والملح والبض ويتم الخلط جيداً في الخلاط أو باستخدام المضرب اليدوي. يتم تحضير عصاج اللحمة من خلال فرم البصل ووضعه في مقلاة مع إضافة كمية من الزيت ويتم تقليب البصل لحين أن يصبح لون ذهبي ثم إضافة اللحمة وباقي البهارات والتقليب لحين أن يصبح لونها بني. يتم تحضير الصينية من خلال دهنها بالسمن وتقسيم المكرونة إلى نصفين يتم وضع الصف الأول ثم عصاج اللحمة ثم النصف الأخر بعد خلطها بالبشاميل ويتم تغطيتها ورش كمية الجبن وإدخالها إلى الفرن وتركها لحين أن تنضج. الوسوم

خطوات تحضير المكرونة البشاميل المصرية، تعتبر المكرونة البشاميل من أكثر المأكولات المفضلة عند الأشخاص فقد تتعدد النكهات التي يتم تحضير المكرونة البشاميل بها سواء كانت باللحمة أو الفراخ أو السجق، فتعتبر البشاميل من المأكولات المنتشرة في العالم بصورة كبيرة سواء في العالم العربي أو العالم الغربي وذلك نظراً لمذاقها الجيد وطريقة تحضيرها السهلة والبسيطة ونظراً لرغبة الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضيرها سنقدم إليكم في السطور الآتية خطوات تحضير المكرونة والبشاميل. المقادير ومكونات مكرونة البشاميل: نصف كيلو من المكرونة.

مياه مغلي.

ملعقتين كبيرتين من الزيت.

كمية قليلة من الملح. مكونات صوص البشاميل: أربعة ملاعق من الدقيق.

كأس من الجبن الشيدر.

كأس من الجبن الموزاريلا.

نصف كأس من الكريمة.

نصف لتر من اللبن.

بيتضان.

مكعب مرقة دجاج.

كمية قليلة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة الطرية. مقادير عصاج اللحم للحشو: ربع كيلو من اللحم المفروم.

بصلتان بحجم متوسط.

كمية قليلة من زيت الطعام.

ملعقتان من الصلصة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملح طعام.

رشة من جوزة الطيبة.

بهارات لحمة.

كمية قليلة من الحبهان.

بابريكا.

فلفل أخضر حار. خطوات تحضير المكرونة بالبشاميل: المقادير ومكونات مكرونة البشاميل:مكونات صوص البشاميل:مقادير عصاج اللحم للحشو:خطوات تحضير المكرونة بالبشاميل: في بداية الأمر يتم سلق المكرونة في المياه الغلي ثم يتم إضافة كمية من الملح والزيت لحين أن تنضج بصورة تامة ثم يتم تصفيتها في مصفاة واسعة وغسلها جيداً بالمياه البارد حتى لا يحدث لها تعجن. يتم إحضار إناء ووضع فيه الزبدة ورفعه على النار ثم إضافة الدقيق ويتم التقليب ثم يتم إضافة اللبن ويتم التقليب جيداً باستخدام مضرب السلك اليدوي لحين أن يصبح قوامه متجانس. إضافة نصف كميات الجبن إلى الخليط ثم المرق الدجاج الاستمرار في تقليب الخليط وبعد ذلك يتم كلاً من الفلفل والملح والبض ويتم الخلط جيداً في الخلاط أو باستخدام المضرب اليدوي. يتم تحضير عصاج اللحمة من خلال فرم البصل ووضعه في مقلاة مع إضافة كمية من الزيت ويتم تقليب البصل لحين أن يصبح لون ذهبي ثم إضافة اللحمة وباقي البهارات والتقليب لحين أن يصبح لونها بني. يتم تحضير الصينية من خلال دهنها بالسمن وتقسيم المكرونة إلى نصفين يتم وضع الصف الأول ثم عصاج اللحمة ثم النصف الأخر بعد خلطها بالبشاميل ويتم تغطيتها ورش كمية الجبن وإدخالها إلى الفرن وتركها لحين أن تنضج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المكرونة البشاميل المصرية حضريها على أصولها بالخلطة السرية وهتشرفك في العزومات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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