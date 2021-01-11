حضري البيك بروستد المقرمش السعودي في البيت باسهل الطرق بالخلطة السرية هتبهري ضيوفك 

طريقة تحضير البيك بروستد السعودي، يعتبر البيك بروستد من أفضل المأكولات عند الكثيرين ويكثر تناولها في الدول الخليجية من قبل المصريين مع العلم أن هذه الوجبة تنتشر بشكل كبير في المملكة العربية السعودية فقد تعتبر هذه الأكلة من ألذ أنواع الدجاج المقلي المقرمش ولكنها تحتاج لتركيز أثناء تحضيرها وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير البيك بروستد السعودي. مكونات البيك بروستد: ملعقتان صغيرتان من الفلفل الأسود.

ملعقة من الثوم البودرة.

نصف ملعقة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة.

ربع ملعقة من البهارات السبع.

نصف ملعقة من الزنجبيل.

نصف ملعقة من الكمون.

ملعقتان من الهيل المطحون.

ملعقتان من الأوريجانو.

نصف ملعقة من الخردل المطحون.

ملعقتان صغيرتان من الكزبرة الجافة.

نصف ملعقة من الملح. إما بالنسبة لمكونات طبقة دجاج بيك الخارجية كوبان من اللبن الزبادي.

ربع كأس من الطحينة البيضاء.

كوبان من الدقيق الأبيض.

دجاجة ويتم تقسيمها إلى ثمانية قطع.

زيت للتحمير. خطوات تحضير دجاج البيك بروستد: مكونات البيك بروستد:إما بالنسبة لمكونات طبقة دجاج بيك الخارجيةخطوات تحضير دجاج البيك بروستد: يتم خلط كلاً من الملح والفلفل الأسود والثوم والبابريكا والشطة والبهارات المختلفة والزنجبيل البودرة والكمون والأوريجانو والهيل والكزبرة والخردل ويتم خلطهم جيداً مع بعضهم العض في إناء كبر. إحضار إناء أخر ويتم وضع فيه كلاً من اللبن الزبادي والطحينة ويتم التقليب جيداً وبعد ذلك يتم إحضار الدجاج ويتم عمل فيهم شقوق صغيرة ويتم وضع الدجاجة في اللبن الزبادي والطحينة ويتم التحريك جيداً لحين أن تمتلك قطع الدجاج بصورة جيدة بخليط الطحينة والزبادي ويتم ضعه في الثلاجة لمدة ساعتين لحين أن تتشرب وبشكل نهائي هذه التتبيلة يتم إحضار مقلاة ويتم وضع فيها الزيت ويتم تركه على نار متوسطة لحين أن يسخن بشكل تام وبعد ذلك يتم خلط الدقيق مع مكعب مرقة الدجاج في إناء عميق وبعد ذلك يتم إخراج الدجاج وهو بارد وإضافته إلى خليط الدقيق والتقليب لحين أن يتشرب الكمية. يتم وضع الدجاج في الزيت وتركه لحين أن ينضج ويصبح لونه مائل إلى اللون الذهبي ويتم إخراج قطع الدجاج من الزيت ومن ثم تصفيته على ورق مناديل ورصه وتقديمه في طبق مع البطاطس. الوسوم

طريقة تحضير البيك بروستد السعودي، يعتبر البيك بروستد من أفضل المأكولات عند الكثيرين ويكثر تناولها في الدول الخليجية من قبل المصريين مع العلم أن هذه الوجبة تنتشر بشكل كبير في المملكة العربية السعودية فقد تعتبر هذه الأكلة من ألذ أنواع الدجاج المقلي المقرمش ولكنها تحتاج لتركيز أثناء تحضيرها وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير البيك بروستد السعودي. مكونات البيك بروستد: ملعقتان صغيرتان من الفلفل الأسود.

ملعقة من الثوم البودرة.

نصف ملعقة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة.

ربع ملعقة من البهارات السبع.

نصف ملعقة من الزنجبيل.

نصف ملعقة من الكمون.

ملعقتان من الهيل المطحون.

ملعقتان من الأوريجانو.

نصف ملعقة من الخردل المطحون.

ملعقتان صغيرتان من الكزبرة الجافة.

نصف ملعقة من الملح. إما بالنسبة لمكونات طبقة دجاج بيك الخارجية كوبان من اللبن الزبادي.

ربع كأس من الطحينة البيضاء.

كوبان من الدقيق الأبيض.

دجاجة ويتم تقسيمها إلى ثمانية قطع.

زيت للتحمير. خطوات تحضير دجاج البيك بروستد: مكونات البيك بروستد:إما بالنسبة لمكونات طبقة دجاج بيك الخارجيةخطوات تحضير دجاج البيك بروستد: يتم خلط كلاً من الملح والفلفل الأسود والثوم والبابريكا والشطة والبهارات المختلفة والزنجبيل البودرة والكمون والأوريجانو والهيل والكزبرة والخردل ويتم خلطهم جيداً مع بعضهم العض في إناء كبر. إحضار إناء أخر ويتم وضع فيه كلاً من اللبن الزبادي والطحينة ويتم التقليب جيداً وبعد ذلك يتم إحضار الدجاج ويتم عمل فيهم شقوق صغيرة ويتم وضع الدجاجة في اللبن الزبادي والطحينة ويتم التحريك جيداً لحين أن تمتلك قطع الدجاج بصورة جيدة بخليط الطحينة والزبادي ويتم ضعه في الثلاجة لمدة ساعتين لحين أن تتشرب وبشكل نهائي هذه التتبيلة يتم إحضار مقلاة ويتم وضع فيها الزيت ويتم تركه على نار متوسطة لحين أن يسخن بشكل تام وبعد ذلك يتم خلط الدقيق مع مكعب مرقة الدجاج في إناء عميق وبعد ذلك يتم إخراج الدجاج وهو بارد وإضافته إلى خليط الدقيق والتقليب لحين أن يتشرب الكمية. يتم وضع الدجاج في الزيت وتركه لحين أن ينضج ويصبح لونه مائل إلى اللون الذهبي ويتم إخراج قطع الدجاج من الزيت ومن ثم تصفيته على ورق مناديل ورصه وتقديمه في طبق مع البطاطس.

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