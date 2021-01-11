شاورما منزلية رهيبة مثل المطاعم بطريقة سهلة وبسيطة والطعم بجد تحفة

شاورما منزلية رهيبة مثل المطاعم بطريقة سهلة وبسيطة، شاورما الفراخ السوري بالتومية تعد من أشهر الأكلات السورية، التي تشتهر في المطابخ السورية ومطابخ دول العالم، لأنها تتميز بطعم رائع وشهي، ورائحة قوية تجعل الجميع يعشقون على تناولها طوال الوقت، خاصة من التومية، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل شاورما الفراخ السوري. طريقة عمل الشاورما السوري طريقة عمل الشاورما السوري سوف نذكر إليكم بالتفاصيل عن مكونات شاورما الفراخ وخطوات تحضرها المقادير: 1000 جرام من شرائح الدجاج الرفيعة.

1000 جرام من البصل.

كوب صغير من الزبادي.

ربع كوب صغير من عصير الليمون.

3 ملاعق متوسطة صوص صويا.

3 ملاعق صغيرة دبس رمان.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من السماق.

ملعقة صغيرة من ملح الليمون.

كوب كبير من شرائح مخلل الخيار.

كوب كبير من شرائح البطاطس المحمرة.

كوب صغير من البقدونس المهروس.

كوب كبير من الثومية.

خبز شامي حسب عدد الأفراد. خطوات تحضير الشاورما السوري قومي بفرم البصل بواسطة الكبة، ثم ضيفيه إلى شرائح الدجاج. ضيفي الزبادي، والليمون، وصوص الصويا، ودبس الرمان، وجميع التوابل، إلى خليط الدجاج، ثم ضعي الخليط بوعاء داخل الثلاجة، ثم اتركيه لمدة 24 ساعة، حتى يتبل الدجاج جيدا. ضعي خليط شرائح الدجاج في صينية مدهونة بقليل من الزيت، ثم ضعي الصينية داخل الفرن على نار متوسطة، ثم اتركيها لمدة 30 دقيقة، حتى تنضج شاورما الدجاج جيدا. وزعي الشاورما فوق الخبز الشامي، ثم وزعي فوقها باقي المكونات، ثم قومي بلف الخبز الشامي، حتى تصبح شاورما الفراخ السوري بالتومية جاهزة للتقديم. خطوات تحضير خبز الصاج امزجي نصف كوب كبير من الماء الفاتر مع ملعقة ونصف صغيرة من السكر، و2 ملعقة من الخميرة في وعاء، ثم اتركي الخليط جانبا لبضع ثواني. ضيفي كيلو إلا ربع من الدقيق إلى خليط الخميرة، ثم ضيفي مقدار مناسب من الزيت، والملح إلى الخليط، ثم امزجيهم مع بعضهم البعض، حتى تتكون عجينة ناعمة. اتركي العجينة في وعاء مغلق لمدة 120 دقيقة، حتى تتخمر. قسمي العجينة إلى عدة كرات متساوية الحجم، ثم قومي بفرد كل كرة على الصاج، ثم ضعي الصاج في الفرن، حتى ينضج تماما. خطوات تحضير الشاورما السوريخطوات تحضير خبز الصاج في نهاية المقال قد شرحنا إليكم بالتفاصيل طريقة عمل شاورما الفراخ في المنزل وطريقة تحضير خبز الصاج. الوسوم

شاورما منزلية رهيبة مثل المطاعم بطريقة سهلة وبسيطة، شاورما الفراخ السوري بالتومية تعد من أشهر الأكلات السورية، التي تشتهر في المطابخ السورية ومطابخ دول العالم، لأنها تتميز بطعم رائع وشهي، ورائحة قوية تجعل الجميع يعشقون على تناولها طوال الوقت، خاصة من التومية، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل شاورما الفراخ السوري. طريقة عمل الشاورما السوري طريقة عمل الشاورما السوري سوف نذكر إليكم بالتفاصيل عن مكونات شاورما الفراخ وخطوات تحضرها المقادير: 1000 جرام من شرائح الدجاج الرفيعة.

1000 جرام من البصل.

كوب صغير من الزبادي.

ربع كوب صغير من عصير الليمون.

3 ملاعق متوسطة صوص صويا.

3 ملاعق صغيرة دبس رمان.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من السماق.

ملعقة صغيرة من ملح الليمون.

كوب كبير من شرائح مخلل الخيار.

كوب كبير من شرائح البطاطس المحمرة.

كوب صغير من البقدونس المهروس.

كوب كبير من الثومية.

خبز شامي حسب عدد الأفراد. خطوات تحضير الشاورما السوري قومي بفرم البصل بواسطة الكبة، ثم ضيفيه إلى شرائح الدجاج. ضيفي الزبادي، والليمون، وصوص الصويا، ودبس الرمان، وجميع التوابل، إلى خليط الدجاج، ثم ضعي الخليط بوعاء داخل الثلاجة، ثم اتركيه لمدة 24 ساعة، حتى يتبل الدجاج جيدا. ضعي خليط شرائح الدجاج في صينية مدهونة بقليل من الزيت، ثم ضعي الصينية داخل الفرن على نار متوسطة، ثم اتركيها لمدة 30 دقيقة، حتى تنضج شاورما الدجاج جيدا. وزعي الشاورما فوق الخبز الشامي، ثم وزعي فوقها باقي المكونات، ثم قومي بلف الخبز الشامي، حتى تصبح شاورما الفراخ السوري بالتومية جاهزة للتقديم. خطوات تحضير خبز الصاج امزجي نصف كوب كبير من الماء الفاتر مع ملعقة ونصف صغيرة من السكر، و2 ملعقة من الخميرة في وعاء، ثم اتركي الخليط جانبا لبضع ثواني. ضيفي كيلو إلا ربع من الدقيق إلى خليط الخميرة، ثم ضيفي مقدار مناسب من الزيت، والملح إلى الخليط، ثم امزجيهم مع بعضهم البعض، حتى تتكون عجينة ناعمة. اتركي العجينة في وعاء مغلق لمدة 120 دقيقة، حتى تتخمر. قسمي العجينة إلى عدة كرات متساوية الحجم، ثم قومي بفرد كل كرة على الصاج، ثم ضعي الصاج في الفرن، حتى ينضج تماما. خطوات تحضير الشاورما السوريخطوات تحضير خبز الصاج في نهاية المقال قد شرحنا إليكم بالتفاصيل طريقة عمل شاورما الفراخ في المنزل وطريقة تحضير خبز الصاج.

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