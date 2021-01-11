حضري الكيكة الاقتصادية الهشة ببيضة الواحدة في الخلاط وتستحق التجربة

تعدد كيكة البيضة الواحدة من أشهى أنواع الكيك، الذي يعشقه الكثير من الاشخاص، خاصة الذين لا يحبون نكهة البيض الكثير في الكيك، لأنه يتميز برائحة قوية وطعم له رونق خاص، ويمكن تحضيره بأكثر من نكهة، مثل البرتقال، والشكولاتة، والفانيلا، والقرفة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل كيكة البيضة الواحدة. طريقة عمل كيكة البيضة الواحدة طريقة عمل كيكة البيضة الواحدة سوف نذكر إليكم من خلال السطور الآتية مكونات كيكة البيضة الواحدة المكونات 300 جرام من الطحين.

كأس كبير من الحليب.

كوب كبير من السكر.

كوب إلا ربع من زيت الذرة.

ثلث كأس كبير من الزبدة.

بيضة كبيرة الحجم.

ملعقة ونصف كبيرة من الكاكاو.

نصف ملعقة متوسطة من الفانيلا.

نصف ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح. مكونات التزيين كأس كبير من صوص الشيكولاتة. طريقة تحضير كيك البيضة الواحدة امزجي الملح مع مقدار الطحين، والكاكاو، والبيكنج باودر، والفانيلا جيدا في وعاء مناسب للخلط. اخفقي البيضة مع الحليب، والسكر جيدا، بواسطة المضرب الكهربائي، ثم ضيفيه إلى خليط الطحين. ضيفي الزبدة ومقدار زيت الذرة إلى الخليط السابق، ثم اخلطي المكونات مرة أخرى، حتى يتكون خليط الكيك. اسكبي خليط الكيك بوعاء مدهون بالسمن من جميع الجوانب، ثم ضعيه في الفرن لمدة ثلث ساعة، على نار منخفضة، حتى ينضج كيك البيضة الواحدة. زيني كيك البيضة الواحدة بصوص الشيكولاتة قبل التقديم. طريقة عمل كيك البيضة الواحدة بالفانيلا طريقة تحضير كيك البيضة الواحدةطريقة عمل كيك البيضة الواحدة بالفانيلا المكونات: 200 جرام من الدقيق المنخول.

نصف كأس كبير من الحليب.

كوب إلا ربع كبير من السكر.

ربع كأس كبير من الزبدة الطرية.

بيضة كبيرة الحجم.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا السائلة. طريقة تحضير كيكة البيضة الواحدة بالفانيلا اخلطي البيكنج باودر مع مقدار الدقيق في وعاء كبير، ثم ضيفي إليه السكر، والزبدة، والفانيلا، والبيضة، ثم اخلطيهم مع بعضهم البعض، بواسطة المضرب الكهربائي، حتى يتكون خليط كريمي. ضيفي باقي المكونات إلى الخليط السابق، ثم اخلطيهم مرة اخرى، حتى يتكون خليط الكيك. اسكبي خليط الكيك بصينية مدهونة بقليل من السمن، ثم ضعيها في الفرن على نار متوسطة، لمدة نصف ساعة، حتى تنضج الكيك وتصبح جاهزة للتقديم. طريقة تحضير كيكة البيضة الواحدة بالفانيلا وبذلك قد وضحنا لكم من خلال هذا المقال أفضل طريقة لعمل كيكة البيضة الواحدة بالفانيلا. الوسوم

تعدد كيكة البيضة الواحدة من أشهى أنواع الكيك، الذي يعشقه الكثير من الاشخاص، خاصة الذين لا يحبون نكهة البيض الكثير في الكيك، لأنه يتميز برائحة قوية وطعم له رونق خاص، ويمكن تحضيره بأكثر من نكهة، مثل البرتقال، والشكولاتة، والفانيلا، والقرفة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل كيكة البيضة الواحدة. طريقة عمل كيكة البيضة الواحدة طريقة عمل كيكة البيضة الواحدة سوف نذكر إليكم من خلال السطور الآتية مكونات كيكة البيضة الواحدة المكونات 300 جرام من الطحين.

كأس كبير من الحليب.

كوب كبير من السكر.

كوب إلا ربع من زيت الذرة.

ثلث كأس كبير من الزبدة.

بيضة كبيرة الحجم.

ملعقة ونصف كبيرة من الكاكاو.

نصف ملعقة متوسطة من الفانيلا.

نصف ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح. مكونات التزيين كأس كبير من صوص الشيكولاتة. طريقة تحضير كيك البيضة الواحدة امزجي الملح مع مقدار الطحين، والكاكاو، والبيكنج باودر، والفانيلا جيدا في وعاء مناسب للخلط. اخفقي البيضة مع الحليب، والسكر جيدا، بواسطة المضرب الكهربائي، ثم ضيفيه إلى خليط الطحين. ضيفي الزبدة ومقدار زيت الذرة إلى الخليط السابق، ثم اخلطي المكونات مرة أخرى، حتى يتكون خليط الكيك. اسكبي خليط الكيك بوعاء مدهون بالسمن من جميع الجوانب، ثم ضعيه في الفرن لمدة ثلث ساعة، على نار منخفضة، حتى ينضج كيك البيضة الواحدة. زيني كيك البيضة الواحدة بصوص الشيكولاتة قبل التقديم. طريقة عمل كيك البيضة الواحدة بالفانيلا طريقة تحضير كيك البيضة الواحدةطريقة عمل كيك البيضة الواحدة بالفانيلا المكونات: 200 جرام من الدقيق المنخول.

نصف كأس كبير من الحليب.

كوب إلا ربع كبير من السكر.

ربع كأس كبير من الزبدة الطرية.

بيضة كبيرة الحجم.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا السائلة. طريقة تحضير كيكة البيضة الواحدة بالفانيلا اخلطي البيكنج باودر مع مقدار الدقيق في وعاء كبير، ثم ضيفي إليه السكر، والزبدة، والفانيلا، والبيضة، ثم اخلطيهم مع بعضهم البعض، بواسطة المضرب الكهربائي، حتى يتكون خليط كريمي. ضيفي باقي المكونات إلى الخليط السابق، ثم اخلطيهم مرة اخرى، حتى يتكون خليط الكيك. اسكبي خليط الكيك بصينية مدهونة بقليل من السمن، ثم ضعيها في الفرن على نار متوسطة، لمدة نصف ساعة، حتى تنضج الكيك وتصبح جاهزة للتقديم. طريقة تحضير كيكة البيضة الواحدة بالفانيلا وبذلك قد وضحنا لكم من خلال هذا المقال أفضل طريقة لعمل كيكة البيضة الواحدة بالفانيلا.

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