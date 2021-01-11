تجربتي في تبييض الركب والأكواع و أفضل كريم لتبييض الركب والأكواع من الصيدلية

تجربتي في تبييض الركب والأكواع ، بمواد طبيعية لمن لا ترغب في استخدام المواد الكيميائية، خاصة للعرائس ممن يقبلن على حياة جديدة، ويرغبن في الظهور بمظهر متميز أمام أزواجهن، أو للفتيات ممن يرغبن في الحفاظ على بشرتهن بمظهر جيد، خاصة مع تراكم خلايا الجلد الميتة في تلك المنطقة، مما يؤدي إلى تغير لونها عن لون الجسم عمومًا.

كثرة التعرق وارتفاع درجات الحرارة، مع عدم ترطيب مناطق الركب والأكواع، يتطلب أحيانًا وجود وصفة لتفتيح الركب والأكواع والمناطق الحساسة أيضًا، أو كريم لتفتيح الركب سريع المفعول، مع تجنب الأسباب التي تؤدي إلى حدوث هذا الاسمرار.

من خلال تجربتي في تبييض الركب والأكواع، أستطيع القول بأن هناك العديد من الوصفات المهمة التي يمكنك تجربتها، لأن طبيعة البشرة تختلف من شخص لآخر، ولهذا يمكنك تجربة خلطة نبييض الركب في يوم، أو وصفة تبييض الركب والأكواع في ثلاث أيام.

أستطيع القول بأن هناك العديد من الوصفات المهمة التي يمكنك تجربتها، لأن طبيعة البشرة تختلف من شخص لآخر، ولهذا يمكنك تجربة خلطة نبييض الركب في يوم، أو وصفة تبييض الركب والأكواع في ثلاث أيام. بعد أن نقلت لكم تجربتي مع صبغ الشيب بعشبة الوسمة ، وتجربتي مع ماء الأرز لتطويل الشعر، أقدم تجربتي في تبييض الركب والأكواع، مع أفضل كريم لتفتيح الركب من الصيدلية.

واحدة من أفضل خلطات تبييض الركب والأكواع مجرب، لأنها تحتوي على مواد وعناصر طبيعية فقط، وكبلها مفيدة في الترطيب والتقشير، ونحن بالطبع نعلم أن مثل تلك الأمور تستغرق عددًا من الأيام، فهي ليست سحرًا وإنما عوامل طبيعية مساعدة على الترطيب.

يحتوي الخيار على فيتامين A وفيتامين C، وفي هذه الوصفة بسيطة المكونات وعميقة التأثير، استخدمي:

2 ملعقة طاعم كبيرة من عصير الخيار.

2 ملعقة طعام كبيرة من عصير الليمون.

5 قطرات فقط من زيت الزيتون البكر (فهو مرطب قوي).

مكعب واحد من الثلج.

في وعاء عميق، ضعي كل المكونات المكتوبة، واخطليهم معًا جيدًا.

نظفي المكان الذي ترغبين في تفتيحه، وهو الركب والأكواع.

ضعي الخليط على الركبتين والكوعين، ثم دلكي المكان لمدة 5 إلى 10 دقائق.

اتركي الخليط على الركبتين والكوعين، لفترة لا تقل عن 15 دقيقة.

قومي بتمرير مكعب الثلج على الركبتين والكوعين، حتى يذوب لمكعب تمامًا، لأن الثلج يمثل قابضًا للمسام، فيمنع تسرب الأوساخ وتكوين الجلد الميت بسهولة.

كرري الطريقة، وسوف تلاحظين النتائج عقب ثلاثة أيام، ولكن نصيحة استمري عليها شهرًا، للحفاظ على ترطيب البشرة في هذه المناطق.

ملعقة ونصف كبيرة من الشوفان المطحون (يمكنك شراؤه مطحونًا أو قومي بطحنه إذا كان لديك شوفان كامل).

½ ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

عصير نصف ليمونة.

في وعاء عميق قليلًا، امزجي كل المكونات لديك مع بعضها.

ضعي الخليط على الركبتين والأكواع، مع التدليك بحركة دائرية لمدة من 5 إلى 10 دقائق.

اغسلي المكان بعد ذلك، بالماء الفاتر أو البارد.

رطبي المنطقة باي كريم مرطب للجسم لديك.

هذه الوصفة تعمل كمقشر لخلايا الجلد الميتة، في مناطق الركب والكوعين، وهي مهمة جدًا لتقشير الجلد الميت قبل وضع المرطب، وسوف تلاحظين فاعليتها في وقت قليل، ويمكنك تكرارها ثلاث مرات أسبوعيًا.

من أفضل كريمات التفتيح، التي يمكنك شراؤها من الصيدلية، واستخدامها بأمان لأنها تقوم بتقشير الجلد الميت، وتعمل على ترطيب البشرة، كل ما يلي: