أسهل طريقة لعمل الكيكة الهشة في الخلاط بأقل المقادير، كيكة الفانيلا الهشة تعتبر من أفضل أنواع الكيك عند الكثير من الأشخاص، لأنها تتميز بسهولة تحضيرها داخل المنزل، ولها رائحة مميزة عن باقي الكيك ومذاق فريد من نوعه، ويمكن تزيينها بأكثر من طريقة، لتقديمها لأفراد العائلة، لذلك سوف نقدم إليكم طريقة عمل كيكة الفانيلا الهشة. طريقة عمل كيكة الفانيلا الهشة طريقة عمل كيكة الفانيلا الهشة سوف نعرض إليكم مكونات كيكة الفانيلا الهشة في الخلاط وخطوات تحضيرها المكونات 200 جرام من الدقيق.

كأس كبير من الحليب الفاتر.

150 جرام من السكر.

½ كأس كبير من زيت الذرة.

5 حبات من البيض.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

رشة ملح.

رشة بيكربونات. طريقة تحضير كيكة الفانيلا الهشة اخفقي الفانيلا مع مقدار البيض جيدا بواسطة الخلاط الكهربائي، حتى يتكون خليط متجانس. ضيفي الحليب، والسكر، وزيت الذرة إلى خليط البيض، ثم اخفقيهم مرة أخرى، حتى يتكون خليط كريمي. اسكبي ملعقة كبيرة من عصير البرتقال إلى خليط البيض، ثم اخلطيهم لمدة دقيقة. امزجي الملح، والباودر، والبيكربونات الصودا، وباقي المكونات إلى وعاء مناسب للخلط، ثم ضيفي خليط البيض إلى خليط الدقيق. اخلطي المكونات مع بعضها البعض، حتى يتكون خليط متجانس يشبه الكريمة. اسكبي خليط الكيك بصينية مدهونة بقليل من السمن، ثم اتركي الخليط لمدة 10 دقائق جانبا قبل خبز الكيك. ضعي صينية الكيك في الفرن على درجة حرارة منخفضة، ثم اتركيها لمدة ساعة إلا ربع، حتى تكتسب اللون الذهبي وتنضج تماما. قومي بتقطيع الكيك حسب الرغبة قبل التقديم، ويمكن تزيين الكيك حسب الرغبة بالشكولاتة او قطع الفاكهة الطازجة. نصائح لنجاح الكيك أثناء إعداد كيكة الشوكولاتة، يجب إنقاص كمية من الطحين بمعدل كمية الكاكاو الخام، حتى تصبح هشة. أثناء خبز الكيك يجب عدم فتح الفرن قبل أن تنضج الكيك، حتى لا تهبط. قومي بوضع سكين في منتصف الكيك، حتى تتاكدي من نضجها بشكل تام، ولكن إذا خرجت السكين وهي بها أي عجين، يدل هذا على أنها لم تنضج بعد. طريقة تحضير كيكة الفانيلا الهشةنصائح لنجاح الكيك وفي النهاية قد شرحنا لكم من خلال المقال أسهل طريقة لعمل كيكة الفانيلا ونصائح لنجاح الكيكة الوسوم

أسهل طريقة لعمل الكيكة الهشة في الخلاط بأقل المقادير، كيكة الفانيلا الهشة تعتبر من أفضل أنواع الكيك عند الكثير من الأشخاص، لأنها تتميز بسهولة تحضيرها داخل المنزل، ولها رائحة مميزة عن باقي الكيك ومذاق فريد من نوعه، ويمكن تزيينها بأكثر من طريقة، لتقديمها لأفراد العائلة، لذلك سوف نقدم إليكم طريقة عمل كيكة الفانيلا الهشة. طريقة عمل كيكة الفانيلا الهشة طريقة عمل كيكة الفانيلا الهشة سوف نعرض إليكم مكونات كيكة الفانيلا الهشة في الخلاط وخطوات تحضيرها المكونات 200 جرام من الدقيق.

كأس كبير من الحليب الفاتر.

150 جرام من السكر.

½ كأس كبير من زيت الذرة.

5 حبات من البيض.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

رشة ملح.

رشة بيكربونات. طريقة تحضير كيكة الفانيلا الهشة اخفقي الفانيلا مع مقدار البيض جيدا بواسطة الخلاط الكهربائي، حتى يتكون خليط متجانس. ضيفي الحليب، والسكر، وزيت الذرة إلى خليط البيض، ثم اخفقيهم مرة أخرى، حتى يتكون خليط كريمي. اسكبي ملعقة كبيرة من عصير البرتقال إلى خليط البيض، ثم اخلطيهم لمدة دقيقة. امزجي الملح، والباودر، والبيكربونات الصودا، وباقي المكونات إلى وعاء مناسب للخلط، ثم ضيفي خليط البيض إلى خليط الدقيق. اخلطي المكونات مع بعضها البعض، حتى يتكون خليط متجانس يشبه الكريمة. اسكبي خليط الكيك بصينية مدهونة بقليل من السمن، ثم اتركي الخليط لمدة 10 دقائق جانبا قبل خبز الكيك. ضعي صينية الكيك في الفرن على درجة حرارة منخفضة، ثم اتركيها لمدة ساعة إلا ربع، حتى تكتسب اللون الذهبي وتنضج تماما. قومي بتقطيع الكيك حسب الرغبة قبل التقديم، ويمكن تزيين الكيك حسب الرغبة بالشكولاتة او قطع الفاكهة الطازجة. نصائح لنجاح الكيك أثناء إعداد كيكة الشوكولاتة، يجب إنقاص كمية من الطحين بمعدل كمية الكاكاو الخام، حتى تصبح هشة. أثناء خبز الكيك يجب عدم فتح الفرن قبل أن تنضج الكيك، حتى لا تهبط. قومي بوضع سكين في منتصف الكيك، حتى تتاكدي من نضجها بشكل تام، ولكن إذا خرجت السكين وهي بها أي عجين، يدل هذا على أنها لم تنضج بعد. طريقة تحضير كيكة الفانيلا الهشةنصائح لنجاح الكيك وفي النهاية قد شرحنا لكم من خلال المقال أسهل طريقة لعمل كيكة الفانيلا ونصائح لنجاح الكيكة

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