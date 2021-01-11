لكل عروسة عندها سواد في منطقة البيكيني خلطة فورية لتبييض وتفتيح المنطقة من أول مرة

تعد مشكلة من أكبر المشاكل التي تواجه الكثير وخاصة الفتيات المقبلة علي الزواج، وهي مشكلة سواد المناطق الحساسة ويبحث كثيرا عن أفضل الطرق الطبيعية للتخلص من هذه المشكلة، لما تسببه تلك المشكلة من الكثير من القلق والإزعاج لهن. خلطة الخيار والكركم لتفتيح المناطق الحساسة خلطة الخيار والكركم لتفتيح المناطق الحساسة المكونات خيارة كبيرة.

ملعقتين كبيرتين من الكركم.

ملعقة كبيرة من ماء الورد. الطريقة نقوم أولا بتقطيع الخيارة ووضعها مع ملعقة ماء الورد في الخلاط.

بعد خلطها جيدا بإستخدام الخلاط الكهربي نقوم بوضعها في إناء مناسب.

نقوم بعد ذلك بوضع ملعقتين من الكركم إلي عصير الخيارة وماء الورد.

نقوم بتنظيف الأماكن الحساسة وتحت الإبط وبعدها نقوم بوضع هذا المزيج على الأماكن المراد إزالة السواد منها وتركه عشر دقائق.

نقوم بعدها يفرك الأماكن بالأصبع السبابة والوسطى بحركة دائرية.

و نقوم بشطف المكان بالماء الدافئ وترطيبه بنوع مرطب مناسب لنوع البشرة.

ونكرر هذه الخلطة يوميا لمدة أسبوع. خلطة الليمون والنشا خلطة الليمون والنشا المكونات ربع كوب من الليمون مقدار خمس ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

أربع ملاعق او ثلاث من النشا .

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر المجروش. الطريقة نقوم بمزج خليط السكر مع الليمون مع النشا جيدا ليصبح خليط كريمي.

ننظف المكان المراد إزالة السواد منه ونقوم بتطبيق الوصفة عليه.

وتركها عشر دقائق ونقوم بشطف المكان بالماء الدافئ ويمكن أيضا مسح المكان بقطنة مبللة بماء الورد للحصول على أفضل نعومة، وأفضل بياض.

تنطلق هذه الوصفة كل يومين حيث يقوم السكر بتفسير الجلد الميت ويعطي البشرة نضارة وحيوية وانتعاش. خلطة الزبادي وزيت الزيتون خلطة الزبادي وزيت الزيتون المكونات علبة زبادي خالي السكر

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون .

ملعقة من الكركم.

ملعقة من السكر المجروش. الطريقة نقوم أولا بخلط الزبادي والزيت والكركم والسكر المجروش، وبعد خلطهم جيدا نقوم بتطبيق الماسك على المكان المراد تبيضه وتركه ربع ساعة حتى يجف.

نقوم بعد ذلك بفرك المكان بحركة دائرية لتجديد الدورة الدموية وإزالة السواد.

ونقوم بشطف المكان جيدا بالماء الدافئ ، وتنسيق المكان بفوطة جافة جيدا.

ولابد من استخدام مرطب مناسب لنوع البشرة.

وتطبيق الخلطة مرتين بالأسبوع. الوسوم

تعد مشكلة من أكبر المشاكل التي تواجه الكثير وخاصة الفتيات المقبلة علي الزواج، وهي مشكلة سواد المناطق الحساسة ويبحث كثيرا عن أفضل الطرق الطبيعية للتخلص من هذه المشكلة، لما تسببه تلك المشكلة من الكثير من القلق والإزعاج لهن. خلطة الخيار والكركم لتفتيح المناطق الحساسة خلطة الخيار والكركم لتفتيح المناطق الحساسة المكونات خيارة كبيرة.

ملعقتين كبيرتين من الكركم.

ملعقة كبيرة من ماء الورد. الطريقة نقوم أولا بتقطيع الخيارة ووضعها مع ملعقة ماء الورد في الخلاط.

بعد خلطها جيدا بإستخدام الخلاط الكهربي نقوم بوضعها في إناء مناسب.

نقوم بعد ذلك بوضع ملعقتين من الكركم إلي عصير الخيارة وماء الورد.

نقوم بتنظيف الأماكن الحساسة وتحت الإبط وبعدها نقوم بوضع هذا المزيج على الأماكن المراد إزالة السواد منها وتركه عشر دقائق.

نقوم بعدها يفرك الأماكن بالأصبع السبابة والوسطى بحركة دائرية.

و نقوم بشطف المكان بالماء الدافئ وترطيبه بنوع مرطب مناسب لنوع البشرة.

ونكرر هذه الخلطة يوميا لمدة أسبوع. خلطة الليمون والنشا خلطة الليمون والنشا المكونات ربع كوب من الليمون مقدار خمس ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

أربع ملاعق او ثلاث من النشا .

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر المجروش. الطريقة نقوم بمزج خليط السكر مع الليمون مع النشا جيدا ليصبح خليط كريمي.

ننظف المكان المراد إزالة السواد منه ونقوم بتطبيق الوصفة عليه.

وتركها عشر دقائق ونقوم بشطف المكان بالماء الدافئ ويمكن أيضا مسح المكان بقطنة مبللة بماء الورد للحصول على أفضل نعومة، وأفضل بياض.

تنطلق هذه الوصفة كل يومين حيث يقوم السكر بتفسير الجلد الميت ويعطي البشرة نضارة وحيوية وانتعاش. خلطة الزبادي وزيت الزيتون خلطة الزبادي وزيت الزيتون المكونات علبة زبادي خالي السكر

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون .

ملعقة من الكركم.

ملعقة من السكر المجروش. الطريقة نقوم أولا بخلط الزبادي والزيت والكركم والسكر المجروش، وبعد خلطهم جيدا نقوم بتطبيق الماسك على المكان المراد تبيضه وتركه ربع ساعة حتى يجف.

نقوم بعد ذلك بفرك المكان بحركة دائرية لتجديد الدورة الدموية وإزالة السواد.

ونقوم بشطف المكان جيدا بالماء الدافئ ، وتنسيق المكان بفوطة جافة جيدا.

ولابد من استخدام مرطب مناسب لنوع البشرة.

وتطبيق الخلطة مرتين بالأسبوع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لكل عروسة عندها سواد في منطقة البيكيني خلطة فورية لتبييض وتفتيح المنطقة من أول مرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.