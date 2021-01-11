وصفات تطويل الرموش وتكثيفها بالزيوت الطبيعية وصفات مجربة فعالة 100%

الاهتمام والعناية بالرموش من أكثر من يشغل بال السيدات والفتيات فهي رمز الجمال لديهن، وتسعى الكثير منهن على رموش طويلة وكثيفة بمختلف الطرق والسبل، لأن الرموش تظهر جمال العيون والوجه، ولكن يجب الابتعاد عن الطرق الصناعية السريعة التي تطول الرموش تطويل مؤقت كما إنها باهظة الثمن، واليوم نقدم لكم عدد من الوصفات الطبيعية المجربة والمجزية بنتائج رائعة لتطويل الرموش في 7 أيام فقط، وأن الرموش لها دور هام وأساسي لحماية العين من العوامل الخارجية فكلما كانت الرموش طويلة زادت حماية وجمال العيون والوجه أزداد جمالا ورونق، فيجب أن تحظى الرموش باهتمام حتى تصبح طويلة وتنمو بكثره وكثافة.

طريقة تطويل الرموش القصيرة وتكثيفها

يمكنك عمل عدد من الوصفات باستخدام المواد الطبيعية المفيدة وليست الضارة والتي تعمل على تعزيز نمو الشعر وتمنحها النمو، بالتدليك اليومي قبل النوم بالقليل من شاي البابونج ومع مرور الوقت ستلاحظي سرعة نمو الرموش، كما يمكن استخدام زيت الخروع وزيت الزيتون، حيث إنها يحتويان على الكثير من العناصر المغذية التي تحافظ على الرموش، وتعمل أيضا على إزالة الماسكرا من العين ويزيل مكياج أيضا عن طريق استخدام زيت جوز الهند.

أحضري زجاجة فارغة معقمة وقومي بوضع بداخلها زيت الخروع. ثم احضري فرشاة ماسكرا قديمة بعد غسلها جيدا وادهني بها رموش العين بالزيت قبل النوم. مع التأكيد على غسل العين في الصباح والاستمرار على تلك الوصفة لمدة أسبوع حتى تلاحظي نمو الرموش.

قومي بإحضار زجاجة وضعي بها كمية من زيت اللوز الحلو. أدهني رموشك بالزيت بشكل يومي قبل النوم وفي الصباح أغسلي رموش. في أيام قليلة ستلاحظي تطويل وتكثيف الرموش طبيعيا.

احضري القليل من العسل الأبيض وضعي معه القليل من زيت اللوز الحلو. أمزجي المكونان مع بعضهما البعض وادهني الرموش بتلك الخلطة يوميا قبل النوم. استمري في تكرار تلك العملية لمدة 3 أيام بشكل متواصل. تلك الطريقة لها ميزة رائعة بأنها تطول الرموش وتجعل قوامها كثيف.

ملعقة من مبشور البصل وضعي عليها ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

وضعي المكونان على بعضهما البعض وأغليهم مع بعضهم في وعاء على النار.

صفي الزيت من البصل واتركيه حتى يبرد تماما ثم امسحي به الرموش يوميا.

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