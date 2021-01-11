طريقة عمل شوربة السي فود بالكريمة في المنزل، السي فود والمأكولات البحرية من اهم مصادر البروتين والفيتامينات، يجب تناولها لحصول الجسم على الطاقة لازمة له وهناك كثير من أنواع الأسماك المحببة لدى الجميع وتدخل في عديد من الأصناف التي يمكن تحضيرها بالمنزل.

شوربة السي فود، هي شوربة يمكن أن تقدم كطبق جانبي بجانب أطباق السمك الشهية المفيدة، والأرز، وأطباق السلطة المنوعة، اليوم وعبر موقع ثقفني نقدم لكم وصفة جديدة من الأطباق المميزة شوربة السي فود مثل المحلات، بطعم ومذاق مميز.

طريقة تحضير شوربة السى فود بالكريمة

شوربة من المقابلات التي توجد بشكل دائم على طاولة الطعام وتختلف باختلاف الوجبة المقدمة، اليوم نوع الشوربة تقدم مع أكلات السمك الشهية، السي فود من الأطباق الشهية التي يفضلها الجميع وتحتوى على فوائد صحية كبيرة ومغذية، السي فود والأسماك بأنواعها تزيد من مناعة الجسم وتحمى من هشاشة العظام ولاحتوائها على الاوميجا 3 فاهي تفيد من قوة العقل وقدرته، سنقدم لكم المقادير وطريقة تحضير.

مقادير عمل شوربة السى فود.

معلقة كبيرة من زبدة. عدد1فص ثوم. كرفس اختياري. كابوريا مغسولة ويتم تقسيمها إلى نصفين. كاليمارى(سبيط) كما يطلق علية البعض. جمبرى. جندوفلى. مكعبات سمك مثل سمك السلمون، قشر البياض، بلح البحر المتوافر لدينا بالمنزل. معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. ورق لورأ. فص ثوم. عدد1 بصلة. عدد1 جزر. حبهان. كوب من الكريمة. معلقة كبيرة من الدقيق. ملح. معلقة صغيرة من كمون.

أولا يجب غسل مكونات الشوربة جيد من السمك، ونقوم بتقشير الجمبرى، ونقوم بتقطيع الكاليمارى إلى قطع متوسطة الحجم، الجندوفلى يجب أن يضع في ماء ساخن للغسل جيدا ويصبح نظيف وخالي من أي تراب.

نستخدم قشر الجمبرى فى تحضير مرقة مركزة نقوم بوضع وعاء على النار ونقوم بإضافة قشر الجمبرى مع أضافه القليل من التوابل مثل الملح- الفلفل الأسود- حبهان- ورق لورأ ونقوم بسلق القشر وبعد سلق جيدا نقوم بتصفية ونأخذ المرقة لاستخدامها في تحضير الشوربة.

نقوم بإحضار وعاء ونضعه على النار ونضع معلقة صغيرة من معلقة الزبدة ونضيف الية فص الثوم+الكرفس أن وجد ونقلب ثم نضيف الكاليمارى ونقلب ثم نضيف الكابوريا، والجندوفلى.

وننتظر حتى يتغير لون الكابوريا نقوم بإضافة الجمبرى المقشر ونضيف مكعبات السمك المتوافرة لدينا.

ثم نضيف شوربة الجمبرى المرقة التي تم تحضيرها من قشر الجمبرى.

ونقوم بإحضار كوب من المرقة ونضيف ألية ونضيف أليها معلقة الدقيق ونضعها في وعاء على النار ونقلب ونضيف الملح -الفلفل الأسود- البهارات وننتظر حتى الغليان ثم نضيف كوب من الكريمة وننتظر حتى الغليان.

اصبح لدينا افضل شوربة سى فود بالكريمة بالخطوات في المنزل مثل المحلات.

طريقة عمل شوربة السي فود