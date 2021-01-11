طريقة إعداد البسبوسة التركية في عشر دقائق في المنزل بسهولة وعمل صلصة التوفي

يزداد إهتمام دولة تركيا بالحلويات والمعجنات حتى أنها مشهورة بين الدول بتناول المعجنات والحلويات بإستمرار وتوافرها يومياً بعد الوجبات الرئيسية كما أنها تبرز كأفضل طريقة تحضير البسبوسة بالرغم من تعدد الحلويات واعتبار البسبوسة شئ تقليدي إلا أنها لها طرق خاصة في تحضيرها تنفرد وتتألق بطريقة تحضير مميزة ولذيذة وليست تقليدية حيث تعتبر تركيا وبلاد الشام من أشهر الدول التي بدأت في إختراع الحلويات التي انتقلت إلينا والبلاد الأخرى عبر تداول خبرات المطبخ من دولة لأخرى وبسبب كثرة الحديث عبر المواقع الإلكترونية عن مذاقها الرائع والمتميز.

طريقة إعداد البسبوسة التركية في المنزل بسهولة

أصبح الكثير من الناس لديهم الفضول لتذوق البسبوسة التركية لذلك بدأ الكثير يبحث عن كيفية إعداد البسبوسة عبر محرك البحث جوجل لذلك ننقل لكم من خلال هذا المقال طريقة تحضير البسبوسة التركية، وصلصة التوفي الخاصة بها.

مكونات البسبوسة التركية:

كوبان من الدقيق الخاص بالمعجنات.

بيضة واحدة أو اتنين.

مقدار من جوز الهند المبشور.

نصف كوب من الزيت النباتي الخاص بك.

ثلاث ملاعق كبيرة من القشطة.

ملعقة من مسحوق البيكنج باودر.

ملعقة من الزعفران.

كوب من السكر أو حسب الرغبة بحيث يكون السكر ناعم.

نحضر الخلاط أولاً ثم نضع فيه كلاً من الدقيق والزيت وجوز الهند وباقي المكونات من الزعفران والقشطة والبيكنج بودر. ثم نقوم بتشغيل الخلاط حتى يصبح ذو ملمس متماسك. ثم نضع الخليط داخل الصينية الصغيرة ولكن يجب دهن الصينية بالزبدة أولاً. ثم نقوم بإضافة صلصة التوفي أعلي البسبوسة بشكل عشوائي على هيئة خطوط أو دوائر. نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونضع الصينية لمدة نصف ساعة.

نحضر إناء متوسط الحجم ونضع فيه نصف كوب من السكر ونضعه على النار. ونتركه حتى يتغير لونه ثم نقوم بإضافة مقدار مناسب من الزبدة. ثم نقوم بالتقليب حتى يصبح متجانس ثم نقوم بإضافة القشطة بالتدريج. ثم نستمر بالتقليب حتى لا يتجمد السكر ويصبح كتلة. ثم نقوم بوضعها على النار مرة أخري حتى تنضج ووضعها على البسبوسة قبل دخولها الفرن بحيث تكون الصلصة باردة.

طريقة تحضير البسبوسةطريقة تحضير صلصة التوفي

ملحوظة:

هذه المكونات تكفي لصينية صغيرة يمكنك مضاعفة المزيد من المكونات لتناسب عدد أفراد الأسرة، يتم تحضير معظم المكونات من العطار حتى تضمن جودتها.