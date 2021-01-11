ضعيه لشعرك الخشن والمجعد جدا وفي 10 دقائق فرد وتنعيم زي الحرير بدون كيراتين

تسعي الكثير من السيدات والفتيات الي الحصول علي شعر ناعم وسلس وسهل التسريح بدون الحصول على المنتجات الكيميائية التي تسبب ضعف الشعر وتساقطه والكثير من المشكلات الأخري، ويتحقق ذلك من خلال عدد من الوصفات الطبيعية والتي سنرفقها لكم أسفل هذا المقال. وصفة چل الصبار لتنعيم الشعر الخشن وصفة چل الصبار لتنعيم الشعر الخشن المكونات: مقدار كوب من چل الصبار.

ملعقتان كبيرتان من زيت الصبار. طريقة الإستخدام: ضعي چل الصبار في الخلاط على اضافة ماء، و اضربيه جيدا إلى أن تحصلي على قوام الزيت الكثيف.

قومي بإضافة زيت الصبار الي الچل وضعيه في إناء مناسب على نار هادئة.

قلبي الخليط جيدا إلى أن يصبح الچيل والزيت معا في سائل واحد خفيف.

اغسلي شعرك جيدا بالشامبو وقومي بإضافة الخلطة في فروة الرأس مع التدليك لمدة خمس دقائق.

ضعي بونيه على شعرك واتركي الخلطة لمدة ساعتين كاملين.

بعد ذلك قومي بغسل شعرك بالشامبو والبلسم. خلطة ماء البصل وورق اللورو لتنعيم الشعر خلطة ماء البصل وورق اللورو لتنعيم الشعر المكونات: عشر ورقات من ورق اللاورو.

بصلة واحدة حمراء كبيرة. طريقة الإستخدام: قومي أولا بوضع ورق اللاورو في إناء مناسب على النار مع نصف كوب من الماء.

إتركي الخلطة إلى أن تصل للغليان ثم قومي برفعها من على النار وضعيها جانبا لتبرد.

الخطوة التالية هي عصر البصلة في الخلاط وذلك حتى الحصول على مياه البصل.

بعد ذلك قومي بإضافة مياه البصل الى مياه ورق اللاورو بعد تصفيتها.

اغسلي شعرك بالشامبو و طبقي الخلطة على فروة الرأس والأطراف.

لفي شعرك وارتدي بونيه او كيس بلاستيك ثم إتركي الخلطة لمدة ساعتين.

بعد ذلك قومي بغسل شعرك مرة أخري بالماء والشامبو والبلسم ولاحظي النتيجة. خلطة زيت الزيتون والجرجير لتنعيم الشعر خلطة زيت الزيتون والجرجير لتنعيم الشعر المكونات: كمية مناسبة من زيت الزيتون.

كمية مناسبة من الجرجير. طريقة الإستخدام: قومي بوضع كل من الجرجير وزيت الزيتون في الخلاط واضربي الخليط معا بشكل جيد إلى أن يتم عصر الجرجير بالكامل.

قومي بغسل شعرك واتركيه قليلا ليصبح مندي ثم طبقي الوصفة علي فروة الرأس والأطراف.

تترك علي الشعر لمدة ساعتين ثم قومي بغسل شعرك بالشامبو والبلسم ستلاحظين النعومة في شعرك. الوسوم

تسعي الكثير من السيدات والفتيات الي الحصول علي شعر ناعم وسلس وسهل التسريح بدون الحصول على المنتجات الكيميائية التي تسبب ضعف الشعر وتساقطه والكثير من المشكلات الأخري، ويتحقق ذلك من خلال عدد من الوصفات الطبيعية والتي سنرفقها لكم أسفل هذا المقال. وصفة چل الصبار لتنعيم الشعر الخشن وصفة چل الصبار لتنعيم الشعر الخشن المكونات: مقدار كوب من چل الصبار.

ملعقتان كبيرتان من زيت الصبار. طريقة الإستخدام: ضعي چل الصبار في الخلاط على اضافة ماء، و اضربيه جيدا إلى أن تحصلي على قوام الزيت الكثيف.

قومي بإضافة زيت الصبار الي الچل وضعيه في إناء مناسب على نار هادئة.

قلبي الخليط جيدا إلى أن يصبح الچيل والزيت معا في سائل واحد خفيف.

اغسلي شعرك جيدا بالشامبو وقومي بإضافة الخلطة في فروة الرأس مع التدليك لمدة خمس دقائق.

ضعي بونيه على شعرك واتركي الخلطة لمدة ساعتين كاملين.

بعد ذلك قومي بغسل شعرك بالشامبو والبلسم. خلطة ماء البصل وورق اللورو لتنعيم الشعر خلطة ماء البصل وورق اللورو لتنعيم الشعر المكونات: عشر ورقات من ورق اللاورو.

بصلة واحدة حمراء كبيرة. طريقة الإستخدام: قومي أولا بوضع ورق اللاورو في إناء مناسب على النار مع نصف كوب من الماء.

إتركي الخلطة إلى أن تصل للغليان ثم قومي برفعها من على النار وضعيها جانبا لتبرد.

الخطوة التالية هي عصر البصلة في الخلاط وذلك حتى الحصول على مياه البصل.

بعد ذلك قومي بإضافة مياه البصل الى مياه ورق اللاورو بعد تصفيتها.

اغسلي شعرك بالشامبو و طبقي الخلطة على فروة الرأس والأطراف.

لفي شعرك وارتدي بونيه او كيس بلاستيك ثم إتركي الخلطة لمدة ساعتين.

بعد ذلك قومي بغسل شعرك مرة أخري بالماء والشامبو والبلسم ولاحظي النتيجة. خلطة زيت الزيتون والجرجير لتنعيم الشعر خلطة زيت الزيتون والجرجير لتنعيم الشعر المكونات: كمية مناسبة من زيت الزيتون.

كمية مناسبة من الجرجير. طريقة الإستخدام: قومي بوضع كل من الجرجير وزيت الزيتون في الخلاط واضربي الخليط معا بشكل جيد إلى أن يتم عصر الجرجير بالكامل.

قومي بغسل شعرك واتركيه قليلا ليصبح مندي ثم طبقي الوصفة علي فروة الرأس والأطراف.

تترك علي الشعر لمدة ساعتين ثم قومي بغسل شعرك بالشامبو والبلسم ستلاحظين النعومة في شعرك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضعيه لشعرك الخشن والمجعد جدا وفي 10 دقائق فرد وتنعيم زي الحرير بدون كيراتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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