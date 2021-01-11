تحضير الكباتشينو بالرغوة الكثيفة في المنزل بطرق سهلة وبسيطة

تحضير الكباتشينو بالرغوة الكثيفة، يعتبر هذا المشروب هو من أحد المشروبات الساخنة والمشهورة والتي منتشرة بشكل كبير في جميع إنحاء دول العالم، حيث في هذا الوقت الحالي يبحث الناس على المشروبات السريعة ومن الأخص في فترة الصباح وقت الاستيقاظ من النوم وقبل الذهاب إلي العمل، والنيسكافية والكباتشينو ومشروب القهوة هو من المشروبات الصباحية المتداولة عن الكثير من الناس، ومن مميزاته إنهم يتميز بالمذاق اللذيذ وأيضا من مميزاته سرعة وسهوله تحضيره، وفي الأوقات الأخيرة تنافس المقاهي والمطاعم في تقديم المشروبات الباردة والساخنة والمتطورة في المطاعم الغربية في دول أوروبا خصيصا دول إيطاليا لأنها أشهرها صنعاً، حيث تعتبر المطابخ الايطالية هي أشهر المطابع التي تصنع الوصفات اللذيذة سواء في الحلويات أو المأكولات المالحة والمشروبات الساخنة سوف نعرف كيف نصنع هذه المشروبات.

تحضير الكباتشينو بالرغوة الكثيفة:

هو نوع من أنواع القهوة ويتميز بالرغوة لذيذه المذاق وهي على سطح فنجان المشروب، حيث تكون مكوناته عبارة عن سكر وحليب وقهوة تكون سريعة الذوبان والماء، ويشرب معظم الأشخاص هذا المشروب خلال وجبة الفطار لأنه يمدهم الطاقة والشعور بالانتعاش، حيث يحضر هذا المشروب بعدة طرق وبعض الأشخاص يفضلونه بالرغوة، هذا المقال سوف نقوم بتحضير وصفات، يوجد أربع وصفات يمكن من خلال ان نصنع رغوة هذا المشروب وهي.

وصفة الكباتشينو بالوش الكثيف:

نحضر وعاء ونضع فيه نصف كوب من السكر الأبيض، وكوب من الماء البارد، ونصف كوب من مسحوق القهوة تكون ناعمة. نقوم بوضع جميع المكونات السابقة في الخلاط الكهربائي، ونستمر في خلطهم لمدة 7 دقائق حتى يصبح الخليط قوامه كريمي. نقوم بوضع الخليط في علبة محكمة الإغلاق. نقوم باستخدام هذه الكريمة مع إضافة الحليب الساخن والقهوة الساخنة.

الكباتشينو بالرغو والكاكاو:

نحضر 3 ملاعق صغيرة من مسحوق الكاكاو وملعقتين من القهوة. وملعقة من الفانيليا السائلة و4 ملاعق صغيرة من السكر، وكوب من الماء البارد. نقوم بوضع جميع هذه المكونات السابقة في وعاء الخلاط الكهربائي ونخفقها باستمرار حتى نحصل على رغوة متماسكة وكثيفة القوام. نقوم بإحضار علبة محكمة الغطاء ونضع فيها هذه الرغوة الكريمي ونضعها في الثلاجة حتى تصبح متماسكة أكثر. نقوم بإحضار كوب كامل من الحليب الساخن ونقوم بوضع الرغوة في قاع كوب الحليب الساخن ثم نضيف الحليب الساخن عليها ونحرك حتى نصنع رغوة مكثفة.

القهوة والحليب:

نقوم بإحضار ملعقتان من مسحوق القهوة وكوب كبير من اللبن كامل الدسم. نقوم بوضع الحليب على النار حتى يصبح ساخن لمدة دقيقة حتى لا يصل إلي درجة الغليان. نضع الحليب في وعاء الخلاط الكهربائي ونستمر بخفقة حتى تتكوين رغوة للحليب، ثم نقوم بوضع القهوة مع الحليب في الخلط ونستمر بالتحريك لمدة 5 دقائق. ثم نضيف المشرب في كوب وسوف نلاحظ وجود رغوة كثيفة في الكوب.

القهوة بالفانيليا:

نحضر ملعقة من مسحوق الفانيليا، وكوب من الحليب الساخن، وملعقة من مسحوق القهوة. نقوم بوضع جميع المكونات السابقة في وعاء الخلاط الكهربائي ونستمر بالخفق حتى يصبح لدينا رغوة كثيفة. نقوم بوضع الخليط في كوب أو فنجان ونضيف إليه الرغوة بالمعلقة.

ملحوظة مهمة:

يوجد طريقتان لتزين رغوة الكباتشينو التي تكون بيضاء أو ذهبي اللون، نقوم برش مسحوق القهوة-التركي من فوق سطح الرغوة الموجودة في الفنجان التي تكون على أشكال مختلفة وتكون مزينه على سطح رغوة الكباتشينو.