أفضل كريم طبيعي لشد الوجه وتبييضه وإزالة التجاعيد أحسن من البوتوكس

صنع كريم طبيعي لشد الوجه وإنتاج كولاجين للبشرة هو البديل الأمثل لمنتجات العناية بالبشرة وشد الوجه لأن اختيار كريم ذو جودة عالية وتابع للشركات الكبرى سيتطلب مبالغ باهظة، لذا ينصح خبراء التجميل والعناية بالبشرة باللجوء لهذا البديل باستخدام مواد طبيعية لها نفس المفعول، ومن ناحية أخرى ليس لها أي أثار جانبية، لذا فهيا بنا نتعرف على طريقة صنع كريم لشد الوجه وإنتاج الكولاجين، والتمتع ببشرة نضرة وبيضاء وخالية من الشوائب أو التجاعيد.

أفضل كريم طبيعي لشد الوجه

يمكن إعداد كريم بشمع العسل والزيوت الطبيعية لشد الوجه، فالعسل له قدرة فعالة على ترطيب البشرة، كما أن الزيوت المختلفة وزبدة الشيا تساعد على تحفيز مادة الكولاجين ومكافحة التجاعيد والترهلات.

المكونات:

1\4 كوب من زيت اللوز الحلو.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند النقي.

كبسولة فيتامين E.

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا الأصلية.

في إناء على النار ضعي كلاً من زيت جوز الهند وزبدة الشيا على حمام مائي حتى تذوب المكونات وتتجانس وقلبيهم مع بعض جيداً.

تُضاف باقي المكونات إلى الخليط السابق مع استمرار التقليب.

أحضري زجاجة محكمة الغلق وضعي الخليط بها واتركيه حتى يبرد واستخدميه عند الحاجة ، أو بشكل يومي على بشرتك قبل النوم ومباشرة ويترك حتى صباح اليوم التالي.

خطوات عمل كريم طبيعيزبدة الشيا لشد الوجه

زبدة الشيا منتج تجميلي يستخدم لشد الوجه دون الحاجة لوضع أي إضافات إليها، لأنها تعمل على شد الترهلات والتجاعيد وترطيب الجلد وتحفيز إفراز الكولاجين، كل ما عليكي فعله هو وضع كمية مناسبة من زبدة الشيا على راحة يديك وقومي بتدليك بشرتك به لمدة بضع دقائق بعد تنظيف بشرتك بالغسول المناسب لنوع شعرك، وتترك على البشرة من الليل حتى الصباح.