كلنا عارفين أشهر طريقة عشان ننشف بيها الموبايل لو اتبل وهي “الأرز”.. بمعنى إننا نحطه في أرز ناشف عشان يمتص الطوبة والبلل من الموبايل وينشفه، بس الحقيقة أن الطريقة دي ملهاش أي فايدة حقيقية، وكمان ممكن تسبب ضرر أكبر لموبايلك، لكن فيه طرق أحسن كتير ممكن تساعد في تنشيف الموبايل بدون أي ضرر،اعرفي معانا أسباب ليه ماتحطيش الموبايل في الأرز لو اتبل منك.. وإيه الطريقة الصح لتجفيفه

أسباب ليه ماتحطيش الموبايل في الأرز لو اتبل منك.. وإيه الطريقة الصح لتجفيفه

الأرز مايقدرش يمتص المياه من الموبايل بالسرعة الكافية، وكمان ممكن يسبب تآكل لأجزاء داخلية في موبايلك بسبب التراب والنشا اللي موجود اللي موجودين فيه، خلينا نعرفك على الطريقة الصحيحة لتجفيف الموبايل

الطريقة الصحيحة لتجفيف الموبايل

سيبي الموبايل ينشف في الهواء

أفضل الطرق هي إنك تقفلي التليفون تماما، ولو البطارية بتتشال شيليها، وسيبي موبايلك ينشف في الهواء وده له فعالية أكتر من الأرز وموبايلك هينشف بنفس السرعة ومن غير أي ضرر.

اقفلي موبايلك فورا

لما تقفلي الموبايل بسرعة لما يتبل هتتجنبي إنك تعرضي موبايلك لأي اتلاف من دوائره الكهربائية، وعموما ترطيب أي دائرة كهربية حاجه مش كويسة لكن لما تقفلي تشغيل الدائرة الكهربية ده هيقلل من أي ضرر يحصل للموبايل .

نشفي الموبايل بفوطة

بعد ماتقفلي موبايلك هاتي فوطة عادية أو ورقية ونشفي بيها الموبايل ولازم تخلي بالك في الخطوة دي وتنشفي بحذرلأن ممكن المياة تدخل جوه الموبايل.

شيلي أي جزء في الموبايل ممكن تتشال

بعد خطوة التنشيف شيلي البطارية وخط الموبايل بالحامل بتاعه، ولو الموبايل فيه كارت ميموري شيليه كمان.

ماتقربيش الفوطة من سوكيت الشاحن

الخطوة دي مهمة جداً جدا.. فحاولي متدخليش أي منديل أو أي قطع من الورق عشان تنشفي مكان دهسوكيت الشاحن، كمان بلاش تدوسي علي زرار أو تهزي الموبايل لأن ممكن تدخلي المياة جوه أكتر.

سيبي موبايلك ينشف علي فوطة جافة

بعد ماتعملي كل الخطوات دي حطي موبايلك علي فوطة ناشفة وسبيه ينشف في الهواء وطبعا ماتشغليش موبايلك لحد ما ينشف خالص والفترة دي ممكن توصل من 24 لـ 36 ساعة.

تعملي ايه لما موبايلك يشتغل تاني

حتي لو موبايلك اشتغل تاني زي الأول فهو ممكن يتعرض لمشاكل ويحصل خلل في النظام كما ممكن المكونات الداخلية للموبايل تبدأ في التآكل ويسبب مشاكل في المستقبل، ولو لاحظتي أي مشكله في نظام الموبايل مش مظبوطة لازم توديه لأقرب مكان لتصليحه.

اعرفي معانا كمان 5 اخطاء كلنا بنعملهم واحنا بنستخدم الموبايل