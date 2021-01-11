كنز ربانى ضعيه في الشامبو ولن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة ولن يتساقط بعد اليوم وينبت الفراغات ويحارب الصلع

وصفة القضاء على مشكلة تساقط الشعر مشكلة تساقط الشعر من أسوأ المشكلات التي يعاني منها كثير من النساء ويعود السبب لعدة عوامل مختلفة مثل سوء التغذية أو بعض من العوامل الوراثية، كما استخدام بعض من المنتجات التي تحتوي على مواد كيماوية تسبب الضرر لفروة الرأس والشعر.

تعتبر من أفضل الوصفات التي يمكن الاعتماد عليها في حل مشكلة تساقط الشعر، فأنت قومي باستخدامها وسوف تلاحظين الفرق بعد أول استخدام.

40 جرام من زيت الزيتون.

40 جرام من زيت الصبار.

40 جرام من زيت الجرجير.

40 جرام من زيت الخروع.

40 جرام من زيت السمسم.

في البداية عليكِ بإحضار زجاجة محكمة الغلق ضعي بها كافة الزيوت الطبيعية التي سبق وقدمنها إليكم في الأعلى وقلبيهم جيداً مع بعضهم.

قومي بغسيل الشعر وتجفيفه بطريقة أكثر من جيدة، ثم احضري كمية مناسبة من الخليط ودلكي بها فروة الرأس واتركيها لمدة 10 دقائق، سوف تلاحظين النتائج استخدام الوصفة بعد تكرار استخدامها من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع مع الحرص الشديد على عدم غسيل الشعر أكثر من مرتين في الأسبوع.

هي من الوصفات الطبيعية التي تحتوي على كثير من العناصر الطبيعية المفيدة جداً للشعر، لأنها تحتوي على الثوم المعروف بقدرتها الكبيرة على نمو وإطالة وتكثيف الشعر سريعاً.

8 فصوص ثوم مقشرة.

زجاجة شامبو جونسون أطفال.