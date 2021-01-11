طريقة تحضير الموكا الباردة والساخنة بالشكولاتة و اللوز

يعد شراب الموكا نوع من أنواع القهوة التي تشرب باردة أو ساخنة وتعرف في جميع البلدان العربية بشكل واسع ومنتشر خاصة في إيطاليا كما أن الموكا تعرف باللغة الإيطالية caffe_Mocha ويرجع اصل هاتان الكلمتان الى اصل عربي وهو مشروب عربي ويصنف نوع من أنواع القهوة وتعني قهوة المخاء والتي يتم فيها خلط القهوة بالشيكولاته ويستخدم فيها قهوة اللاتية في تحضيرها وتزين على حسب الرغبة أما بالكريمة أو حبيبات الشوكولاته أو الشوكولاته وتدخل أيضا في تحضير الكثير من الحلويات منها كيكة الموكا الشهية سوف نتحدث عن وصفاتنا اليوم من خلال هذا المقال عن طريقه تحضير الموكا الباردة والساخنة. الموكا الباردة ومكوناتها الموكا الباردة ومكوناتها المكونات: 2 عبوة من الكريمة.

خمس ملاعق كبيرة من الحليب المجفف.

كاسين من الماء البارد.

ثلاث ملاعق صغيرة من السكر.

ثلاث ملاعق صغيرة النسكافية.

ثلاث ملاعق صغيرة من النسكويك أو بودره الكاكاو.

مكعبات من الثلج. طريقة تحضير الموكا الباردة بالمضرب الكهربائي نبدأ في خفق الكريمة مع مع القليل من الماء أو الحليب حتى تتماسك الكريمة ثم توضع في الفريزر. في وعاء اخر نضع كل من الماء والنسكافية ونخفق بالمضرب على سرعة متوسطة. ثم يضاف الى الخليط السابق الحليب المجفف والسكر والكاكاو والنسكويك مع الاستمرار في عملية الخفق حتى تمتزج كل المكونات مع بعضها. ثم يضاف اليهم مكعبات الثلج مع الاستمرار في الخفق حتى يتفتت الثلج. قومي بسكب الموكا في أكواب التقديم وزينيها بالكريمة المحفوفة ويتم تناولها في الحال بصحة وعافية. الموكا الساخنة ومكوناتها طريقة تحضير الموكا الباردةالموكا الساخنة ومكوناتها المكونات: كاس من الحليب المجفف.

كاس من بودره الكريمة.

كاس من السكر العادي.

نصف كاس من الكاكاو.

ربع كاس من القهوة سريعة الذوبان. طريقة تحضير الموكا الساخنة نحضر وعاء محكم الأغلاق ثم نضع في كل من السكر والكاكاو والحليب المجفف ثم يغلق نقوم بتحريك المكونات مع بعضها جيدا. ثم تضاف بودره الكريمة والقهوة سريعة الذوبان مع الاستمرار في التحريك الى أن تمتزج المكونات مع بعضها. نضع ملعقتين من الخليط السابق في أكواب التقديم ثم نضيف إليها الماء المغلي مع التقليب الى أن يصبح مشروب الموكا الساخن في المتناول مباشرة. بالنسبة لباقي المكونات يمكن الاحتفاظ بها في الثلاجة لحين استخدامها في وقت اخر. مشروب الموكا الساخن باللوز ومكوناته طريقة تحضير الموكا الساخنةمشروب الموكا الساخن باللوز ومكوناته المكونات: كاس من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من السكر العادي. تحضير رغوة الموكا الساخنة نصف كاس من السكر.

نصف كاس من النسكافية.

نصف كاس من الماء البارد.

حبة لوز مجروش على حسب الرغبة. طريقة تحضير الموكا الساخن باللوز أولا تحضير الرغوة عن طريق وضع النسكافيه والسكر والماء البارد في الخلاط ثم تخلط جميع المكونات على سرعة عالية لمده من 10 الى 15 دقيقة. بعد الانتهاء من الخلط في الخلاط توضع الرغوة في أناء محكم و نحتفظ به في الثلاجة لحين استخدامه. في وعاء اخر وعلى هادئة نضع الحليب والسكر حتى يغلي ثم يصب في كوب التقديم وبعدها نضع عليه كمية مناسبة من الرغوة مع التحريك قليلا فقط. قم بتزيين الكوب برش اللوز المجروش فوق أكواب الموكا باللوز مباشرة ومن الممكن إضافة أنواع اخرى من المكسرات حسب الرغبة المفضلة لديكي وبصحة وعافية. تحضير رغوة الموكا الساخنةطريقة تحضير الموكا الساخن باللوز الوسوم

يعد شراب الموكا نوع من أنواع القهوة التي تشرب باردة أو ساخنة وتعرف في جميع البلدان العربية بشكل واسع ومنتشر خاصة في إيطاليا كما أن الموكا تعرف باللغة الإيطالية caffe_Mocha ويرجع اصل هاتان الكلمتان الى اصل عربي وهو مشروب عربي ويصنف نوع من أنواع القهوة وتعني قهوة المخاء والتي يتم فيها خلط القهوة بالشيكولاته ويستخدم فيها قهوة اللاتية في تحضيرها وتزين على حسب الرغبة أما بالكريمة أو حبيبات الشوكولاته أو الشوكولاته وتدخل أيضا في تحضير الكثير من الحلويات منها كيكة الموكا الشهية سوف نتحدث عن وصفاتنا اليوم من خلال هذا المقال عن طريقه تحضير الموكا الباردة والساخنة. الموكا الباردة ومكوناتها الموكا الباردة ومكوناتها المكونات: 2 عبوة من الكريمة.

خمس ملاعق كبيرة من الحليب المجفف.

كاسين من الماء البارد.

ثلاث ملاعق صغيرة من السكر.

ثلاث ملاعق صغيرة النسكافية.

ثلاث ملاعق صغيرة من النسكويك أو بودره الكاكاو.

مكعبات من الثلج. طريقة تحضير الموكا الباردة بالمضرب الكهربائي نبدأ في خفق الكريمة مع مع القليل من الماء أو الحليب حتى تتماسك الكريمة ثم توضع في الفريزر. في وعاء اخر نضع كل من الماء والنسكافية ونخفق بالمضرب على سرعة متوسطة. ثم يضاف الى الخليط السابق الحليب المجفف والسكر والكاكاو والنسكويك مع الاستمرار في عملية الخفق حتى تمتزج كل المكونات مع بعضها. ثم يضاف اليهم مكعبات الثلج مع الاستمرار في الخفق حتى يتفتت الثلج. قومي بسكب الموكا في أكواب التقديم وزينيها بالكريمة المحفوفة ويتم تناولها في الحال بصحة وعافية. الموكا الساخنة ومكوناتها طريقة تحضير الموكا الباردةالموكا الساخنة ومكوناتها المكونات: كاس من الحليب المجفف.

كاس من بودره الكريمة.

كاس من السكر العادي.

نصف كاس من الكاكاو.

ربع كاس من القهوة سريعة الذوبان. طريقة تحضير الموكا الساخنة نحضر وعاء محكم الأغلاق ثم نضع في كل من السكر والكاكاو والحليب المجفف ثم يغلق نقوم بتحريك المكونات مع بعضها جيدا. ثم تضاف بودره الكريمة والقهوة سريعة الذوبان مع الاستمرار في التحريك الى أن تمتزج المكونات مع بعضها. نضع ملعقتين من الخليط السابق في أكواب التقديم ثم نضيف إليها الماء المغلي مع التقليب الى أن يصبح مشروب الموكا الساخن في المتناول مباشرة. بالنسبة لباقي المكونات يمكن الاحتفاظ بها في الثلاجة لحين استخدامها في وقت اخر. مشروب الموكا الساخن باللوز ومكوناته طريقة تحضير الموكا الساخنةمشروب الموكا الساخن باللوز ومكوناته المكونات: كاس من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من السكر العادي. تحضير رغوة الموكا الساخنة نصف كاس من السكر.

نصف كاس من النسكافية.

نصف كاس من الماء البارد.

حبة لوز مجروش على حسب الرغبة. طريقة تحضير الموكا الساخن باللوز أولا تحضير الرغوة عن طريق وضع النسكافيه والسكر والماء البارد في الخلاط ثم تخلط جميع المكونات على سرعة عالية لمده من 10 الى 15 دقيقة. بعد الانتهاء من الخلط في الخلاط توضع الرغوة في أناء محكم و نحتفظ به في الثلاجة لحين استخدامه. في وعاء اخر وعلى هادئة نضع الحليب والسكر حتى يغلي ثم يصب في كوب التقديم وبعدها نضع عليه كمية مناسبة من الرغوة مع التحريك قليلا فقط. قم بتزيين الكوب برش اللوز المجروش فوق أكواب الموكا باللوز مباشرة ومن الممكن إضافة أنواع اخرى من المكسرات حسب الرغبة المفضلة لديكي وبصحة وعافية. تحضير رغوة الموكا الساخنةطريقة تحضير الموكا الساخن باللوز

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