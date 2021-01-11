طريقة عمل شاورما الدجاج السورى بألذ طعم و بتتبيلة مميزة

طريقة عمل شاورما الدجاج السوري، تعد الشاورما من أفضل الأطعمة السريعة التي يقبل على شرائها العديد من الأشخاص، يفضلها الصغار والكبار ذظراً لمذاقها اللذيذ والشهي، تتنوع طرق تحضيرها من بلد لأخرى، تفننت ربه المنزل في تحضيرها في المنزل أفضل من الجاهزة، تحضر الشاورما السوري بأبسط الطرق وبأقل تكلفة، تابعونا من خلال المقال للتعرف على طريقة عمل شاورما الدجاج السورية.

طريقة عمل شاورما الدجاج السوري

العديد من الأشخاص يعشقون الشاورما السوري، ويبحثون عن سر النكهه المميزة الموجودة في الشاورما والذي تكسبها مذاقاً شهياً، وتظل شاورما الدجاج هي عشق الكثيرين، فتابعونا للتعرف على المكونات وخطوات تحضيرها.

نصف كيلو من صدور الفراخ المخلية والمقطعة قطع رفيعة.

2 ملعقة كبيرة بهارات شاورما.

2 ملعقة كبيرة من الخل.

2 ثمرة طماطم.

2 ثمرة فلفل ألوان.

ملعقة صغيرة ملح.

3 ملاعق من عصير ليمون.

2 ملعقة بصل بودر.

نصف ملعقة فلفل أسود.

نصف كوب ماء.

مخلل مقطع شرائح طويلة.

ربع كوب من المايونيز.

عيش شراك أو التنور.

يغسل الدجاج جيداً ثم يقطع إلى قطع رفيعة، وينقع في الخل والماء والملح.

يحضر إناء ويضع فيه الخل والفلفل الأسود وبهارات الشاورما والملح والماء والبصل البودر، تقلب المكونات معاً، ثم يضاف الدجاج إلى التتبيلة، وتغطى بكيس بلاستيكي، وتترك في الثلاجة لمدة ساعتين حتى تتشرب التتبيلة.

نضع مقلاه على النار ثم يوضع فيها الزيت ثم قطع الدجاج المتبلة ويتم التقليب، ثم إضافة الفلفل الألوان والطماطم المقطعة قطع صغيرة، مع الإستمرار بالتقيلب حتى النضج.

يتم فرد رغيف عيش الشراك على سطح مستوي ويفرد عليه ملعقة من المايونيز ثم فرد كمية مناسبة من الشاورما مع إضافة المخلل وبعض من البطاطا المقلية، ثم يلف الرغيف جيداً.

في مقلاة على النار ساخنة، يوضع رغيف الشاورما وتقلب حتى يصبح لونه ذهبي، ونستمر في تلك الخطوات حتى الإنتهاء من الكمية المطلوبة.

تقدم الشاورما ساخنة بجانب الثومية والسلطات.

يتم إحضار الخلاط ويضع فيه بياض بيضتين مع ربع ملعقة صغيرة من الملح، وفصان ثوم مهروس ثم يضربوا في الخلاط.

يضاف نصف كوب من الزيت تدريجياً أثناء تشغيل الخلاط، ثم إضافة ملعقة كبيرة من الخل مع الإستمرار بالخفق حتى تتكون لدينا الثومية.

تسكب في طبق التقديم وتقدم بجانب الشاورما.

مكونات الشاورما:الحشو:طريقة التحضير:حشو الشاورما:طريقة عمل ثومية الشاورما