مكون جبار لتنظف عيون البوتاجاز المحروقة بدون تعب في دقائق معدودة

مكون جبار لتنظف عيون البوتاجاز، البوتاجاز من الأجهزة الكهربائية المهمة جداً في المنزل، والتي يتم استخدامها بشكل يومي ولعدة ساعات، وهذا لتحضير مختلف الأطعمة والمشروبات حسب حاجة سكان المنزل، لذلك يتعرض البوتاجاز بشكل مستمر إلى البقع الصعبة والدهون والتي لا تشوه فقط منظر البوتاجاز، ولكنها أيضاً تقلل من كفاءته وخاصة عندما تتراكم الدهون حول عيون البوتاجاز التي يخرج منها اللهب، والذي نعتمد عليه في تحضير الطعام.

لذلك يجب أن تحرص ربة المنزل على تنظيف البوتاجاز بشكل عميق كل فترة، وهناك الكثير يعتقد أن عملية تنظيف البوتاجاز من الداخل والخارج تحتاج إلى مجهود كبير أو منظفات غالية الثمن، ولكن هذا الاعتقاد غير صحيح بالمرة، لأن تنظيف أي جزء من البوتاجاز يمكن أن يتم بكل سهولة باستخدام مواد بسيطة وطبيعية ومتوفرة في أي منزل، كذلك فإن المجهود المبذول في تنظيف البوتاجاز بشكل كامل يعتمد على مدى تنظيف البوتاجاز يومياً.

مكون جبار لتنظف عيون البوتاجاز المحروقة

من الأفضل البدء بعملية التنظيف والبوتاجاز دافئ، أي بعد الانتهاء من استخدامه بفترة بسيطة، لأن الحرارة تسهل من عملية إزالة الدهون وخاصةً الصعبة.

يتم إغلاق أنبوبة الغاز قبل البدء بالتنظيف وارتداء قفازات لحماية اليدين.

يتم إزالة جميع عيون البوتاجاز وإطارات وأرفف الفرن الداخلية.

يتم ملء حوض الاستحمام بالماء الساخن، ثم إضافة كوب من سائل الصحون ونصف كوب من الخل ونفس المقدار من بيكربونات الصوديوم إلى الماء.

نضع جميع أجزاء البوتاجاز السابقة في حوض الاستحمام ونتركها لمدة لا تقل عن أربع ساعات، وبعد ذلك نقوم بفرك جميع القطع بفرشاة تنظيف ناعمة حتى نزيل جميع الدهون والبقع من عليها، وبعد ذلك نغسل هذه الأجزاء بالماء ثم نتركها غلة قطعة قماش جافة حتى نجف تماماً.

طريقة تنظيف البوتاجاز شديد الاتساخ

فمن الأفضل الحرص على مسح البقع البسيطة فور تكونها على سطح البوتاجاز أثناء الطبخ، وهذا لأن إزالتها بمجرد تكونها يكون يتم بسهولة كبيرة، في حين أن ترك هذه البقع الصغيرة تتراكم بشكل يومي يجعل مهمة تنظيفه بشكل عميق أكثر صعوبة.