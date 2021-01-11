أفضل طريقة لعمل محشي الكرنب “الملفوف المصري”

طريقة عمل محشي الكرنب، إن محشي الكرنب -يعرف أيضاً باسم الملفوف المصري- من الأكلات المصرية الشعبية التي لا يتم إعدادها سوي في مصر، ولم تم إعداده في خارج مصر يكون في المطاعم المصرية فقط، وإن المحشي الكرنب هو من الأكلات التي يشتهر إعدادها في فصل الشتاء، كما يتم إعداده في العزومات والمناسبات، ولكن هناك أشخاص لا تعرف طريقة عمل محشي الكرنب، وكثيراً ما يبحثون ويتساءلون عن أفضل وأسهل طريقة لإعداد المحشي الكرنب، وعليه فإننا ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، أفضل طريقة لعمل المحشي الكرنب في المنزل.

طريقة عمل محشي الكرنب

إننا ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، طريقة عمل المحشي الكرنب في المنزل، موضح إليكم كالتالي:

عدد واحد كرنبة متوسطة الحجم.

عدد اثنان كوب من الأرز.

عدد واحد حزمة من الشبت المفروم ويجب أن يكون الشبت طازجا.

عدد واحد حزمة من البقدونس المفروم ويجب أن يكون البقدونس طازجا.

عدد واحد حزمة من الكزبرة الخضراء المفرومة ويجب أن تكون الكزبرة طازجة.

عدد اثنين من ثمرات البصل ويكون مفروم جيدا إلي درجة النعومة.

عدد ثلاث معالق كبيرة الحجم من صلصة الطماطم الحمراء.

عدد ثلاث ثمرات من الطماطم وتكون مقطعة إلي قطع صغيرة علي شكل مكعبات طماطم صغيرة الحجم.

عدد اثنان مكعب من مرقة الدجاج.

عدد اثنان فص من الثوم ويكون مفروم جيدا.

عدد معلقة كبيرة من البهارات المشكلة ويفضل أن تكون بهارات محشي وتلك البهارات تكون متوفرة لدي العطار.

عدد خمس معالق كبيرة الحجم من عصير الليمون المركز.

عدد معلقة كبيرة الحجم من الكمون الناشف المطحون.

عدد معلقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسمر.

رشة من الملح حسب الرغبة.

قومي بنقع الأرز في مقدار من المياه لمدة تصل إلي ثلاثين دقيقة. احضري حلة كبيرة الحجم. ضعي في الحلة الأرز المنقوع في المياه بعد مرور النصف ساعة. اضيفي إلي الأرز في الحلة الشبت المفروم والبقدونس المفروم والكزبرة المفرومة والبصل المفروم. قومي بتقليب الخليط بشكل جيد جدا حتي يصبح متجانسا. قومي بإضافة البهارات والفلفل الأسمر والكمون والملح إلي خليط. احضري حلة كبيرة، وضعي فيها زيت وبعدها اضيفي الثوم المفروم والبصل المفروم وحمريهم حتي يذبلوا جيدا. قومي بإضافة مكعبات الطماطم وصلصة الطماطم في الحلة علي النار. اضيفي مرقة الدجاج والقليل من المياه. اتركي الصلصة حتي تغلي، ويتجانس الخليط جيدا. وبعدها أضيفي خليط الصلصة إلي خلطة الأرز. قومي بملأ حلة كبيرة الحجم بالمياه. ضعي الحلة المملوؤة بالمياه علي النار علي درجة حرارة متوسطة. اتركي المياه حتي تغلي. بعد غليان المياه، قومي بوضح أوراق الكرنب في المياه حتي يتم سلقه. وبعد سلق ورق الكرنب اخرجيها من المياه بكل حرص وافرديها جيدا. قومي بتقطيع أوراق الكرنب المسلوق إلي قطع ذات حجم متوسط. احضري حلة كبيرة وادهنيها بمعلقة من الزيت. قومي بوضع خلطة الأرز في أرواق الكرنب المسلوق ولفيها جيدا، ويمكن استخدام ماكينة لف المحشي في حال كنتي لا تستطيعي لف ورق الكرنب جيدا. كل صباع تنتهي من لفه تضعية في الحلة المدهونة بالزيت ويتم رص الكرنب الملفوف علي شكل دائري. وبعد الانتهاء من الحشو، احضري شوربة وفي حال عدم تواجد شوربة يمكن تذويب مكعبين من مرقة الدجاج في مياه دافئة. وتضاف الشوربة إلي المحشي الكرنب بحيث تغطي أخر صف من المحشي الكرنب. قومي بإضافة عصير الليمون. اشعلي النار علي حلة المحشي الكرنب وتكون النار مرتفعة حتي يبدأ في الغليان، وعندها تهدئي النار. اتركي محشي الكرنب أو الملفوف المصري علي النار لمدة تصل إلي حوالي من ساعة إلا عشر دقائق وحتي ساعة، حتي ينضج بشكل تام. وبعدها يصبح جاهز للتقديم.

مكونات إعداد المحشي الكرنبطريقة إعداد محشي الكرنب