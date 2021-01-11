كيكة الزبادي بطريقة خرافة سهلة وطعم لذيذ تحفة وفوائد الزبادي الصحية المهمة

تعتبر كيكة الزبادي من الحلويات الهشة الخفيفة جداً المفيدة لجميع الفئات العمرية، حيث انها وجبة مليئة بالمواد المغذية لأنها تحتوي على الزبادي الذي يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والبروتينات المهمة للعظام بشكل خاص وللجسم بشكل عام، والزبادي له دور كبير في الكيك حيث أن نسبة الخمائر التي يحتوي عليها تجعل الكيك هش جداً، يفضل كثير من الأطفال هذه الكيكة وهي من اسهل انواع الكيك التي تقوم به الأمهات وتتميز بسرعة تحضيرها، ويمكن عمل هذه الكيكة بالشربات او بالشوكولاته او بالبرتقال، وهي تقدم مع المشروبات الساخنة والمشروبات الباردة أيضاً او من غير ذلك، سوف نعرض لحضراتكم الآن مكونات وطريقة عمل كيكة الزبادي بالتفصيل.

مكونات كيكة الزبادي الهشة

تعد كيكة الزبادي واحدة من أنواع الكيك الغير مكلف ذو المكونات البسيطة وهي كما يلي:

3 كوب من الدقيق.

2 كوب من السكر.

1/3 كوب من الزيت.

4 حبات من البيض.

2 علبة من الزبادي السادة ( العلبة 100 جرام ).

كيس من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة صغيرة من الملح.

طريقة تحضير الكيكة

تشتهر هذه الكيكة بسرعة تحضيرها في مدة قصيرة جداً وهذه الطريقة كالتالي:

نحضر إناء ونضع فيه البيض والفانيليا والسكر ونخفق جيداً بالمضرب الكهربائي لمدة 3 دقائق. بعد ذلك نضيف عليهم الزيت والزبادي ونستمر في الخفق. نقوم بنخل الدقيق جيداً ونقلب به البيكنج بودر ورشة الملح ونضيفهم على الخليط السابق تدريجياً حتى تنتهي كمية الدقيق والحصول على قوام متماسك. نسكب الخليط في قالب كيك متوسط الحجم وندخله الفرن على درجة حرارة 150 درجة مئوية لمدة 40 دقيقة حتى نحصل على اللون المناسب.

فوائد الزبادي المهمة للجسم

يحتوي الزبادي على نوع من البكتيريا النشطة الجيدة للجسم وله العديد من الفوائد الضرورية لبناء العظام ومنها هذه الفوائد هي: