علاج الشعر الدهني والعناية به وطرق التخلص من القشرة الدهنية

علاج الشعر الدهني ، الكثير من الفتيات يبحثون عن خلطات طبيعية أو نصائح للشعر الدهني وكما نعلم أن الشعر له عدة أنواع منها الشعر الدهني، الشعر الجاف، الشعر العادي، الشعر المختلط. اليوم سوف نتعرف علي أبرز النصائح وطرق العناية بالشعر الدهني الذين يعانون منها فتابعوا معي النصائح وطرق العناية بها .

معرفة نوع مسامية فروة الرأس بسهولة

الشعر عليه طبقة خارجية تسمي cutical هذه طبقة تحمى الشعر وتغليفه هذه الطبقة تتأثر بالحرارة أو المواد الكيميائية الذي يحتوي منها معظم أنواع الشامبو هذه الطبقة معرضة للتلف بسبب العوامل الخارجية ، كيفية معرفة نوع الشعر الدهني أو الجاف أو مختلط أو عادي عن طريق أختبار مسام فروة الرأس بطريقة سهلة وبسيطة نقوم ب إحضار كوب من الماء وشعره واحدة متساقطة من فروة الرأس بعد غسلة بالشامبو وشطفه بالماء جيدا نضع الشعرة في كوب الماء لمدة لا تقل عن 5 دقائق إذا لاحظنا الشعرة تطفو على وجه الماء فتكون المسام منخفضة والطبقة ليست تالفة والماء لم يتغلغل داخل الشعرة ولكن إذا انخفضت الشعرة لقاع الماء فتكون درجة المسامية عالية والطبقة تالفة .

تخفيف غسيل الشعر في علاج الشعر الدهني .

نصائح علاج الشعر الدهني

لان الشامبو الذي نقوم ب أستعماله به مواد كيميائية كثيرة هذه المواد الكيميائية تساهم جفاف بوصيلة الشعر وإذا جفت بوصيلة الشعر تصير تعطي إفرازات كثيرة لذلك سوف نلاحظ إذا غسلنا الشعر بطريقة يومية سوف نلاحظ الشعر يوم عن يوم به إفرازات كثيرة لذلك ننصح دائما بغسل الشعر كل يومين وليس أكثر من ذلك .

أختيار شامبو به تركيبة زيتية في علاج الشعر الدهني .

الكثير من الفتيات سوف يسألون لماذا يتكون الشامبو من تركيبة زيوت والشعر يحتوي على زيوت، لأن إذا تشبع الشعر الدهني من المواد الدهنية بالتالي تقوم فروة الرأس بعدم إفراز الزيوت بطريقة كبيرة وينصح أن يكون الشامبو به تركيبة من الزيوت الطبيعية

تحسين النظام الغذائي .

ينصح بتناول الفاكهة بكل أنواعها والخضروات بكل أنواعه وشرب كمية كبيرة من الماء لأن هذا مع الوقت يساهم أن تحصل علي فروة رأس بطريقة متوازنة ويساهم في علاج القشرة الدهنية .

الخلطة السحرية في علاج الشعر الدهني

الخلطة بالفعل سحرية ورهيبة وبسيطة للغاية وهو من مكونين فقط مكونين من المنزل للعناية بالشعر الدهني فتتألف من :

معلقتين خل تفاح . كوب من الماء .

طريقة أستخدام الخلطة في علاج الشعر الدهني

بعد غسيل الشعر من الشامبو وغسلة بالماء جيدا يتم غسل الشعر بمعلقتين خل التفاح مع كوب من الماء ثم نترك الوصفة على الشعر لمدة 5 دقائق أو 7 دقائق ثم نقوم بغسل الشعر الدهني جيدا من خل التفاح .

لقد انتهينا من طرق علاج الشعر الدهني وطريقة معرفة مسام الشعر والخلطة السحرية في العناية بالشعر الدهني، نتمنى لكم دائما دوام الصحة والعافية .