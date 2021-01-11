كيراتين طبيعي للشعر من اليوم ودعي السوشوار و تمتعي بشعر ناعم حرير

طريقة تحضير الكرياتين الطبيعي للشعر إذا كنتِ ترغبين في الحصول على شعر صحي ناعم وطويل يمكنكِ ألآن الحصول على ذلك عن طريق استخدام الكرياتين الطبيعي للشعر التي ستقومين بتحضيره بنفسك في البيت، فهو من الطرق الأكثر أماناً على فروة الرأس بالإضافة إلى انها تغذي الشعر بعمق وتجعله يكتسب اللمعان والنعومة، سوف نستعرض لكِ بالسطور القادمة أفضل طريقة لتحضير الكرياتين الطبيعي للشعر.

يوجد بعض من الطرق التي يمكن أن تستخدميها للحصول على شعر ناعم وصحي ومفرود ومنها التالي:

تعتبر واحدة من أفضل الطرق الطبيعية التي تستطيع النساء استخدامها للحصول على شعر ناعم كالحرير، فاحضري وعاء عميق متوسط الحجم ضعي به كيس واحدة من الخميرة الفورية مضاف له ملعقتين كبيرتين من النشا وملعقتين كبيرتين من خل التفاح وبيضة كبيرة الحجم، واخلطي المكونات مع بعضها واتركيها لحوالي 15 دقيقة، ثم يتم تمشيط شعرك وتقسيمه وابدئي بعد ذلك بتوزيع الخليط على الشعر ثم يغطى بغطاء الاستحمام البلاستيكي وانتظري لساعة كاملة ومن ثم يتم شطف الشعر بالماء الفاتر والشامبو والبلسم ويجفف الشعر وسوف تحصلين على نتيجة فورية من أول استخدام.

يحتوي البيض على نسبة كبيرة جداً من البروتين الطبيعي وهذا ما يحتاج إليه الشعر ليصبح صحي ومغذى ومفرود، فكل ما تحتاجين له هو خفق بيضة كبيرة الحجم مضاف لها ملعقة كبيرة من زيت الخروع و3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وملعقة من زيت اللوز الحلو و5 قطرات من زيت اللافندر مع زيت الياسمين، اخلطي الزيوت والبيض مع بعضهم جيداً ثم قومي بتوزيع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف يمشط الشعر ويلف ثم يغطى جيداً أو يمكن استخدام فوطة واتركيه على الشعر لمدة ساعة ثم اشطفيه بالشامبو الخالي من الكبريت والبلسم مع الماء الفاتر وسوف تحصلين على نتائج رائعة.