طريق عمل المقلوبة بالدجاج والخضار علي الطريقة الشامية

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طريقة عمل المقلوبة بالدجاج والخضار من أحد امتع واشهي الأكلات التي يعشقها الكثير من محبي الأكل, حيث يمكن أن يتم عمل المقلوبة بطريقة سهلة وبسيطة لمن يرغبون في التغيير والتجديد أو من لديهم مناسبات, وتعتبر المقلوبة بالدجاج والخضار من اشهر الأكلات في الكثير من الدول العربية مثل السعودية وسوريا وفلسطين, حيث يختلف طريقة عمل المقلوبة بالخضار والدجاج من دولة إلي آخري وذلك وفق ما تعودت عليه نساء هذه الدولة في عمل المقلوبة, وحتي تستطيعين عمل المقلوبة بالخضار والدجاج بطريقة رائعة وشهية قومي باتباع الخطوات والطريقة التالية.مكونات عمل المقلوبة بالدجاج والخضار
يجب أن يتوافر لديكي أو تقومي بشراء بعض من المكونات البسيطة والتي تكون سعرها بسيط حتي تستطيعين عمل المقلوبة بالدجاج بطريقة ممتازة وشهية، وقيما يلي مكونات عمل المقلوبة بالدجاج والخضار:
- توافر مقدار ثلاث أكواب من الأرز البسمتي.
- ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود بجانب ملعقة كبيرة من الملح.
- ملعقه كبيرة من بُهارات الدجاج والتي تعطيه المذاق الخاص, وهذا حسب رغبة كل سيدة.
- قرفة مهروسه وتكون بمقدار 1/2 ملعقة صغيرة, كما يتم إحضار نصف ملعقة من الكركم.
- إحضار كمية الدجاج التي ترغبين فيها.
- يتم تقطيع اربع حبات من البطاطا إلي قطع صغيرة.
- تقطيع بصلة حمراء إلي شرائح صغيرة.
- فول سوداني مع لوز بمقدار كوب.
- اربع حبات من الكوسه المقطعة.
بخطوات بسيطة ومنظمة تستطيعين عمل اجمل واشهي مقلوبه، وفيما يلي طريقة التحضير:
- إحضار وعاء ووضع به ماء, ثم يترك ليغلي.
- إضافة الدجاج إلي الماء المغلي.
- ثم يتم إضافة البصل المقطع بجانب الفلفل الأسود إلي الدجاج وتركه علي النار حوالي ساعه إلا ثُلث.
- بعد مرور الوقت السابق يتم إخراج الدجاج من علي النار, ثم يترك ليهدا علي جنب.
- بعد أن تهدأ الدجاج يتم إضافة إليها البُهارات والملح والقرفة والكركم.
- بعد ذلك يتم إحضار مقدار الأرز السابق وغسله جيداً بالماء, ثم يتم نقعه في الماء لمدة ثلاثون دقيقة.
- يتم وضع البطاطا والكوسه مع الأرز في وعاء علي النار ويترك لمدة ثلاثين دقيقة.
- ثم يأخذ الرز ويضع فوقه المكسرات والدجاج ويتم تقديمه.
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طريقة عمل المقلوبة بالدجاج والخضار من أحد امتع واشهي الأكلات التي يعشقها الكثير من محبي الأكل, حيث يمكن أن يتم عمل المقلوبة بطريقة سهلة وبسيطة لمن يرغبون في التغيير والتجديد أو من لديهم مناسبات, وتعتبر المقلوبة بالدجاج والخضار من اشهر الأكلات في الكثير من الدول العربية مثل السعودية وسوريا وفلسطين, حيث يختلف طريقة عمل المقلوبة بالخضار والدجاج من دولة إلي آخري وذلك وفق ما تعودت عليه نساء هذه الدولة في عمل المقلوبة, وحتي تستطيعين عمل المقلوبة بالخضار والدجاج بطريقة رائعة وشهية قومي باتباع الخطوات والطريقة التالية.مكونات عمل المقلوبة بالدجاج والخضار
يجب أن يتوافر لديكي أو تقومي بشراء بعض من المكونات البسيطة والتي تكون سعرها بسيط حتي تستطيعين عمل المقلوبة بالدجاج بطريقة ممتازة وشهية، وقيما يلي مكونات عمل المقلوبة بالدجاج والخضار:
- توافر مقدار ثلاث أكواب من الأرز البسمتي.
- ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود بجانب ملعقة كبيرة من الملح.
- ملعقه كبيرة من بُهارات الدجاج والتي تعطيه المذاق الخاص, وهذا حسب رغبة كل سيدة.
- قرفة مهروسه وتكون بمقدار 1/2 ملعقة صغيرة, كما يتم إحضار نصف ملعقة من الكركم.
- إحضار كمية الدجاج التي ترغبين فيها.
- يتم تقطيع اربع حبات من البطاطا إلي قطع صغيرة.
- تقطيع بصلة حمراء إلي شرائح صغيرة.
- فول سوداني مع لوز بمقدار كوب.
- اربع حبات من الكوسه المقطعة.
بخطوات بسيطة ومنظمة تستطيعين عمل اجمل واشهي مقلوبه، وفيما يلي طريقة التحضير:
- إحضار وعاء ووضع به ماء, ثم يترك ليغلي.
- إضافة الدجاج إلي الماء المغلي.
- ثم يتم إضافة البصل المقطع بجانب الفلفل الأسود إلي الدجاج وتركه علي النار حوالي ساعه إلا ثُلث.
- بعد مرور الوقت السابق يتم إخراج الدجاج من علي النار, ثم يترك ليهدا علي جنب.
- بعد أن تهدأ الدجاج يتم إضافة إليها البُهارات والملح والقرفة والكركم.
- بعد ذلك يتم إحضار مقدار الأرز السابق وغسله جيداً بالماء, ثم يتم نقعه في الماء لمدة ثلاثون دقيقة.
- يتم وضع البطاطا والكوسه مع الأرز في وعاء علي النار ويترك لمدة ثلاثين دقيقة.
- ثم يأخذ الرز ويضع فوقه المكسرات والدجاج ويتم تقديمه.
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