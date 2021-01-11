كيف يحمي مرضى السرطان أنفسهم من كورونا وما أهمية ذلك؟

مرض كوفيد 19 الناتج عن عدوى فيروس كورونا والمنتشر عالميًا أصاب مختلف الفئات و الأعمار، إلا أن هنالك فئات هم الأكثر عرضة من حيث الإصابة ومن حيث شدة الأعراض، ومن تلك الفئات مرضى السرطان، فكيف يحمي مرضى السرطان أنفسهم من كورونا وما أهمية ذلك؟

السرطان وكورونا:

كشف تقرير على ويب إم دي WebMD أن مرضى السرطان يكونون أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، نظرًا لأن العديد من أنواع السرطانات تؤثر على عمل جهاز المناعة بالجسم.

وأوضح التقرير أن السرطانات تؤثر على أعضاء معينة مثل الرئتين أو الكلى، وعندما لا تعمل أعضائك بشكل جيد، فإن جسمك يواجه صعوبة في محاربة الجراثيم والالتهابات، لذا فهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

ومن أبرز التحديات التي تواجه مرضى السرطان عند إصابتهم بفيروس كورونا، هو مدى خطورة تناول العلاج الخاص بهم ومدى تفاعله مع الفيروس، خاصة للذين يخضعون إلى العلاج الكيميائي وزرع نخاع العظام، ما يكون لديهم تأثير على جهاز المناعة، ويعانون من تراجع عدد الخلايا البيضاء داخل الجهاز المناعي الأمر الذى يسهم في دخول الجراثيم إلى الجسم ويساعد على انتشار العدوى أيضًا.

وأكد التقرير أنه وعند الإصابة بفيروس كورونا سيكون المريض أمام خيارين بمواصلة العلاج الكيمائي أو التوقف عنه حتى يخف تأثير الفيروس.

وأشار التقرير إلى كيفية الحماية من الإصابة بالفيروس لمرضى السرطان، من خلال عدة توصيات:

عدم مغادرة المنزل إلا عند الضرورة القصوى، ويكون بارتداء الكمامات الطبية على الدوام.

غسل اليدين كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

ترك مسافة 6 أقدام على الأقل بين الأشخاص في الأماكن العامة.

تنظيف وتطهير الأسطح التي يتم لمسها كثيرًا ، مثل المناضد ومقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة والهواتف .

عدم لمس العيون أو الأنف أو الفم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.