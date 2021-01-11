دراسة: فائدة الألياف للنساء قبل انقطاع الطمث

الغذاء الصحي المتوازن هو أهم مايمكن عمله للحفاظ على صحة الجسم، وتزداد أهمية الغذاء الصحي كلما كان هنالك مرض معين في الجسم، أو حالة صحية نمر بها، ومن منطلق ذلك تشرح الدراسة التالية أهمية الأطعمة الصحية الغنية بالألياف للنساء، خاصة في مرحلة ماقبل انقطاع الطمث، فكيف ذلك؟

الألياف وصحة النساء:

توصلت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة تشونج آنج الكورية الجنوبية إلى أن استهلاك كميات أكبر من الألياف في النظام الغذائي يرتبط مع تراجع خطر الإصابة بالاكتئاب، وخاصة عند النساء في مرحلة قبل انقطاع الطمث.

ومن المعروف بأن الألياف عنصر هام جدًا من عناصر النظام الغذائي الصحي، حيث توجد في الخضار، والفواكه، والحبوب الكاملة، والبقوليات، وتمارس دورًا في الحد من خطر الإصابة بالسكري، وأمراض القلب، وبعض أنواع السرطانات.

الاكتئاب لدى النساء:

من جهة أخرى، يُعد الاكتئاب أحد أكثر الأمراض النفسية شيوعًا، وقد يصيب الناس بدرجات متفاوتة، ففي حين يكون بسيطًا ومؤقتًا لدى البعض، قد يكون شديدًا ومزمنًا لدى البعض الآخر فيعيق قيامهم بالأعمال اليومية وقد يُفضي إلى الانتحار.

وتشير الإحصائيات العالمية إلى أن الاكتئاب يُصيب النساء بدرجة أكبر من الرجال، وهو ما قد يُعزى إلى التقلبات الهرمونية التي تحدث في مراحل مختلفة من حياة الأنثى، وخاصة قبل انقطاع الطمث وبعده.

تفاصيل الدراسة:

اشتملت الدراسة على أكثر من 5,800 امرأة من مختلف الأعمار، جرى سؤالهن تفصيليًا عن النظام الغذائي المتبع في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ثم خضعن لاستجواب خاص بأعراض الاكتئاب لتقييم ما إذا كُن مصابات به، ومدى شدته.

نتيجة الدراسة:

أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة عكسية بين استهلاك الألياف في النظام الغذائي وزيادة خطر الاكتئاب عند النساء في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث، في حين لم تظهر نتائج الدراسة وجود علاقة بين تناول الألياف وزيادة أو نقصان خطر الاكتئاب عند النساء في المرحلة بعد انقطاع الطمث.

وعزا الباحثون ذلك الفارق إلى أثر تراجع مستويات الإستروجين في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث، والذي يؤثر في مستويات البكتيريا المعوية عند المرأة قبل انقطاع الطمث وبعده.