رغوة الكابتشينو هي ما يميز الكوب عند التحضير، وبعض الأشخاص يقومون بتحضيرها من خلال الخلاط، ولكن ماذا إذا كنت تريد تحضيرها بدون الخلاط، إليك بالمكونات والخطوات الكيفية التي من خلالها يتم عمل رغوة الكابتشينو بدون خلاط تعرفوا عليها فيما يلي.

طريقة عمل رغوة الكابتشينو بدون خلاط

أولاً المكونات:

بهذه المكونات يمكن تحضير رغوة الكابتشينو بدون الحاجة لاستخدام الخلاط الكهربائي لتحضيرها وهي كما يلي:

ملعقتان كبيرتان من القهوة سريعة الذوبان أي نسكافيه

كمية من السكر حسب الرغبة.

نصف كوب من الماء الساخن.

كوب ونصف من اللبن السائل.

طريقة تحضير رغوة الكابتشينو

بعد تجهيز المكونات يمكن تحضير رغوة الكابتشينو بالخطوات التالية:

يتم وضع الحليب في إناء على النار ويترك لفترة حتى يصبح ساخن.

نقوم بتوزيع ملعقة كبيرة من النسكافيه على كل كوب بعد ذلك نضيف عليها ملعقة من السكر.

بعد ذلك نقوم بسكب ربع كوب من من الماء الساخن في كل كوب من اكواب التقديم.

يجب تحريك جميع مكونات الكوب بشدة لكي يتم خلط جميع المكونات وتكون النتيجة تكوين مخلوط سميك.

نبدا في سكب الحليب داخل أكواب التقديم ونحرك المكونات داخل كل كوب بتأنيب حتى تتداخل جميعاً.

بعد ملاحظة تكون رغوة الكابتشينو على وجه الطوب يتم وقف التقليب لجميع المكونات.

في النهاية يتم تقديم جميع أكواب الكابتشينو عندما تكون ساخنة لتكون بطعم رائع.

بعض الأشخاص يحبون تناول المشروبات الباردة لذلك ليس هناك مشكلة من تبريد الكوب قبل تناوله.

لا يجب الإفراط في شرب الكابتشينو بكميات كبيرة لأنه قد يسبب التعود على شربه، وتؤدي القهوة الموجودة به نظراً لاحتوائها على الكافيين إلى التأثير على سلامة القلب حيث تزيد ضربات القلب والنهجان والشعور بالأرق.