طريقة عمل النجرسكو بالفراخ في المنزل بخطوات بسيطة

طريقة عمل النجرسكو بالفراخ، يعد النجرسكو من الأكلات السهلة والمفضلة لدى العديد من الأشخاص، وهو وجبة إيطالية مشهورة بشكل كبير، تحضر بطريقة سهلة وبسيطة ولا تحتاج لمجهود،هي أكلة مليئة بالسعرات الحرارية التي يحتاجها جسم الطفل، وتعد من أشهر الأطباق الإيطالية والتي تتكون من الصوص الأبيض اللذيذ، تابعونا من خلال المقال للتعرف على طريقة عمل نجرسكو الفراخ. طريقة عمل النجرسكو بالفراخ المكونات: 4 شرائح من صدور الفراخ.

2 بصلة كبيرة.

نصف ملعقة ثوم بودر.

نصف ملعقة بصل بودر.

3 ملاعق كبيرة دقيق.

2 مرقة دجاج.

بيضة – ملعقتين زيت.

ملعقة بقدونس مفروم.

ملح – فلفل أسود.

نصف لتر حليب.

2 فلفل أخضر حلو.

شرائح زيتون.

جبنة شيدر مبشورة.

جبنة رومي مبشورة.

كيس مكرونة. طريقة التحضير: تقطع صدور الفراخ قطع صغيرة، ثم يوضع عليها الفلفل والبهارات والملح، مع وضع عصير ليمونة ثم تترك في الثلاجة حتى تتشرب التتبيلة.

يحضر إناء على النار ويوضع فيه ملعقة من السمن مع وضع الدقيق ويقلب بسرعة حتى لا يتكتل، ثم يضاف عليه اللبن بعد مزج مرقة الدجاج به في إناء أخر.

يقلب بمضرب سلك حتى يختفي الدقيق تماماً ولا يوجد به أي تكتلات.

يضاف لخليط الحليب الجبنة الشيدر والجبنة الرومي والفلفل الأسود مع تقليبها باستمرار حتى تذوب.

تسلق المكرونة بالطريقة المعتادة.

تحضر مقلاة على النار بها زيت ثم يوضع فيها بصلة مفرومة ناعم وإضافة الدجاج المتبل والفلفل الحلو وتقلب المكونات وتركها 10 دقائق لتنضج.

تصفى المكرونة بعد سلقها، ثم يضاف إليها الفراخ والزيتون والبقدونس المفروم وباقي التوابل، وتقلب جيداً ثم يتم وضعها في صينية فرن مدهونة بالزيت.

يتم خفق البيضة في إناء ثم صبها على البشاميل، ثم يوضع نصف خليط البشاميل على المكرونة وتقليبها جيداً، ثم يوضع الجزء الأخر على المكرونة بعد وضعها في صينية الفرن.

يرش على الوجه القليل من الجبنة الشيدر، ثم تدخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 حتى تنضج وتخرج من الفرن وتقدم. الوسوم

طريقة عمل النجرسكو بالفراخ، يعد النجرسكو من الأكلات السهلة والمفضلة لدى العديد من الأشخاص، وهو وجبة إيطالية مشهورة بشكل كبير، تحضر بطريقة سهلة وبسيطة ولا تحتاج لمجهود،هي أكلة مليئة بالسعرات الحرارية التي يحتاجها جسم الطفل، وتعد من أشهر الأطباق الإيطالية والتي تتكون من الصوص الأبيض اللذيذ، تابعونا من خلال المقال للتعرف على طريقة عمل نجرسكو الفراخ. طريقة عمل النجرسكو بالفراخ المكونات: 4 شرائح من صدور الفراخ.

2 بصلة كبيرة.

نصف ملعقة ثوم بودر.

نصف ملعقة بصل بودر.

3 ملاعق كبيرة دقيق.

2 مرقة دجاج.

بيضة – ملعقتين زيت.

ملعقة بقدونس مفروم.

ملح – فلفل أسود.

نصف لتر حليب.

2 فلفل أخضر حلو.

شرائح زيتون.

جبنة شيدر مبشورة.

جبنة رومي مبشورة.

كيس مكرونة. طريقة التحضير: تقطع صدور الفراخ قطع صغيرة، ثم يوضع عليها الفلفل والبهارات والملح، مع وضع عصير ليمونة ثم تترك في الثلاجة حتى تتشرب التتبيلة.

يحضر إناء على النار ويوضع فيه ملعقة من السمن مع وضع الدقيق ويقلب بسرعة حتى لا يتكتل، ثم يضاف عليه اللبن بعد مزج مرقة الدجاج به في إناء أخر.

يقلب بمضرب سلك حتى يختفي الدقيق تماماً ولا يوجد به أي تكتلات.

يضاف لخليط الحليب الجبنة الشيدر والجبنة الرومي والفلفل الأسود مع تقليبها باستمرار حتى تذوب.

تسلق المكرونة بالطريقة المعتادة.

تحضر مقلاة على النار بها زيت ثم يوضع فيها بصلة مفرومة ناعم وإضافة الدجاج المتبل والفلفل الحلو وتقلب المكونات وتركها 10 دقائق لتنضج.

تصفى المكرونة بعد سلقها، ثم يضاف إليها الفراخ والزيتون والبقدونس المفروم وباقي التوابل، وتقلب جيداً ثم يتم وضعها في صينية فرن مدهونة بالزيت.

يتم خفق البيضة في إناء ثم صبها على البشاميل، ثم يوضع نصف خليط البشاميل على المكرونة وتقليبها جيداً، ثم يوضع الجزء الأخر على المكرونة بعد وضعها في صينية الفرن.

يرش على الوجه القليل من الجبنة الشيدر، ثم تدخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 حتى تنضج وتخرج من الفرن وتقدم.

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