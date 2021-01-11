طريقة عمل المحلي بالتمر بالمكونات والخطوات

يحتوي التمر على الكثير من العناصر الغذائية المغذية للجسم والتي تحافظ على صحته حيث تحتوي على المعادن مثل الحديد، الكالسيوم، الماغنسيوم، المنجنيز وبعض أنواع من الفيتامينات التي تكون مفيدة للأطفال وكذلك الكبار، ويدخل التمر في إعداد كثير من أنواع الحلويات، ومن بينهم وصفة المحلي السهلة التي يمكن تحضيرها في المنزل بالمكونات البسيطة من التمر والتوابل الأخرى، تعرفوا عليها فيما يلي. طريقة عمل المحلي بالتمر طريقة عمل المحلي بالتمر أولا المكونات: اثنين كوب من التمر منزوع النواة

كوب متوسط من الدقيق الأسمر.

اثنين ملعقة كبيرة من الزبدة.

اثنين ملعقة صغيرة من القرفة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

لتر من الماء. مقادير تزين الوجه: نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ثلاثة ملاعق من الجوز المجروش

ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة كبيرة من الزبدة. طريقة التحضير: نضع الماء في إناء متوسط الحجم ونضعه على نار ذات درجة حرارة متوسطة حتى درجة الغليان.

بعد ذلك نقوم بنزع النوى من التمر بعد ذلك نقطعه ونضيفه إلى الماء المغلي ونتركه لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك نقوم بخلط جميع المكونات داخل الخلاط الكهربائي لكي تصبح سائلة.

بعد ذلك يتم إضافة الزبدة إلى خليط التمر بعد ذلك نرفعها مرة أخرى على النار.

ثم نضيف كل من الدقيق الأسمر والقرفة والملح والفلفل الأسود إلى طبق التمر ثم نستمر في التقليب.

بعد ذلك نارك الخليط على نار هادئة لمدة ساعة واحدة مع تقليبه كل فترة.

بمجرد أن ينضج الخليط “محلي بالتمر” يتم سكبه في أطباق التقديم.

بعد ذلك نضيف البهارات على وجه طبق المحلي بالتمر.

في النهاية يتم تزيين الطبق بالجوز المجروش والمواد الأخرى المستخدمة في تزيين طبق الحلويات. طريقة التحضير: الوسوم

يحتوي التمر على الكثير من العناصر الغذائية المغذية للجسم والتي تحافظ على صحته حيث تحتوي على المعادن مثل الحديد، الكالسيوم، الماغنسيوم، المنجنيز وبعض أنواع من الفيتامينات التي تكون مفيدة للأطفال وكذلك الكبار، ويدخل التمر في إعداد كثير من أنواع الحلويات، ومن بينهم وصفة المحلي السهلة التي يمكن تحضيرها في المنزل بالمكونات البسيطة من التمر والتوابل الأخرى، تعرفوا عليها فيما يلي. طريقة عمل المحلي بالتمر طريقة عمل المحلي بالتمر أولا المكونات: اثنين كوب من التمر منزوع النواة

كوب متوسط من الدقيق الأسمر.

اثنين ملعقة كبيرة من الزبدة.

اثنين ملعقة صغيرة من القرفة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

لتر من الماء. مقادير تزين الوجه: نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ثلاثة ملاعق من الجوز المجروش

ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة كبيرة من الزبدة. طريقة التحضير: نضع الماء في إناء متوسط الحجم ونضعه على نار ذات درجة حرارة متوسطة حتى درجة الغليان.

بعد ذلك نقوم بنزع النوى من التمر بعد ذلك نقطعه ونضيفه إلى الماء المغلي ونتركه لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك نقوم بخلط جميع المكونات داخل الخلاط الكهربائي لكي تصبح سائلة.

بعد ذلك يتم إضافة الزبدة إلى خليط التمر بعد ذلك نرفعها مرة أخرى على النار.

ثم نضيف كل من الدقيق الأسمر والقرفة والملح والفلفل الأسود إلى طبق التمر ثم نستمر في التقليب.

بعد ذلك نارك الخليط على نار هادئة لمدة ساعة واحدة مع تقليبه كل فترة.

بمجرد أن ينضج الخليط “محلي بالتمر” يتم سكبه في أطباق التقديم.

بعد ذلك نضيف البهارات على وجه طبق المحلي بالتمر.

في النهاية يتم تزيين الطبق بالجوز المجروش والمواد الأخرى المستخدمة في تزيين طبق الحلويات. طريقة التحضير:

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