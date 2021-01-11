عجينة العشر دقائق العجينة القطنية السحرية لجميع المخبوزات البيتزا والفطائر

عجينة العشر دقائق العجينة القطنية السحرية لجميع المخبوزات الكثير من الناس يحب المخبوزات، ويقومون بشرائها من الاسواق والبعض الاخر يفضل صنعها في المنزل، ولكنها تحتاج الى بعض المجهود لكي تخرج لنا في صورة شهية، ولكن في هذا المقال سنقدم لكم طريقة عجينة العشر دقائق لجميع المخبوزات، التي نستطيع ان نستخدمها في عمل الكثير من المعجنات البيتزا والفطائر، والكرواسون وغيرها، تابعوا معنا. طريقة تحضير عجينة العشر دقائق المكونات كوبان من الناء الفاتر.

٢ معلقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ربع مقدار من السكر.

نصف مقدار من اللبن البودر(المجفف).

٥ مقدرات من الطحين (٢ كوب للمرحلة الأولى من العجنة، وثلاث أكواب وربع للمرحلة الثانية).

نصف مقدار من زيت الزيتون، او زيت عباد الشمس).

معلقة ملح كبيرة. طريقة التحضير قومي بإضافة كوبان من الماء الفاتر في وعاء نظيف، ثم قومي بإضافة الخميرة الفورية والسكر، ونصف مقدار من اللبن البودر، وكوبان من الطحين. ونقوم بضرب كل تلك المقادير جيداً ثم بعد ذلك نقوم بتغطية الوعاء، واتركي العجينة حتى تختمر لفترة عشر دقائق، ويجب ان تنتفخ، ويصبح حجمها الضعف. بعد ذلك نقوم بالأضافة نصف مقدار من زيت الزيتون، او زيت عباد الشمس حسب المتوفر، ونضيف الملح، ونضيف ثلاث مقدار الطحين، ونقوم بتجميع العجينة لمده خمس دقائق، ثم نضيف ربع كوب من الطحين الباقي. ونقوم بعجن باقي المكونات، حتى يتكون لدينا عجينه لينه وهشة. نقوم برش الدقيق على العجينة، والان في استطاعتك استخدامها في اي مخبوزات تريديها مثل البيتزا والفطائر والكعم فهي صالحة لجميع الوصفات ومن انجح العجائن علي الاطلاق. الوسوم

عجينة العشر دقائق العجينة القطنية السحرية لجميع المخبوزات الكثير من الناس يحب المخبوزات، ويقومون بشرائها من الاسواق والبعض الاخر يفضل صنعها في المنزل، ولكنها تحتاج الى بعض المجهود لكي تخرج لنا في صورة شهية، ولكن في هذا المقال سنقدم لكم طريقة عجينة العشر دقائق لجميع المخبوزات، التي نستطيع ان نستخدمها في عمل الكثير من المعجنات البيتزا والفطائر، والكرواسون وغيرها، تابعوا معنا. طريقة تحضير عجينة العشر دقائق المكونات كوبان من الناء الفاتر.

٢ معلقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ربع مقدار من السكر.

نصف مقدار من اللبن البودر(المجفف).

٥ مقدرات من الطحين (٢ كوب للمرحلة الأولى من العجنة، وثلاث أكواب وربع للمرحلة الثانية).

نصف مقدار من زيت الزيتون، او زيت عباد الشمس).

معلقة ملح كبيرة. طريقة التحضير قومي بإضافة كوبان من الماء الفاتر في وعاء نظيف، ثم قومي بإضافة الخميرة الفورية والسكر، ونصف مقدار من اللبن البودر، وكوبان من الطحين. ونقوم بضرب كل تلك المقادير جيداً ثم بعد ذلك نقوم بتغطية الوعاء، واتركي العجينة حتى تختمر لفترة عشر دقائق، ويجب ان تنتفخ، ويصبح حجمها الضعف. بعد ذلك نقوم بالأضافة نصف مقدار من زيت الزيتون، او زيت عباد الشمس حسب المتوفر، ونضيف الملح، ونضيف ثلاث مقدار الطحين، ونقوم بتجميع العجينة لمده خمس دقائق، ثم نضيف ربع كوب من الطحين الباقي. ونقوم بعجن باقي المكونات، حتى يتكون لدينا عجينه لينه وهشة. نقوم برش الدقيق على العجينة، والان في استطاعتك استخدامها في اي مخبوزات تريديها مثل البيتزا والفطائر والكعم فهي صالحة لجميع الوصفات ومن انجح العجائن علي الاطلاق.

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