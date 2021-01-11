عجينة سحرية أخف من القطن للفطائر والبيتزا وجميع المخبوزات هشه وخفيفة

عجينة سحرية أخف من القطن للفطائر والبيتزا وجميع المخبوزات تعد الفطائر والمعجنات من أفضل والأطعمة الشهية لدى الكثير من الأشخاص، ومن الممكن تناولها بأي وقت على مدار اليوم، ويتم القيام بها بخطوات بسيطة وبطريقة سهلة لعمل عجينة قطنية للبيتزا والفطائر، وعلى الرغم من ذلك بإمكانك استخدامها لخضع الأطفال من خلال وضع حشوات بأطعمة متنوعة تحمل قيمة غذائية كبيرة وفيتامينات لا يفضل الأطفال تناولها بمفردها، ولكن عند غرسها بالفطائر والمعجنات لا يلاحظها أطفالك، وبالتالي تتمكن من تناولهم ما يحتاجهم أجسادهم من فيتامينات ومعان هامة تمد جسمهم بما يكون بحاجة له من مغذيات، فتعالي معي اليوم لنتعرف سوياً على طريقة سهلة وبسيطة لعمل المعجنات والفطائر. عجينة سحرية أخف من القطن للفطائر والبيتزا وجميع المخبوزات عجينة سحرية أخف من القطن للفطائر والبيتزا وجميع المخبوزات المكونات: كوبان من الدقيق متعدد الاستخدامات.

كوب من الحليب السائل ومن الممكن أن يتم استبداله بملعقتين من الحليب البودر ويتم إذابتها بكوب من الماء ويمنحك نفس النتائج.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقتين من الخميرة الفورة والتأكد من أنها فعالة.

القليل من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر الناعم.

كوبان من الماء الدافئ للعجن. طريقة التحضير: بالخطوات عجينة سحرية لجميع المخبوزات في البداية لكي تضمني نجاح وصفتك يجب القيام بتفعيل الخميرة خارج العجين من خلال إذابة الخميرة بكمية قليلة من الماء، وملعقة من السكر وتقلب المكونات معاً وتترك حتى تتفاعل العجين.

في البداية لكي تضمني نجاح وصفتك يجب القيام بتفعيل الخميرة خارج العجين من خلال إذابة الخميرة بكمية قليلة من الماء، وملعقة من السكر وتقلب المكونات معاً وتترك حتى تتفاعل العجين. ونقوم بإحضار إناء عميق ونضع به الدقيق بعد نخله ويضاف له الملح وتقلب المكونات معاً، ومن ثم نقوم بإضافة الزيت والحليب وتخلط المكونات معاً بشكل جيد.

نقوم بإضافة الخميرة بعد التأكد منها وتقلب مع باقي المكونات بشكل، ومن ثم نقوم بإضافة الماء الدافئ تدريجياً حتى أن نحصل على عجينة ناعمة ونستمر بالعجن لعدة دقائق من أجل الحصول على النتائج المرغوب بها، نضع العجين بإناء نظيف وتغطى وتترك حتى يتضاعف حجمها، ونقوم بتشكيل العجين كما نريد وتحشى بحشوات متنوعة وتوضع بالفرن حتى تمام النضج. الوسوم

عجينة سحرية أخف من القطن للفطائر والبيتزا وجميع المخبوزات تعد الفطائر والمعجنات من أفضل والأطعمة الشهية لدى الكثير من الأشخاص، ومن الممكن تناولها بأي وقت على مدار اليوم، ويتم القيام بها بخطوات بسيطة وبطريقة سهلة لعمل عجينة قطنية للبيتزا والفطائر، وعلى الرغم من ذلك بإمكانك استخدامها لخضع الأطفال من خلال وضع حشوات بأطعمة متنوعة تحمل قيمة غذائية كبيرة وفيتامينات لا يفضل الأطفال تناولها بمفردها، ولكن عند غرسها بالفطائر والمعجنات لا يلاحظها أطفالك، وبالتالي تتمكن من تناولهم ما يحتاجهم أجسادهم من فيتامينات ومعان هامة تمد جسمهم بما يكون بحاجة له من مغذيات، فتعالي معي اليوم لنتعرف سوياً على طريقة سهلة وبسيطة لعمل المعجنات والفطائر. عجينة سحرية أخف من القطن للفطائر والبيتزا وجميع المخبوزات عجينة سحرية أخف من القطن للفطائر والبيتزا وجميع المخبوزات المكونات: كوبان من الدقيق متعدد الاستخدامات.

كوب من الحليب السائل ومن الممكن أن يتم استبداله بملعقتين من الحليب البودر ويتم إذابتها بكوب من الماء ويمنحك نفس النتائج.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقتين من الخميرة الفورة والتأكد من أنها فعالة.

القليل من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر الناعم.

كوبان من الماء الدافئ للعجن. طريقة التحضير: بالخطوات عجينة سحرية لجميع المخبوزات في البداية لكي تضمني نجاح وصفتك يجب القيام بتفعيل الخميرة خارج العجين من خلال إذابة الخميرة بكمية قليلة من الماء، وملعقة من السكر وتقلب المكونات معاً وتترك حتى تتفاعل العجين.

في البداية لكي تضمني نجاح وصفتك يجب القيام بتفعيل الخميرة خارج العجين من خلال إذابة الخميرة بكمية قليلة من الماء، وملعقة من السكر وتقلب المكونات معاً وتترك حتى تتفاعل العجين. ونقوم بإحضار إناء عميق ونضع به الدقيق بعد نخله ويضاف له الملح وتقلب المكونات معاً، ومن ثم نقوم بإضافة الزيت والحليب وتخلط المكونات معاً بشكل جيد.

نقوم بإضافة الخميرة بعد التأكد منها وتقلب مع باقي المكونات بشكل، ومن ثم نقوم بإضافة الماء الدافئ تدريجياً حتى أن نحصل على عجينة ناعمة ونستمر بالعجن لعدة دقائق من أجل الحصول على النتائج المرغوب بها، نضع العجين بإناء نظيف وتغطى وتترك حتى يتضاعف حجمها، ونقوم بتشكيل العجين كما نريد وتحشى بحشوات متنوعة وتوضع بالفرن حتى تمام النضج.

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