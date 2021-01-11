خوف الطفل الزائد من الحيوانات

خوف الأطفال من الحيوانات شئ طبيعي ، فالطفل في البداية لايخاف ولديه حب أستطلاع وتفقد الأشياء من حوله والتعرف عليها ولمسها بيده فالطفل يتعلم الخوف من عمر ٦ أشهر ويتغير مفهومه للخوف تدريجيأ بعد ذلك فالخوف هو سلوك مكتسب ومتعلم منمن حوله فقد رأي أو سمع شئ غير جيد عن هذه الحيوانات التي يخاف منها ولكن يجب أن ننتبه أن بعض الأطفال يحبون الحيوانات والبعض الآخر ينفرون منها فالأطفال في أول الأمر يشعرون بالخوف من الحيوانات وذلك لخوف الأهل من هذه الحيوانات وخوفهم على أطفالهم منها وأبعادهم المستمر عنها فينصح علماء النفس أن نجعل الطفل أن يعتاد شيأ فشيئأ علي الحيوانات وذلك من خلال مشاهدة الأفلام والقصص والصور والمجسمات الطبيعية لبعض الحيوانات التي يخاف منها وندربه علي المواجهه وتدريجيأ حتي تزداد ثقته بنفسه ويتغلب على خوفه ويبتعد عن الصراخ والبكاء الذي ينتابه أثناء تعرضه لهذه الحيوانات ولا تجبر طفلك علي مداعبه الحيوانات فقط يمكن أن تداعب أنت الحيوانات ويقوم الطفل بتقليدك إذا أراد.

أنواع الخوف وأشهرها عند الطفل في سنواته الأولي

-الخوف من القطط

-الخوف من الكلاب

-الخوف من الحشرات

ماذا أفعل إذا أصيب طفلي بالذعر

من الأفضل تهدئه الطفل قدر الإمكان وأبعاده عن المكان واحضن طفلك حتي يشعر الطفل بالأمان وبعد أن يهدأتحدثي معه حتي يختفي الأحساس بالخوف تمامأ.

أزاي أعالج أبني من الخوف

إذا كنتي تريدي تربية أحد الحيوانات الأليفة في منزلك وتخافين من رد فعل طفلك فعليكي أن تجعليه مستعد لذلك من خلال القصص والصور والمجسمات ومقاطع الكرتون.

إذا كان لديك كلب أو قطة فيمكن أن يكون له بعض الملابس الملونة التي تجذب الطفل وتخفف من خوفه منه.

أبدا باللعب مع الحيوانات ومداعبته وأنتظري طفلك يشاركك ذلك بمفرده وبدافع .

لا تعلمي طفلك ضرب الحيوانات والتعامل معها بعنف حتي يظل في أمان منه.

إذا بدء باللعب معه شجعيه علي ذلك حتي تزيد ثقته بنفسه.

أستمر علي طمأنه طفلك حتي يتعود علي الحيوانات ولا تتعجلي لأن ذلك قد يأخذ بعض الوقت.

لا تستهيني بخوف طفلك مهما كان ذلك تافهأ لأن هذا ما يظهر لكي إنما الحقيقي للطفل هو فزع وزعر وخوف كبير.

أذا زاد خوف الطفل من الحيوان بعد تلك الحلول والمحاولات فعليكي بأستشارة الطبيب النفسي.

وفي النهاية نتمني من الله أن نكون قد قدمنا محتوي مفيد وهادف.

والله الموفق والمستعان.