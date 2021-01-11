فوائد الزنجبيل في التنحيف والتخلص من الوزن الزائد في أسبوع، يعرف عن الزنجبيل أو كما يقول عنه البعض الجنزبيل بدروه السحري في التخلص من مشكلة الوزن الزائد، فهو عشبة من عائلة الأوفيسينالس، ويزرع الجنزبيل في منطقة البحر الكاريبي وكذلك في جنوب أفريقيا، وللجنزبيل عدد استخدامات منها أنه من التوابل الشهيرة والمستخدمة في أكلات كثيرة، كما له فوائد طبية عديدة.

يزيد الزنجبيل من فترات الشعور بالشبع لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف

يحسن من حركة الهضم، ويحسن من أداء الجهاز الهضمي حيثُ يعزز ويزيد من حركة الإنزيمات الهاضمة

التخلص من الأثار السلبية المسببة نتيجة البدانة أو السمنة

ينظم مستوى السكر في الدم

هناك بعض الدراسات التي أجريت على بعض الأشخاص المنتظمون في تناول مشروب الزنجبيل والذين لا يتناولون، ثُبتَ أن الذين يتناولون الزنجبيل فقدوا نسبة من الدهون تقدر حوالي 20٪

يعتبر ممثل غذائي جيد حيثُ يحسين من الدورة الدموية في الجسم.

تقطيع عشبة الجنزبيل الطازج قطع صغيرة

ثم نضيف عليها كوب من الماء المغلي

يترك المشروب ما بين 5_10دقائق

من الممكن يتم إضافة بعض من النكهات مثل معلقة كبيرة من عصير الليمون أو معلقة صغيرة من عسل النحل

ويفضل تناول هذا الكوب يومياً قبل الثلاث وجبات بثلث ساعة.

تخلص الجسم من المواد السامة فهو بذلك يحمي الكبد

يُقتل الخلايا السرطانية ويمنع من تكونها مجدداً

يقلل الإحساس من الغثيان أو القيء

فيه مواد مضادة للأكسدة ومضادة للإلتهابات

يقلل من الألام المصاحبة للدورة الشهرية

يقلل من الدهون المتراكمة في الجسم

يعالج القُرح

يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

فوائد الزنجبيل في التنحيف والتخلص من الوزن الزائدفوائد الزنجبيل للجسم بوجه عامأضرار الزنجبيل

برغم من فوائد الزنجبيل العديدة إلا أن الزيادة في استخدام الزنجبيل قد يعود بالضرر على الصحة عامةً، فقد يسبب مشكلة الطفح الجلدي أو قُرح الفم أو حرقة المعدة وتكون الغازات وهناك بعض الحالات التي تُمنع من تناول الزنجبيل الأشخاص الذين يتناولون أدوية الضغط المرتفع وأدوية السكري، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من الاضطراب في النزف ويرجع ذلك لأن الزنجبيل يزيد من معدل نزف الدم.