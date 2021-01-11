الطريقة الأًصلية لعمل الخلطة السرية لدجاج كنتاكي في المنزل بمذاق رائع

الدجاج من أشهى الوصفات والأكلات التي يفضلها الكبار والصغار بكافة طرق تقديمها لأن جميعها لذيذة ومليئة بالفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان، حيث يبحث ربات اللبيوت عن طريقة عمل خلطة دجاج كنتاكي السرية والقرمشة التي تقدم في المطاعم، لصنعها في المنزل لأطفالهم بدلاً من شرائها خاصةً في هذه الآونة التي تنتشر فيها الأوبئة والفيروسات المعدية، لذلك من خلال مقالنا هذا سوف نقوم بنشر سر خلطة دجاج كنتاكي لتقديمها وصنعها مثل المطاعم، تعرفي عليها. طريقة عمل خلطة دجاج كنتاكي طريقة عمل خلطة دجاج كنتاكي لتحضير دجاج كنتاكي المقرمش والشهي، قومي بتحضير المكونات التالية: دجاج 12 قطعة، منقوع بالخل والملح.

كوب ونصف من الزيت النباتي للقلي.

كوب واحد من الدقيق.

ملعقة واحدة صغيرة من الثوم الباودر.

ملعقة واحدة صغيرة من البصل الباودر.

ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

كوب واحد من اللبن السائل.

عدد 1 بيض. إقرأ أيضاً: خطوات تحضير دجاج كنتاكي أولاً قومي بوضع المكونات الجافة في كيس نايلون واخلطيها جيداً حتى تتجانس المكونات.

ثم ضعي البيض واللبن في وعاء عميق وضعي الملح وقلبيهم جيداً.

بعد نقع قطع الدجاج في الماء والخل والملح، ثم ضعي القطع في الخليط السائل ثم ضعيه في الخليط الجاف في الكيس وقلبيهم جيداً حتى تصبح ممتلئة بالخليط في جميع الجوانب، ثم اخرجيها على صينية.

بعد تتبيل كافة القطع واخراجها على الصينية، قومي بتغطية الدجاج بفوطة نظيفة واتركيها في الثلاجة لمدة من 30 إلى 60 دقيقة كي ترتاح، حيث أن هذه الخطوة من أهم الخطوات لجعل الدجاج مقرمش.

بعد أن يرتاح الدجاج في الثلاجة قومي بإخراجة وضعي قدر بداخله زيت نباتي للقلي على نار متوسطة وتسخينه جيداً.

ثم ضعي قطع الدجاج في الزيت حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي ومقرمش، اخرجه على ورق ليمتص الزيت.

ثم قدمية في طبق مناسب للتقديم مع الكاتشب والمايونيز وطبق سلطة، بالهناء والشفاء. خطوات تحضير دجاج كنتاكي الوسوم

الدجاج من أشهى الوصفات والأكلات التي يفضلها الكبار والصغار بكافة طرق تقديمها لأن جميعها لذيذة ومليئة بالفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان، حيث يبحث ربات اللبيوت عن طريقة عمل خلطة دجاج كنتاكي السرية والقرمشة التي تقدم في المطاعم، لصنعها في المنزل لأطفالهم بدلاً من شرائها خاصةً في هذه الآونة التي تنتشر فيها الأوبئة والفيروسات المعدية، لذلك من خلال مقالنا هذا سوف نقوم بنشر سر خلطة دجاج كنتاكي لتقديمها وصنعها مثل المطاعم، تعرفي عليها. طريقة عمل خلطة دجاج كنتاكي طريقة عمل خلطة دجاج كنتاكي لتحضير دجاج كنتاكي المقرمش والشهي، قومي بتحضير المكونات التالية: دجاج 12 قطعة، منقوع بالخل والملح.

كوب ونصف من الزيت النباتي للقلي.

كوب واحد من الدقيق.

ملعقة واحدة صغيرة من الثوم الباودر.

ملعقة واحدة صغيرة من البصل الباودر.

ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

كوب واحد من اللبن السائل.

عدد 1 بيض. إقرأ أيضاً: خطوات تحضير دجاج كنتاكي أولاً قومي بوضع المكونات الجافة في كيس نايلون واخلطيها جيداً حتى تتجانس المكونات.

ثم ضعي البيض واللبن في وعاء عميق وضعي الملح وقلبيهم جيداً.

بعد نقع قطع الدجاج في الماء والخل والملح، ثم ضعي القطع في الخليط السائل ثم ضعيه في الخليط الجاف في الكيس وقلبيهم جيداً حتى تصبح ممتلئة بالخليط في جميع الجوانب، ثم اخرجيها على صينية.

بعد تتبيل كافة القطع واخراجها على الصينية، قومي بتغطية الدجاج بفوطة نظيفة واتركيها في الثلاجة لمدة من 30 إلى 60 دقيقة كي ترتاح، حيث أن هذه الخطوة من أهم الخطوات لجعل الدجاج مقرمش.

بعد أن يرتاح الدجاج في الثلاجة قومي بإخراجة وضعي قدر بداخله زيت نباتي للقلي على نار متوسطة وتسخينه جيداً.

ثم ضعي قطع الدجاج في الزيت حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي ومقرمش، اخرجه على ورق ليمتص الزيت.

ثم قدمية في طبق مناسب للتقديم مع الكاتشب والمايونيز وطبق سلطة، بالهناء والشفاء. خطوات تحضير دجاج كنتاكي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطريقة الأًصلية لعمل الخلطة السرية لدجاج كنتاكي في المنزل بمذاق رائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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