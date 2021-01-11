طريقة عمل مسحب البيك السعودي، يمكنك تجهيز مسحب البيك السعودي في المنزل بالطريقة الأصلية بطريقة شهية ولذيذة و بخطوات سهلة مع طريقة تجهيز صلصة البيك الحمراء وثومية البيك الأصلية بالدجاج، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم بشكل تفصيلي على طريقة تحضير مسحب البيك السعودي بصدور الدجاج في المنزل بطريقة شهية.

طريقة عمل مسحب البيك السعودي

المكونات ، نصف كوب لبن وقليل من مرق الدجاج وقليل من الملح والفلفل الأسود والبصل البودر وربع ملعقة من الثوم البودرة والزنجبيل والبابريكا والملح الناعم ونصف كوب من الصلصة الحارة وقليل من عصير وبشر الليمون و ملعقة صغيرة خل أبيض.

مكونات صلصة البيك الحمراء، قليل من الملح والثوم البودر و كوب الا ربع الكاتشب ملعقة صلصة حارة وقليل من الثوم البودر.

يتم تجهيز صلصة البيك الحمراء عن طريق خلط جميع المكونات مع بعضها و إضافة ثلاث ملاعق من المايونيز وتقلب المكونات مع بعضها.

مقادير ثومية البيك

المكونات ، نصف كوب ماء قليل من ملح الليمون وملعقتين من الحليب السائل و 2 فص ثوم و ثلاث ملاعق من الزيت وقليل من الملح وملعقتين من النشا.

طريقة تجهيز مسحب البيك السعودي

يتم تجهيز صدور الدجاج ووضع خلة الأسنان لعمل ثقوب عندما يتم تجهيز وعاء ويضاف فيه جميع مكونات التتبيلة اخلطي الدجاج جيدا مع هذه التتبيلة ثم تنقع لمدة ليلة كاملة داخل الثلاجة حتى تتشرب التتبيلة بعد ذلك الدائري ثم تجهيز وعاء صغير به بيضة وحليب وفلفل أسود وقليل من الملح وفي وعاء آخر يتم وضع بقسماط خشن، ويضاف إليه البصل والثوم والزنجبيل ثم وضع صدور الدجاج في التتبيلة ثم البيض ثم نضعها في البقسماط بعد ذلك يتم وضع في الزيت الساخن وتهدئة النار قليلاً حتى يصبح لونه ذهبي وبعد ذلك يتم وضعها ورق المطبخ لامتصاص الزيت.

طريقة تحضير الثومية

تجهيز مقلاة ونضع فيها النشا والماء وقلبي المكونات ثم بعد ذلك ضعي الملح والليمون والثوم ونضيف عليها الزيت والخل الأبيض وقلبي المكونات حتى يصبح قوامها ناعم وضعيها في طبق التقديم.