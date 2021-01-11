وصفة الكيراتين الطبيعي لفرد الشعر للأطفال والكبار ومعالجة التساقط والتقصف وزيادة طول الشعر

وصفة الكيراتين الطبيعي لفرد الشعر وهي صالحة للأطفال والكبار، حيث تعمل على فرد وتنعيم الشعر وزيادة طول وكثافة الشعر والقضاء على مشكلة التساقط والتقصف، وهناك عديد من الأسباب التي تؤدي إلى تساقط الشعر من بينها الحالة النفسية لمن يعانون من الإكتئاب وكذلك الحالات الوراثية، وأيضا نقص الحديد ونقص فيتامين D وكذلك الحمل والرضاعة، وكذلك المشاكل في الغدة الدرقية تتسبب في حدوث تساقط للشعر، وستعالج تلك الوصفة تلك المشاكل بالإضافة إلى أنها تساهم في فرد وتنعيم الشعر في أقل فترة ممكنة، وهي وصفة سهلة ومكوناتها متوافرة في جميع الأماكن فيمكن الحصول عليها بسهولة تامة دون عناء البحث عن مسميات مختلفة تماما.

كيفية عمل الكيراتين في المنزل

وصفة الكيراتين الطبيعي لفرد الشعر تتكون من ثمرة واحدة من الموز على أن تكون الموزة مستوية تماما أي يظهر في القشور اللون الأسود، ثم مقدار ثلاثة ملاعق من السمسم، وخمس ملاعق من زيت الزيتون وأخيرا مقدار خمس ملاعق من الحليب الحليب، ويتم أولا طحن السمسم لاستخراج الزيت منه والهدف من ذلك أن يكون الزيت المستخرج مضمون تماما وليس مغشوش مثل بعض الأنواع التي تباع في الأسواق، ثم يتم تقشير الموزة وتقشير قشرة الموزة من الداخل لأخذ تلك الطبقة الموجودة بالقشور، ثم يتم إضافة بقية المكونات مع الموز والسمسم المطحون إلى الخلاط مرة أخرى ويتم خلط جميع المكونات تماما حتى تتجانس جيدا وتصبح خليط متجانس كريمي، ويتبقى الخطوة الأخيرة وهي يتم تصفية الخليط الناتج عن طريقة قطعة من الشاش أو شراب نظيف، فيتم سكب الخليط فيه وعصره جيدا لاستخراج الشوائب منه حتى لا تتبقى في فروة الرأس.

كيفية استخدام وصفة الكيراتين

بالطبع إن وصفة الكيراتين الطبيعي تصلح للاستخدام للأطفال والكبار، ويتم أولا غسل الشعر بالماء والشامبو لتخليص الشعر من أية أوساخ أو دهون، ثم يتم تقسيم الشعر إلى خصلات متعددة ثم يتم فرد الخليط على خصلة تلو الأخرى، مع تمشيط الشعر جيدا لكل خصلة، ويمكن استخدام هذه الوصفة مرة أسبوعيا، وتترك هذه الوصفة على الشعر على حسب حاجة الشعر ما بين ساعة إلى ثلاث ساعات بحسب حاجة الشعر للوصفة، حيث بالنسبة للعناية بالشعر فيتم الإكتفاء بساعة فقط وستعطي نتيجة جيدة، وبالنسبة لمن يعاني من بعض المشاكل المذكورة بالأعلى فيجب أن تترك الوصفة على الشعر حتى ثلاث ساعات، ثم يتم ارتداء الكيس البلاستيكي طوال فترة بقاء الوصفة عليه، ثم يغسل الشعر بعدها ويفضل عمل كمية وفيرة من ماء الأرز عن طريق نقع الأرز في لتر من الماء وغسل الشعر بها مع الشامبو.