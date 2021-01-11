كيكة البسبوسة.. أسهل وأسرع طريقة لعمل كيكة الرواني الهشة أحلى من الحلواني

كيكة البسبوسة، الكيكة من الحلويات الخفيفة التي يحبها الكثير منا الكبار وكذلك الصغار كما يفضل تناولها في وجبة الإفطار أو سناكس بين الوجبات، وتتعدد أنواعها وطرق تحضيرها وفي مقالنا هذا سوف نقدم لكم طريقة عمل كيكة السميد أو الرواني اللذيذ أو كيك البسبوسة الهشة ذات الطعم الجميل فتابعونا. كيكة البسبوسة كيكة البسبوسة المكونات كوبان من السميد.

كوبان من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من الجوز الهند.

كوب زبادي.

كوب من الزيت.

كوب ونصف من السكر.

ثلاث بيضات.

كوب من الحليب.

ملعقة من الخل الأبيض.

رشة من الملح.

ملعقة من الفانيليا.

بيكنج بودر.

شربات.

جوز هند مبشور للتزيين. طريقة تحضير كيكة البسبوسة نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به كلا ًمن البيض والفانيليا والزيت والحليب والزبادي والسكر والخل ويتم الخلط جيدا ً حتى تتجانس جميع المكونات. نحضر وعاء كبير ونضع بيه الدقيق الأبيض والسميد وجوز الهند والملح والبيكنج بودر ونقلبهم مع بعضهم البعض. نضيف خليط البيض للوعاء ويتم الخلط بواسطة مضرب يدوي حتى نحصل على خليط متجانس. نحضر صينية ويتم دهنها بالقليل من الزيت ثم نضع رشة من الدقيق حتى لا تلتصق الكيكة بالصينية. نضع الخليط في الصينية ثم ندخلها الفرن تحت درجة حرارة مئة وثمانون درجة مئوية ونتركها لمدة ثلاثون دقيقة مع مراعاة عدم فتح باب الفرن في هذه المدة ثم يتم خفض درجة الحرارة ونتركها حتى تمام النضج، ونختبر النضج بخلة أسنان أو عود شيش طاووق أو سكين جاف ونظيف، في حال ظهر عليه أي آثار للكيك يعني عدم تمام النضج، نتركها دقائق حتى تخرج خلة الأسنان نظيفة تماماً. نخرج كيكة البسبوسة من الفرن ونسكب عليها الشربات ثم نزينها بجوز الهند المبشور والفول السوداني أو أي مكسرات أخرى حسب الرغبة، ويمكن الاستغناء عنها أيضاً والاكتفاء بالشربات فقط. طريقة تحضير كيكة البسبوسة الوسوم

كيكة البسبوسة، الكيكة من الحلويات الخفيفة التي يحبها الكثير منا الكبار وكذلك الصغار كما يفضل تناولها في وجبة الإفطار أو سناكس بين الوجبات، وتتعدد أنواعها وطرق تحضيرها وفي مقالنا هذا سوف نقدم لكم طريقة عمل كيكة السميد أو الرواني اللذيذ أو كيك البسبوسة الهشة ذات الطعم الجميل فتابعونا. كيكة البسبوسة كيكة البسبوسة المكونات كوبان من السميد.

كوبان من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من الجوز الهند.

كوب زبادي.

كوب من الزيت.

كوب ونصف من السكر.

ثلاث بيضات.

كوب من الحليب.

ملعقة من الخل الأبيض.

رشة من الملح.

ملعقة من الفانيليا.

بيكنج بودر.

شربات.

جوز هند مبشور للتزيين. طريقة تحضير كيكة البسبوسة نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به كلا ًمن البيض والفانيليا والزيت والحليب والزبادي والسكر والخل ويتم الخلط جيدا ً حتى تتجانس جميع المكونات. نحضر وعاء كبير ونضع بيه الدقيق الأبيض والسميد وجوز الهند والملح والبيكنج بودر ونقلبهم مع بعضهم البعض. نضيف خليط البيض للوعاء ويتم الخلط بواسطة مضرب يدوي حتى نحصل على خليط متجانس. نحضر صينية ويتم دهنها بالقليل من الزيت ثم نضع رشة من الدقيق حتى لا تلتصق الكيكة بالصينية. نضع الخليط في الصينية ثم ندخلها الفرن تحت درجة حرارة مئة وثمانون درجة مئوية ونتركها لمدة ثلاثون دقيقة مع مراعاة عدم فتح باب الفرن في هذه المدة ثم يتم خفض درجة الحرارة ونتركها حتى تمام النضج، ونختبر النضج بخلة أسنان أو عود شيش طاووق أو سكين جاف ونظيف، في حال ظهر عليه أي آثار للكيك يعني عدم تمام النضج، نتركها دقائق حتى تخرج خلة الأسنان نظيفة تماماً. نخرج كيكة البسبوسة من الفرن ونسكب عليها الشربات ثم نزينها بجوز الهند المبشور والفول السوداني أو أي مكسرات أخرى حسب الرغبة، ويمكن الاستغناء عنها أيضاً والاكتفاء بالشربات فقط. طريقة تحضير كيكة البسبوسة

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