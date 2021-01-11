طريقة عمل كيكة موس الشوكولاتة وأهم أسرار نجاح الموس شوكليت

تعتبر كيكة موس الشوكولاتة من ألذ الحلويات التي يعشقها الكبار والصغار، يُمكنك صنع الكيك في المنزل بسهولة كبيرة لضمان جودته ونظافته، كما أنه يكون اقتصادي بالمقام الأول، فبمكونات بسيطة ستحصلين على كمية وفيرة وذات طعم مميز، كل ما عليكِ فقط هو الالتزام بالمقادير والخطوات، وسوف نستعرض طريقة عمل الموس شوكليت كيك من خلال هذا المقال بالتفصيل. كيكة موس الشوكولاتة كيكة موس الشوكولاتة المكونات 3 بيضة.

كوب سكر.

ملعقة واحدة من الفانيليا.

نصف كوب من الدقيق,

ملعقة من مسحوق البيكنج بودر.

2 ويب كريم.

كوبين من كريمة الخفقة.

كوب واحد كبير من الشوكولاتة ويتم إذابتها بحمام ماء.

كوب شوكولاتة ذائبة للوجه.

أربعة ملعقة كبيرة من الزبد. طريقة عمل كيكة موس الشوكولاتة يتم وضع البيض مع السكر والبيكنج بودر والفانيليا في الخلاط وخلطهم لمدة دقيقتين. نقوم بإضافة الدقيق ثم البيكنج بودر مع التقليب المستمر حتى تحصلين على مزيج متجانس. نقوم بتجهيز قالب الكيك ومن ثم نقوم بوضع ورق الزبد المدهون ببعض الزبد لعدم التصاق الكيك. نضع العجين داخل القالب. يتم إشعال الفرن على درجة حرارة مائة وثمانين مئوية، ويتم إدخال الكيك للفرن. نترك الكيك بالفرن لمدة نصف ساعة. يتم اختبار الكيك من خلال غرس عود شواء من الخشب للتأكد من نضج الكيك تماماً، في حال ظهر أي بقايا للكيك يعني عدم النضج. يتم إخراج الكيك من الفرن وتركه حتى يبرد. يتم تجهيز التزيين من خلال خلط الويب كريم مع كريمة الخفق للحصول على كريمة هشة. يتم وضع الشوكولاتة الذائبة على الخليط. يتم وضع الخليط على وجه كيك الشوكولاتة ونضعها بالمبرد 4 ساعات. ثم يتم إخراجها من المبرد ووضع الزبدة والشوكولاتة وتركها بالمبرد ساعتين مرة أخرى. يتم تقطيعها على هيئة مثلثات جميلة وتقدم. طريقة عمل كيكة موس الشوكولاتة الوسوم

تعتبر كيكة موس الشوكولاتة من ألذ الحلويات التي يعشقها الكبار والصغار، يُمكنك صنع الكيك في المنزل بسهولة كبيرة لضمان جودته ونظافته، كما أنه يكون اقتصادي بالمقام الأول، فبمكونات بسيطة ستحصلين على كمية وفيرة وذات طعم مميز، كل ما عليكِ فقط هو الالتزام بالمقادير والخطوات، وسوف نستعرض طريقة عمل الموس شوكليت كيك من خلال هذا المقال بالتفصيل. كيكة موس الشوكولاتة كيكة موس الشوكولاتة المكونات 3 بيضة.

كوب سكر.

ملعقة واحدة من الفانيليا.

نصف كوب من الدقيق,

ملعقة من مسحوق البيكنج بودر.

2 ويب كريم.

كوبين من كريمة الخفقة.

كوب واحد كبير من الشوكولاتة ويتم إذابتها بحمام ماء.

كوب شوكولاتة ذائبة للوجه.

أربعة ملعقة كبيرة من الزبد. طريقة عمل كيكة موس الشوكولاتة يتم وضع البيض مع السكر والبيكنج بودر والفانيليا في الخلاط وخلطهم لمدة دقيقتين. نقوم بإضافة الدقيق ثم البيكنج بودر مع التقليب المستمر حتى تحصلين على مزيج متجانس. نقوم بتجهيز قالب الكيك ومن ثم نقوم بوضع ورق الزبد المدهون ببعض الزبد لعدم التصاق الكيك. نضع العجين داخل القالب. يتم إشعال الفرن على درجة حرارة مائة وثمانين مئوية، ويتم إدخال الكيك للفرن. نترك الكيك بالفرن لمدة نصف ساعة. يتم اختبار الكيك من خلال غرس عود شواء من الخشب للتأكد من نضج الكيك تماماً، في حال ظهر أي بقايا للكيك يعني عدم النضج. يتم إخراج الكيك من الفرن وتركه حتى يبرد. يتم تجهيز التزيين من خلال خلط الويب كريم مع كريمة الخفق للحصول على كريمة هشة. يتم وضع الشوكولاتة الذائبة على الخليط. يتم وضع الخليط على وجه كيك الشوكولاتة ونضعها بالمبرد 4 ساعات. ثم يتم إخراجها من المبرد ووضع الزبدة والشوكولاتة وتركها بالمبرد ساعتين مرة أخرى. يتم تقطيعها على هيئة مثلثات جميلة وتقدم. طريقة عمل كيكة موس الشوكولاتة

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