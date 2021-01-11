أفضل الأكلات لمقاومة تساقط الشعر، حيث يقوم النظام الغذائي بدور هام في معالجة صحة الشعر، بما في ذلك ملمس الشعر، نعومة الشعر، ومعدل نموه.، كما أنه يوجد بعض الأطعمة المهمة للشعرحيث تساعده على النمو وتقلل تساقطه عند تناولها بشكل منتظم، كما يعتبر النظام الغذائي الغير صحي، والذي لا يحتوي على كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن سبب بشكل أساسي في تساقط الشعر، وذلك مثل نقص الفيتامينات كالفيتامين أ، أو الفيتامين ب، أو الحديد أو الزنك دائما تعمل علي تساقط الشعر، لذا سنوضح اليوم أفضل الأطعمة التي تساعد على مقاومة تساقط الشعر كالتالي .

أفضل الأكلات لمقاومة تساقط الشعر أولا منتجات الألبان قليلة الدسم

حيث يتكون الشعر الطبيعي بشكل كبير من الكيراتين أو البروتين بمعني أدق، ولذلك عند الرغبة في منع تساقط الشعر فينبغي أن يتم توفير للشعر كمية مناسبة من البروتين في نظامه الغذائي اليومي كما أن الفيتامين ب المركب حيوي لنمو الشعر، كما تحتوي منتجات الألبان علي العديد من الفيتامينات للجسم كالفيتامين أ، الفيتامين ب المركب، الفيتامين ج، الفيتامين إي، الفيتامين دي، والفيتامين ك.

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ثانيا البيض وأهميته للشعر

يعتبر البيض مصدر للبروتين أيضا، كما إنه يحتوي على الأوميجا 6، فيتامين ب5، فيتامين ب7، وفيتامين ب12، الحديد، وغيرهم مثل الزنك والسلينيوم والفسفور، وبالنسبة للبيض فتستطيع تناوله في الأكل أو أيضا يمكنك استخدامه في الكثير من الخلطات الطبيعية للشعر للتقليل من تساقط الشعر وتحفيز نموه.

ثالثا الخضروات بأشكالها المختلفة

الخضروات ذات الأوراق الخضراء المختلفة كالسبانخ، واللفت، والبروكلي، والكرنب الأخضر، وغيرها من الخضروات مفيدة جدا لمنع تساقط الشعر، حيث إنها غنية بالفيتامينات كفيتامين أ، فيتامين ب، فيتامين سي، فيتامين إي، والحديد، و الزنك وغيرها من العناصر الغذائية المفيدة.

رابعا الأسماك تمنع تساقط الشعر

الأسماك الدهنية كالسلمون، التونة، والسردين مليئة بالبروتين والأحماض الدهنية كمادة الأوميجا 3. وتلك الأحماض الدهنية الأساسية ضرورية لنمو شعر صحي، حيث تؤدي إلي تغذية بصيلات الشعر وترطيب فروة الرأس، ولذا فإن نقص الأحماض الدهنية ينتج عنه جفاف الشعر، مما يؤدي في النهاية لترقق الشعر وتساقطه.

خامسا البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة تعتبر مصدر ممتاز للبيتا كاروتين والتي تتحول لفيتامين أ، لذلك فإن التناول المنتظم للبطاطا الحلوة يعمل علي تحفيز نمو الشعر الصحي ويقلل مشاكله كالتساقط وجفاف فروة الرأس.

سادسا المكسرات

المكسرات كالجوز، اللوز، والفواكه المجففة كالتمر والزبيب تعمل على الحفاظ على بشرة صحية وشعر صحي. فهي تحتوي علي الأوميجا 3، والأوميجا 6، والبروتين، وفيتامين ب6، فيتامين إي، الحديد، الزنك، وغيرها العديد من العناصر الغذائية الهامة لنمو الشعر.

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