طريقة عمل المخمرية الأصلية بكل سهولة وخطوة سحرية لتفتح لون البشرة وعطر ثابت يدون

طريقة عمل المخمرية، تبحث النساء عن طريقة لعمل المخمرية في المنزل حيث تهتم السيدات بمستحضرات التجميل الآمنة على البشرة والتي توفر لهن المظهر الرائع الجذاب والرائحة الجميلة، ومن أهم ما تمتاز به المخمرية هو رائحتها الجذابة التي تدوم طويلا كما تستطيع المرأة التحكم بها حسب نوع العطر المفضل لها وكذلك رونق ونعومة البشرة التي تتمتع بها المرأة.

طريقة عمل المخمرية

سنتناول في البداية مكونات تحضير المخمرية والتي هي من أهم الوصفات الخليجية التي تستخدمها السيدات في كل دول الخليج العربي وفي السودان أيضاً وتتكون من:

فازلين نقي بمقدار ملعقتين.

مقدار ملعقتين كبيرتين من الجلسرين.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو.

عطر مركز وهنا يمكنك التحكم في العطر المفضل لديكِ ودرجة تركيزه في المخمرية، يمكن استخدام الزيوت العربية كالمسك مثلاً، كما يمكن استخدام زيوت العطور الغربية حسب ذوقك، ومن الممكن إضافة زيت الورد فقط، وتستخدم لتفتيح البشرة.

خطوات طريقة عمل المخمرية

وبعد تحضير تلك المكونات إليكِ طريقة التحضير للمخمرية في منزلك وخطوات التحضير كالتالي:

أحضري إناء وضعي به مقدار الملعقتين من الفازلين النقي. قومي بوضع الإناء في حمام مائي أو بداخل ميكرويف كما هو متاح لك بحيث يتم إسالة الفازلين. بعد إتمام عملية الإسالة للفازلين دون تعرضه للمياه قومي بإبعاده عن مصدر الحرارة ومن ثم قومي بإضافة كلا من الجلسرين وزيت اللوز الحلو فوقه. استمري بعملية التقليب حتى يصبح الخليط متجانس تمامًا. ضعي العطر بالتدريج على ها الخليط مع استمرارك في التقليب جيدًا وبطء حتى تنتهي من وضع كمية العطر وبعدها تكون المخمرية جاهزة للاستخدام.

تدوم المخمرية حوالي 7 ساعات بنفس التركيز وتعطي الشعور بالانتعاش، كما أنها مرطب قوي للبشرة، ويختلف لون المخمرية وفقاً للون الزيت العطري المُستخدم.