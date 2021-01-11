أفضل طريقة كفتة دجاج بالبطاطس اللذيذة كفتة متماسكة من غير ما تفك بالزيت

طريقة كفتة الدجاج بالبطاطس المحشوة، حيث تعتبر الكفتة بكافة أنواعها من الأكلات الهامة المبتكرة التي يتم إعدادها بالكثير من الطرق المختلفة ولسهولة إعدادها يمكن صنعها في المنزل بأقل التكاليف والإمكانيات، فمن الممكن أن تصنع كفتة باللحم الأحمر أو بلحم الدجاج أو حتى صنعها بالبطاطس وتكون أشهى كفتة من ألذ الأطباق وأكثرها توفير فهي أقتصادية ويمكن أن يتم تحضيرها بتكاليف قليلة في وقت قياسي، ولكنها سوف تعطيك طبق فاخر يمكن أن يتقدم في العزومات والمناسبات والولائم المختلفة وتشرفك أمام ضيوفك ويقدم على السفرة، وتقدم لأولادك أيضا في السندوتشات للأطفال كما إنها تكون أيضا مناسبة للرحلات المختلفة فتعرفي معنا على طريقة عمل كفتة الدجاج بالبطاطس لذيذة وبأقل مجهود. مقادير عمل كفتة دجاج بالبطاطس عدد 2 صدور دجاج مسلوق ومفتت ناعم. عدد 4 حبات بطاطس مسلوقة ومهروسة ناعم. ثمرة بصل صغيرة ومفرومة. عدد 3 فص ثوم مفروم. عدد 2 ملعقة كبيرة كزبرة ناعمة. 2 ملعقة كبيرة شبت مفروم. 2 ملعقة طعام كبيرة دبس رمان. بيضة. ملعقة صغير من بهارات الدجاج. رشة من الملح والفلفل الأسود. ثمرة فلفل أخضر حار مقطع ومفروم. نصف كوب دقيق سميد. كمية من الزيت للتحمير والقلي. طريقة عمل كفتة دجاج بالبطاطس الذهبية مقرمشة في المطحنة يتم فرم الدجاج متوسط وليس ناعم، ويترك الدجاج على جنب.

ثم يغسل البقدونس الكزبرة وفرم ناعم جدا لعمل عجين الكفتة.

كما أن دقيق السميد يتم نقعه في الماء لمدة ساعة على الأقل حتى يتشرب الماء، ثم يخلط الدجاج مع البطاطس المهروسة بالملعقة.

ثم يضاف السميد مع عصير الليمون ويقلب وتتبل بالملح والفلفل الأسود وتشكل الكفتة على شكل أقراص.

ثم يوضع بوعاء عميق البيض المخفوق مع الفلفل الأسود وبوعاء أخر عميق يوضع الدقيق مع البقسماط، ويتبل بالبهارات المناسبة.

وكل قرص من الكفتة يغمس في البيض وبعد ذلك يغمس في خليط الدقيق مع الاستمرار في عمل كل الكمية حتى تنتهي.

وترص قطع الكفتة في صينية مدهونة القليل من الزيت وتدخل الثلاجة وتترك داخلها لمدة نصف ساعة، وتتماسك كل مكونات الكفتة.

ثم في وعاء على نار متوسطة كمية من الزيت للقلي وعندما تسخن تنزل قطع الكفتة بالزيت ويتم قليها وتقليبها على كل جوانب، وترص الكفتة على ورق مناديل مطبخ لامتصاص الزيت، وتقدم الكفتة ساخنة مع الأرز والسلطة. مقادير عمل كفتة دجاج بالبطاطسطريقة عمل كفتة دجاج بالبطاطس الذهبية مقرمشة الوسوم

طريقة كفتة الدجاج بالبطاطس المحشوة، حيث تعتبر الكفتة بكافة أنواعها من الأكلات الهامة المبتكرة التي يتم إعدادها بالكثير من الطرق المختلفة ولسهولة إعدادها يمكن صنعها في المنزل بأقل التكاليف والإمكانيات، فمن الممكن أن تصنع كفتة باللحم الأحمر أو بلحم الدجاج أو حتى صنعها بالبطاطس وتكون أشهى كفتة من ألذ الأطباق وأكثرها توفير فهي أقتصادية ويمكن أن يتم تحضيرها بتكاليف قليلة في وقت قياسي، ولكنها سوف تعطيك طبق فاخر يمكن أن يتقدم في العزومات والمناسبات والولائم المختلفة وتشرفك أمام ضيوفك ويقدم على السفرة، وتقدم لأولادك أيضا في السندوتشات للأطفال كما إنها تكون أيضا مناسبة للرحلات المختلفة فتعرفي معنا على طريقة عمل كفتة الدجاج بالبطاطس لذيذة وبأقل مجهود. مقادير عمل كفتة دجاج بالبطاطس عدد 2 صدور دجاج مسلوق ومفتت ناعم. عدد 4 حبات بطاطس مسلوقة ومهروسة ناعم. ثمرة بصل صغيرة ومفرومة. عدد 3 فص ثوم مفروم. عدد 2 ملعقة كبيرة كزبرة ناعمة. 2 ملعقة كبيرة شبت مفروم. 2 ملعقة طعام كبيرة دبس رمان. بيضة. ملعقة صغير من بهارات الدجاج. رشة من الملح والفلفل الأسود. ثمرة فلفل أخضر حار مقطع ومفروم. نصف كوب دقيق سميد. كمية من الزيت للتحمير والقلي. طريقة عمل كفتة دجاج بالبطاطس الذهبية مقرمشة في المطحنة يتم فرم الدجاج متوسط وليس ناعم، ويترك الدجاج على جنب.

ثم يغسل البقدونس الكزبرة وفرم ناعم جدا لعمل عجين الكفتة.

كما أن دقيق السميد يتم نقعه في الماء لمدة ساعة على الأقل حتى يتشرب الماء، ثم يخلط الدجاج مع البطاطس المهروسة بالملعقة.

ثم يضاف السميد مع عصير الليمون ويقلب وتتبل بالملح والفلفل الأسود وتشكل الكفتة على شكل أقراص.

ثم يوضع بوعاء عميق البيض المخفوق مع الفلفل الأسود وبوعاء أخر عميق يوضع الدقيق مع البقسماط، ويتبل بالبهارات المناسبة.

وكل قرص من الكفتة يغمس في البيض وبعد ذلك يغمس في خليط الدقيق مع الاستمرار في عمل كل الكمية حتى تنتهي.

وترص قطع الكفتة في صينية مدهونة القليل من الزيت وتدخل الثلاجة وتترك داخلها لمدة نصف ساعة، وتتماسك كل مكونات الكفتة.

ثم في وعاء على نار متوسطة كمية من الزيت للقلي وعندما تسخن تنزل قطع الكفتة بالزيت ويتم قليها وتقليبها على كل جوانب، وترص الكفتة على ورق مناديل مطبخ لامتصاص الزيت، وتقدم الكفتة ساخنة مع الأرز والسلطة. مقادير عمل كفتة دجاج بالبطاطسطريقة عمل كفتة دجاج بالبطاطس الذهبية مقرمشة

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