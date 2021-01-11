كيكة التايجر.. هشة وقطنية بمقادير مظبوطة مثل الحلواني تماماً

تعد كيكة التايجر من أجمل الحلويات وأكثرها أناقة في الشكل وذلك لأنها مخططة بلونين، كما أنها تحتوي على القيمة الغذائية للكيكة العادية، يظن الكثير أن إعداها بالمنزل صعب لكن سوف نقدم لكم في مقالنا هذا طريقة إعداد كيك التايجر بطريقة سهلة وبسيطة والنتائج ستنال إعجابك وإعجاب جميع أفراد أسرتك، تابعونا كيكة التايجر كيكة التايجر المكونات كوبان من الدقيق الأبيض.

بيكنج بودر.

رشة من الملح.

ثلاث بيضات.

فانيليا.

كوب من الزبادي.

كوب من الزيت.

كوب ونصف من السكر.

نصف كوب من الحليب.

أربع ملاعق من الكاكاو. طريقة تحضير كيكة التايجر نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به كلا من البيض والفانيليا والزبادي والحليب والزيت والسكر ويتم الخلط جيداً حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها البعض. نحضر وعاء كبير ونضع به الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح ونقلبهم مع بعضهم البعض ثم نسكب خليط البيض والسكر والحليب ونخلط بواسطة المضرب اليدوي حتى نحصل على خليط متجانس. نحضر وعاء ونضع به الكاكاو ثم نضيف له نصف عجينة الكيكة ونقلب جيداً. نحضر صينية وندهنها بالقليل من الزيت ثم نضيف رشة من الدقيق حتى لا تلتصق الكيكة بالصنية. نضع نصف العجينة البيضاء في الصينية ثم نضع نصف عجينة الكاكاو ويتم توزيعهم بواسطة الشوكة ثم نضيف المتبقي من العجينة البيضاء ثم نضيف المتبقي من عجينة الكاكاو وتوزيعهم بواسطة الشوكة. يتم تسخين الفرن على درجة حرارة مئة وثمانون. ندخل صينية كيكة التايجر للفرن ونتركها لمدة نصف ساعة ثم يتم خفض درجة الحرارة ونتركها حتى تمام النضج. نخرجها من الفرن ونقلبها على صينية كبيرة أخرى ونبدأ بتقطيعها، ومن الممكن الاحتفاظ بها في علب الكيك المخصصة لأطول وقت ممكن لتناولها في أي وقت بكل سهولة. طريقة تحضير كيكة التايجر الوسوم

تعد كيكة التايجر من أجمل الحلويات وأكثرها أناقة في الشكل وذلك لأنها مخططة بلونين، كما أنها تحتوي على القيمة الغذائية للكيكة العادية، يظن الكثير أن إعداها بالمنزل صعب لكن سوف نقدم لكم في مقالنا هذا طريقة إعداد كيك التايجر بطريقة سهلة وبسيطة والنتائج ستنال إعجابك وإعجاب جميع أفراد أسرتك، تابعونا كيكة التايجر كيكة التايجر المكونات كوبان من الدقيق الأبيض.

بيكنج بودر.

رشة من الملح.

ثلاث بيضات.

فانيليا.

كوب من الزبادي.

كوب من الزيت.

كوب ونصف من السكر.

نصف كوب من الحليب.

أربع ملاعق من الكاكاو. طريقة تحضير كيكة التايجر نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به كلا من البيض والفانيليا والزبادي والحليب والزيت والسكر ويتم الخلط جيداً حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها البعض. نحضر وعاء كبير ونضع به الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح ونقلبهم مع بعضهم البعض ثم نسكب خليط البيض والسكر والحليب ونخلط بواسطة المضرب اليدوي حتى نحصل على خليط متجانس. نحضر وعاء ونضع به الكاكاو ثم نضيف له نصف عجينة الكيكة ونقلب جيداً. نحضر صينية وندهنها بالقليل من الزيت ثم نضيف رشة من الدقيق حتى لا تلتصق الكيكة بالصنية. نضع نصف العجينة البيضاء في الصينية ثم نضع نصف عجينة الكاكاو ويتم توزيعهم بواسطة الشوكة ثم نضيف المتبقي من العجينة البيضاء ثم نضيف المتبقي من عجينة الكاكاو وتوزيعهم بواسطة الشوكة. يتم تسخين الفرن على درجة حرارة مئة وثمانون. ندخل صينية كيكة التايجر للفرن ونتركها لمدة نصف ساعة ثم يتم خفض درجة الحرارة ونتركها حتى تمام النضج. نخرجها من الفرن ونقلبها على صينية كبيرة أخرى ونبدأ بتقطيعها، ومن الممكن الاحتفاظ بها في علب الكيك المخصصة لأطول وقت ممكن لتناولها في أي وقت بكل سهولة. طريقة تحضير كيكة التايجر

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