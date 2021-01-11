إزالة الشعر بدون ألم بمكون سحري لن يخطر على بالك وقولي للشعر الزائد وداعاً

إزالة الشعر بدون ألم بمعجون الأسنان أحد أحدث طُرق التخلص من الشعر الزائد الغير مرغوب به، حيث تعاني كثير من السيدات من صعوبة إزالة الشعر الزائد بالطرق التقليدية لهذا إليكِ الحل في طريقة جديدة للتخلص من الشعر بدون الم وذلك باستخدام معجون الاسنان، حيث أنها طريقة مضمونة ومجربة من قبل الكثيرين كما أنها سريعة وفعالة في إزالة الشعر كما أنها طريقة غير مكلفة ولكن هناك أثار جانبية لاستخدامه وهو ما سنتناوله في مقالنا.

طرق إزالة الشعر بدون ألم بمعجون الأسنان

تستخدم كثير من السيدات معجون الأسنان بطريقة خاصة في إزالة الشعر حيث تقوم بإضافة بعض المكونات عليه وهذا لأن استخدامه بمفرده على الجلد قد يتسبب في تهيجه خاصة لو كانت طبيعة الجلد حساسة وإليكِ هذه الطريقة:

قومي بأخذ ملعقة من معجون الأسنان.

ضعي الملعقة في إناء به حوالي نصف ملعقة من عصير الليمون.

ضيفي على الخليط ملعقة صغيرة سكر.

قومي بمزج المكونات جيدًا حتى تصبح متجانسة بعدها ضعيها على المنطقة المراد إزالة الشعر منها، ووزعيها جيداً وتُترك طبقة سميكة من الوصفة على الجلد.

اتركي الخليط فترة على المنطقة وبعدها امسحي الخليط باستخدام قطنة نظيفة.

اغسلي المنطقة بالماء الدافئ بحركات دائرية.

يجب التنوية إلى نقطة هامة وهو أنه قبل وضع وصفة إزالة الشعر بدون ألم بمعجون الأسنان على الجسم بأكمله يجب أن تقومي باختبار الخليط على جسدك بوضعه على منطقة صغيرة من الذراع أو الساق، إذا حدث احمرار وحكة قومي بإزالتها وجربي طريقة أخرى لإزالة الشعر، فكثير من السيدات لا يستطعن احتمال المعجون والليمون على جلدها مما يسبب لها تهيج والتهاب الجلد، ويجب عدم التعرض للشمس نهائياً بعد استخدام تلك الوصفة لمدة لا تقل عن 12 ساعة.