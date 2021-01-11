القرنبيط المقرمش بالخلطة السرية الرائعة لطعم أيام زمان دون أن يشرب زيت

القرنبيط المقرمش، يحتوي القرنبيط على العديد من الفوائد لجسم الإنسان لما يحتويه على عناصر غذائية مهمة مثل البروتين والألياف والكربوهيدرات وكالسيوم وحديد وغيرها، كما أن العديد من الأشخاص يجبون القرنبيط المقلي أو كما يُطلق عليه في بعض البلدان الزهرة ويتم تحضيره بطرق كثيرة وفي مقالنا هذا سوف نقدم لكم طريقة تحضير القرنبيط اللذيذ الهش بالخلطة الرائعة فتابعونا. القرنبيط المقرمش القرنبيط المقرمش المكونات رأس من القرنبيط.

كوب من الدقيق البيض.

بيضتان.

نصف كوب من الحليب.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقتان من الكزبرة الخضراء المفرومة.

ملعقتان من الثوم المهروس.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الكمون المطحون.

زيت للقلي. طريقة تحضير القرنبيط المقرمش نحضر قدر ونضع به لتران من الماء ونرفعه على النار ونضيف ملح وكمون ونتركه حتى الغليان. نقطع رأس القرنبيط لقطع صغيرة على شكل زهرات صغيرة، أو متوسطة الحجم، ثم نضعها في الماء المغلي ونتركها لمدة دقيقتين. يتم تصفية القرنبيط من الماء جيداً. نحضر وعاء كبير ونضع به البيضتان والملح والفلفل الأسود والحليب ونخفق باستخدام مضرب يدوي. نضيف الدقيق والنشا والثوم المهروس والكزبرة الخضراء المفرومة والكمون ونقلب جيداً باستخدام المضرب اليدوي حتى نحصل على خليط متجانس وعجينة سائلة. نضع مقلاة على النار ثم نسكب بها الزيت، ونترك الزيت حتى يغلى ويصبح شديد الحرارة. نضع قطع القرنبيط في العجينة السائلة ثم نضعها في الزيت ونقلبها من حين لآخر حتى يصبح لونه ذهبي. نخرج القرنبيط من المقلاة ويتم تقديمه مع الخبز وصلصة الطحينة. يمكن وضع القرنبيط المقلي المقرمش في صلصة وعمل صينية القرنبيط باللحم المفروم المعصج، كما يمكن تقديمه مع قطع اللحم المحمرة أو الدجاج وعمل صينية قرنبيط بالدجاج، وفي كل مرة ستشعرين وكأنكِ تتذوقين طعام مختلف وجديد كُلياً. طريقة تحضير القرنبيط المقرمش الوسوم

القرنبيط المقرمش، يحتوي القرنبيط على العديد من الفوائد لجسم الإنسان لما يحتويه على عناصر غذائية مهمة مثل البروتين والألياف والكربوهيدرات وكالسيوم وحديد وغيرها، كما أن العديد من الأشخاص يجبون القرنبيط المقلي أو كما يُطلق عليه في بعض البلدان الزهرة ويتم تحضيره بطرق كثيرة وفي مقالنا هذا سوف نقدم لكم طريقة تحضير القرنبيط اللذيذ الهش بالخلطة الرائعة فتابعونا. القرنبيط المقرمش القرنبيط المقرمش المكونات رأس من القرنبيط.

كوب من الدقيق البيض.

بيضتان.

نصف كوب من الحليب.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقتان من الكزبرة الخضراء المفرومة.

ملعقتان من الثوم المهروس.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الكمون المطحون.

زيت للقلي. طريقة تحضير القرنبيط المقرمش نحضر قدر ونضع به لتران من الماء ونرفعه على النار ونضيف ملح وكمون ونتركه حتى الغليان. نقطع رأس القرنبيط لقطع صغيرة على شكل زهرات صغيرة، أو متوسطة الحجم، ثم نضعها في الماء المغلي ونتركها لمدة دقيقتين. يتم تصفية القرنبيط من الماء جيداً. نحضر وعاء كبير ونضع به البيضتان والملح والفلفل الأسود والحليب ونخفق باستخدام مضرب يدوي. نضيف الدقيق والنشا والثوم المهروس والكزبرة الخضراء المفرومة والكمون ونقلب جيداً باستخدام المضرب اليدوي حتى نحصل على خليط متجانس وعجينة سائلة. نضع مقلاة على النار ثم نسكب بها الزيت، ونترك الزيت حتى يغلى ويصبح شديد الحرارة. نضع قطع القرنبيط في العجينة السائلة ثم نضعها في الزيت ونقلبها من حين لآخر حتى يصبح لونه ذهبي. نخرج القرنبيط من المقلاة ويتم تقديمه مع الخبز وصلصة الطحينة. يمكن وضع القرنبيط المقلي المقرمش في صلصة وعمل صينية القرنبيط باللحم المفروم المعصج، كما يمكن تقديمه مع قطع اللحم المحمرة أو الدجاج وعمل صينية قرنبيط بالدجاج، وفي كل مرة ستشعرين وكأنكِ تتذوقين طعام مختلف وجديد كُلياً. طريقة تحضير القرنبيط المقرمش

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القرنبيط المقرمش بالخلطة السرية الرائعة لطعم أيام زمان دون أن يشرب زيت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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