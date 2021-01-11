كيكة التانج الاسفنجية الذهبية.. تانج أو فروتي والطعم لذيذ يذوب في الفم

تُعتبر كيكة التانج من أشهى وأسهل الكيكات؛ حيث أنها لا تتطلب الكثير من الجهد لتكون جاهزة وأيضاً لان مكوناتها من المكونات المتوفرة وبذلك تكون أيضاً غير مُكلفة، اليوم سنقدم لكم كيك التانج في المنزل خطوة بخطو وستحصلين على كيك هش ولذيذ واسفنجي وذو نكهة قوية تعجب كل من يتذوقها. كيكة التانج كيكة التانج المكونات: أربع بيضات.

ثلاث أرباع كوب من السكر.

ثلاث أرباع كوب من الزيت.

ملعقتان من فانيلا.

ثلاث ملاعق من عصير التانج أو أي عصير بودر مُفضل لديكِ.

كوبان من الدقيق.

ملعقة واحدة من البيكنج باودر.

أربع ملاعق من اللبن البودرة. طريقة تحضير كيكة التانج نُحضر وعاء ونمزج فيه كلاً من السكر والبيض والفانيلا جيداً.

بعد أمتزاجهم نقوم بإضافة الزيت ونستمر في خلطهم معاً ثم نضع عصير التانج في كوب من الماء ونُقلبه ثم نسكبه على الخليط ونمزجه مع المكونات، ويمكن استبداله بالسفن آب أو بالميراندا أو بأي عصير بودر آخر وبأي طعم يحبه أفراد أسرتك.

بعد تجانس المكونات نُضيف اللبن الباودر والدقيق تدريجياً ونُقلب المكونات جيداً ثم نُضيف البيكنج باودر ونستمر في التقليب حتى نحصل على خليط كيكة ناعم ومتجانس.

نُحضر صينية خبز وندهنها بالقليل من الزبدة أو الزيت ونقوم بسكب خليط الكيك فيها ونُدخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ثُلث ساعة على الرف الأوسط في الفرن.

نقوم بعدها برفع كيكة التانج على الصف الأول كي يأخذ وجه الكيك اللون المثالي ثم نُخرجها ونتركها لبضع دقائق حتى تبرد ثم نقطعها قطع مناسبة ثم نُقدمها.

يمكن تقديم الكيك مع صوص البرتقال أو صوص الفراولة أو تزيينه بالكريمة والمكسرات أو تناوله سادة بدون أي إضافات مع الشاي أو أي مشروب آخر حسب الرغبة. طريقة تحضير كيكة التانج الوسوم

تُعتبر كيكة التانج من أشهى وأسهل الكيكات؛ حيث أنها لا تتطلب الكثير من الجهد لتكون جاهزة وأيضاً لان مكوناتها من المكونات المتوفرة وبذلك تكون أيضاً غير مُكلفة، اليوم سنقدم لكم كيك التانج في المنزل خطوة بخطو وستحصلين على كيك هش ولذيذ واسفنجي وذو نكهة قوية تعجب كل من يتذوقها. كيكة التانج كيكة التانج المكونات: أربع بيضات.

ثلاث أرباع كوب من السكر.

ثلاث أرباع كوب من الزيت.

ملعقتان من فانيلا.

ثلاث ملاعق من عصير التانج أو أي عصير بودر مُفضل لديكِ.

كوبان من الدقيق.

ملعقة واحدة من البيكنج باودر.

أربع ملاعق من اللبن البودرة. طريقة تحضير كيكة التانج نُحضر وعاء ونمزج فيه كلاً من السكر والبيض والفانيلا جيداً.

بعد أمتزاجهم نقوم بإضافة الزيت ونستمر في خلطهم معاً ثم نضع عصير التانج في كوب من الماء ونُقلبه ثم نسكبه على الخليط ونمزجه مع المكونات، ويمكن استبداله بالسفن آب أو بالميراندا أو بأي عصير بودر آخر وبأي طعم يحبه أفراد أسرتك.

بعد تجانس المكونات نُضيف اللبن الباودر والدقيق تدريجياً ونُقلب المكونات جيداً ثم نُضيف البيكنج باودر ونستمر في التقليب حتى نحصل على خليط كيكة ناعم ومتجانس.

نُحضر صينية خبز وندهنها بالقليل من الزبدة أو الزيت ونقوم بسكب خليط الكيك فيها ونُدخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ثُلث ساعة على الرف الأوسط في الفرن.

نقوم بعدها برفع كيكة التانج على الصف الأول كي يأخذ وجه الكيك اللون المثالي ثم نُخرجها ونتركها لبضع دقائق حتى تبرد ثم نقطعها قطع مناسبة ثم نُقدمها.

يمكن تقديم الكيك مع صوص البرتقال أو صوص الفراولة أو تزيينه بالكريمة والمكسرات أو تناوله سادة بدون أي إضافات مع الشاي أو أي مشروب آخر حسب الرغبة. طريقة تحضير كيكة التانج

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